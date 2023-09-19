Михаил Миль с макетом Ми-12. Самый тяжелый вертолет в мире мог поднимать свыше 40 тонн на 2000 метров. Рекорд до сих пор не побит. Фото: Фонд М. Л. Миля.

75 лет назад, 20 сентября 1948 года, в воздух поднялся первый в СССР Ми-1, названный в честь создателя Михаила Миля. Именно с Ми-1 началась история знаменитой серии, признанной сегодня более чем в сотне стран.

Отчислили за мягкие стулья

Будущий авиаконструктор родился в Иркутске 22 ноября 1909 года. Его семья была довольно обеспеченной: отец служил на железной дороге, мать работала зубным врачом. Как и многие мальчишки в 20-е годы XX века, Миша грезил небом.

Так сегодня выглядит дом, в котором провел детство будущий отец советских вертолетов. Фото: Константин Куликов.

«Буду строить самолеты», - писал 11-летний Миль в своем дневнике.

Окончив коммерческое училище, 17-летний парень поступил в Томский технологический институт и сразу же записался в авиамодельный кружок. Но спустя несколько месяцев студента отчислили, несмотря на хорошую успеваемость. «Был сигнал о том, что у вас дома есть мягкие стулья!» - объяснили в деканате. Как выяснилось, донос на «богача» написал его однокурсник.

Карьеру пришлось начинать с завода. По правилам тех лет ради высшего образования зажиточные наследники должны были сначала получить рабочую специальность. Молодой сибиряк попал на кожевенный завод. Отработав год, поступил в Донской политехнический институт - на авиационное отделение.

Коллеги и соперники

«Впервые я услышал слово «автожир»* в 1928 году, будучи студентом 2-го курса Новочеркасского института (он же Донской. - Ред.), - писал Миль в дневнике. - Товарищ с увлечением рассказал мне о новом типе диковинного самолета, у которого вместо крыла был само- вращающийся винт».

Эту машину хвалили: мол, ей не страшны ни потеря скорости, ни попадание в штопор. Тогда Миль и загорелся идеей изучить весь ее потенциал. Он написал письмо земляку Николаю Камову, тот заведовал отделением автожиров в Центральном аэрогидродинамическом институте в Москве. Способный студент стал помощником механика на испытаниях автожира КАСКР-1. Кстати, именно Камов первым ввел термин «вертолет». До этого винтокрылые аппараты называли на французский манер - «геликоптер». Позже, уже после Великой Отечественной, два авиаконструктора соперничали.

*Автожир - винтокрылый летательный аппарат, внешне очень похожий на вертолет. Но главное отличие в том, что его винт вращается не двигателем, а под воздействием потока воздуха

Порвал свидетельство о рождении дочери

Первую и единственную любовь 20-летний Миль встретил в институте. Видная девушка Прасковья (Пана) Руденко долго не воспринимала Михаила всерьез. Чего ждать от мальчишки, который моложе на два года? Но Миль не сдавался. Старался всегда быть рядом, провожал до общежития, где оба тогда жили. Настырностью и взял! В один прекрасный момент Пана поняла: без Миши она уже не может обойтись.

Будущая жена авиаконструктора Прасковья Руденко поначалу долго не воспринимала парня всерьез. Фото: Фонд М. Л. Миля.

На дипломную практику Миль отправился в Москву. Брать с собой беременную жену ему запретили, и рождения первой дочери Татьяны в 1931 году молодой ученый не застал. Обиженная Пана записала ребенка на свою фамилию. Узнав об этом, молодой отец порвал свидетельство о рождении в клочья. Позже пара помирилась, но Миль по-прежнему посвящал все свободное время работе. Пане приходилось заботиться о ребенке и продолжать учебу: порой малышку она кормила прямо в аудитории, обкладывая книгами, чтобы та не упала.

В годы войны у супругов Милей было двое детей: Танечка и Ваденька. Фото: Фонд М. Л. Миля.

Времени на траур не было

Во время войны у Милей было уже двое детей. Младший Вадик при эвакуации в Билимбай Свердловской области заразился дифтерией. Мучился полтора месяца, и в декабре 1941 года 5-летний мальчик умер. В конце 1942 года родилась девочка Манечка. Она умерла от двустороннего воспаления легких, прожив всего девять дней. Милю сообщить об этом не успели. С фронта, где он служил начальником технической бригады, Михаил писал жене: «Целую тебя и дочек».

Пятилетний сын Миля умер из-за болезни. Фото: Фонд М. Л. Миля.

Затем стало известно о гибели матери Миля и его родного брата Якова. Но времени на траур у конструктора не было. Его главной задачей была помощь бойцам с воздуха. Увы, автожиры-7 оказались непригодны для войны. Сначала думали, что эти машины будут корректировать огонь бомбардировщиков, но автожиры оказались уязвимыми для пуль, тихоходными и слишком шумными.

Однажды во время наступления немцев Миль сделал все, чтобы винтокрылая машина не попала в руки захватчиков. Несмотря на общую панику, он приказал механикам разобрать автожиры, чтобы вывезти технику в тыл. Времени было мало, и моторы буквально вырубали топором...Вскоре все автожиры были отправлены на завод. И до конца войны Миль занимался вопросами устойчивости боевых самолетов, регулярно выезжая на фронт.

Поторопил Сталин

После войны в семье авиаконструктора появились еще две дочери - Надя и Леночка. В мире же произошел винтокрылый бум. Сталин тогда писал министру обороны: «Почему в США много фирм занимаются геликоптерами, и они применяются уже в армии, а у нас ничего нет?»

А у Миля уже был готовый проект. В 1945 году он даже писал о своей идее Сталину, но тогда письмо осталось без ответа. Теперь же изобретателю разрешили открыть конструкторское бюро под грифом «совершенно секретно». 12 декабря 1947 года считается датой образования Московского вертолетного завода имени Михаила Миля.

Меньше года работы - и в небо устремился первый в стране вертолет. Свидетели успешного экспериментального полета кричали от радости. Но на государственных испытаниях машина закрутилась вокруг собственной оси и рухнула на землю. Летчик-испытатель погиб.

Авиаконструктор со своим детищем - Ми-1. Фото: Фонд М. Л. Миля.

Ученый был подавлен. Коллеги рассказывали, что после серии неудач он стал суеверным. Хотя в крушении Ми-1 была виновата некачественная сварка, испытания запретили проводить по понедельникам и в 13-е числа, а встретить женщину на площадке было просто невозможно. Плохая примета!

В 1951-м «стрекоза» Ми-1 вышла в серийное производство. Вертолет бил всевозможные рекорды на протяжении 25 лет! Под руководством Миля на заводе было запущено серийное производство множества моделей «Ми». Но после неудачи при запуске самого грузоподъемного вертолета Ми-12 в 1967 году у конструктора случился инсульт. Спустя два года глава конструкторского бюро, профессор кафедры вертолетостроения МАИ, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и Государственной премий, обладатель многих наград скончался.

Сегодня его дочь Надежда Миль трудится на предприятии, заведует заводским музеем и фондом имени Михаила Леонтьевича. В этом ей помогает младшая сестра Елена.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Война подтолкнула ученого к созданию противотанкового ружья, стреляющего реактивными снарядами. Опробовать испытательный экземпляр он решил лично. За мгновение до первого выстрела кто-то накрыл его полушубком и тем спас ему жизнь. Как только снаряд полетел в мишень, в сторону Миля вырвалась газовая струя. Тот упал на землю лицом вниз и был контужен. Взявший на себя удар полушубок разлетелся в клочья.

КСТАТИ

Обоих умерших в эвакуации детей супруги Мили похоронили в одной могиле в поселке Билимбай. Ученый хотел установить новый памятник, но не успел. В 2012 году желание «отца вертолетов» было исполнено. Надгробье было создано по акварельному рисунку авиаконструктора. На нем нанесены имена: Ваденька и Манечка Миль.

Могилу Ваденьки и Манечки восстановили по акварельному рисунку Миля. Фото: Анатолий Гусев, Pervo.info.

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