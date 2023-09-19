Жили бедно, в -40 носила кожаную куртку: гимнастка из Иркутска, призер Олимпийских игр, честно рассказала о пути к успеху Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дарья Дмитриева – серебряный призер Олимпийский игр в Лондоне по художественной гимнастике. Спортивную карьеру закончила 11 лет назад. Сегодня ей 30 лет, ее главный приоритет – семья, муж и четверо детей. Живут в собственном большом доме. Дарья подчеркивает ее мечты сбылись: она счастливая мамам и жена, а ее гнездышко – полная чаша. Дом большой, просторный и красивый – там роскошный ремонт и, а это особая мечта любой девушки, - несколько гардеробных. Об этом всем Дарья честно рассказала автору YouTube-канала «По домам» Олесе Грузинской. А еще поведала, через что прошла, на пути к своему успеху.

Не было собственной кровати

— Мы жили в Иркутске, очень бедно, у меня не то чтобы не было своей комнаты, не было своей кровати. Я до 15 лет спала с мамой, - говорит Дмитриева.

В спорт мама отдала ее в восемь лет – очень поздно для гимнастики. А уже с 13 лет школьница моталась между Иркутском и Москвой, куда постоянно ездила на тренировки. Иркутскую гимнастку, воспитанницу прославленного тренера Ольги Буяновой (она воспитала Оксану Костину), заметила Ирина Винер. Одна из самых знаменитых ее воспитанниц – Алина Кабаева.

- Может из-за того, как я жила, с детства появилось желание большого пространства.

Так, два года назад спортсменка купила дом на 500 квадратов, в котором она живет вместе с мужем и четырьмя детьми. Двое из них от экс-супруга, хоккеиста Александра Радулова, двое – от нынешнего избранника, сотрудника ФСБ Игоря Семченко.

- Это была моя большая мечта, потому что я всегда знала, что у меня будет много детей. И всегда думала, что дети должны жить в доме, — поделилась гимнастка

А ведь раньше она ходила в 40 градусные иркутские морозы в кожаной куртке, под которую надевала по три кофты.

- Как-то мне очень понравилась кожаная розовая куртка. Сильно хотела! Мама сказала: «Даша, у нас есть выбор: купить либо эту куртку, либо нормальный теплый пуховик». Но я закусилась, сказала, что хочу эту куртку. Купила! Я всю зиму в ней отходила.

Так мама, говорит Дарья, учила ее нести ответственность за свой выбор.

- Она сказала, что за каждое принятое решение я должна осознавать всю ответственность, - заметила Дарья. – Да, меня воспитывали в жестких условиях, мама была очень жесткая женщина. Но сейчас я понимаю, что если бы она такой не была, то мы бы с братом выросли разгильдяями, что вообще кошмар.

Успехи благодаря маме

Дарья не скрывает: мама сыграла в ее карьере главную роль. В принципе не ушла из спорта благодаря ей, и успехов добилась тоже только благодаря маме.

- Когда я заявила, что не хочу и не могу больше тренироваться, она сказала: «Тогда ты начинаешь зубрить учебники с утра до вечера, учишь всю программу, которую пропустила, и будешь у меня защищать красный диплом. Либо ты идешь в спорт, и я не буду тебя дрючить с учебой».

А в связи с постоянными отъездами на тренировки Дарья пропустила значительно, поэтому выбор был очевиден.

Но в 2013 году Дарья все-таки завершила спортивную карьеру - в связи с травмой ноги.

- Я прооперировалась и могла вернуться. На тот момент в гимнастике я была №1, но эмоционально выдохлась. Я очень устала после Олимпиады. Не было желания ни возвращаться, ни тренироваться. В общем, я как-то сдалась.

И посвятила жизнь главным образом семье. Признается, своих четырех сыновей тоже воспитывает по методу кнута и пряника.

- Если они не слушаются, наказываю физическим трудом. Я держу их в узде, но при этом я могу быть супердоброй, суперклассной мамой.

В интервью Дарья поделилась, что их семья спортивная, но при этом нет принуждения.

- В три года я поставила на коньки своего сына Макара. Ему не понравилось, поэтому не стала давить и заставлять.