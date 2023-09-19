Стало известно, какой установлен прожиточный минимум в Иркутской области на 2024 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Иркутской области установило прожиточный минимум на 2024 год. Соответствующее постановление подписал председатель областного правительства Константин Зайцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Прожиточный минимум в Иркутской области на 2024 год

В целом по региону прожиточный минимум составит 16 169 рублей, для трудоспособного населения - 17 624 рубля, пенсионеров - 13 905 рублей, детей - 15 684 рубля.

При этом в районах Крайнего Севера прожиточный минимум в Иркутской области на 2024 год составит 21 431 рублей для трудоспособных граждан, 16 908 - для пенсионеров, 19 072 - для детей.

В других территориях региона этот показатель для трудоспособного населения -будет на уровне 16 478 рублей, для пенсионеров - 13 001 рубль, для детей - 14 665 рублей.

Если сравнивать с 2023 годом, то прожиточный минимум в Иркутской области на 2024 год увеличился на 6,1%.