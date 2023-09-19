Наступило «бабье лето»: расскажем, как долго теплая погода продержится в Иркутской области

В Иркутскую область пришло «бабье лето» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Золотой и пестрый сентябрь, который почти каждый год радует гостей и жителей Иркутской области, наступил в Приангарье. В это время погода становится комфортнее, все больше напоминая «бабье лето». Об этом сообщили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Особенность этого осеннего периода заключается в хорошо выраженной температуре воздуха. Несмотря на то, что воздух прогревается днем до +22 градусов, за счет ночных похолоданий, средняя за неделю температура воздуха, в основном, соответствует средним многолетним значениям, немного превышая их, - рассказывают в гидрометеоцентре.

Осадков в сентябре выпало очень мало. Только в западных и южных районах прошли небольшие дожди. Основной источник влаги – это росы и густые утренние туманы. Такая картина сохранится на протяжении рабочей недели. Антициклон будет защищать регион от облаков. Однако, ночью температура все-равно продолжит понижаться до +3…+8. В некоторых местах даже до -1…-6 градусов. Днем, в безоблачную погоду, воздух снова прогреется до +21. Небольшие дожди прогнозируются только в северных районах области.

В южных районах региона первый акт «бабьего лета» завершится к концу недели. В выходные ожидается понижение температуры до +15. Кроме того, возможны дожди.

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