Ночью заморозки, а днем до +13: в октябре в Иркутске ожидается позднее бабье лето Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в 2023 году не перестает удивлять иркутян. То холодная затяжная весна, когда снег шел до самого мая, то лето, одно из самых жарких за последние 120 лет. А вот теперь осень радует теплом и солнцем. Начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова рассказала, какой будет погода в Иркутске в октябре 2023.

Погода в Иркутске в октябре 2023

Середина сентября, а солнце все еще жарит. Днем 19 сентября - до +21 градуса! Теплая и сухая погода побалует иркутян всю эту неделю. Но к выходным солнце скроется за тучи, прогнозируются дожди и похолодание.

- В субботу, 23 сентября, ожидается дождь, температура днем +15. В воскресенье +16, пасмурно и без осадков, - рассказали КП-Иркутск в Гидрометцентре.

Однако на этом бабье лето не заканчивается. Синоптики условно делят его на три этапа: первый - в конце августа и начале сентября, второй - в середине сентября, и последнее, «старое» бабье лето - в первой половине октября.

Так что погода в Иркутске в октябре 2023, судя по предварительному прогнозу, еще порадует. Будет по-осеннему тепло, солнечно и сухо.

- В первые дни месяца дневная температура ожидается от +8 до +13 градусов, ночью начнутся заморозки в пределах -3…-6, - сообщила Анна Бабанова. – При этом среднемесячная температура в Иркутске составит +3…+4. Это на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Дождей ожидается меньше, чем обычно, да и первый снег пока не прогнозируют. А ветер если и будет, то в отдельные дни. Такой ожидается погода в Иркутске в октябре 2023.