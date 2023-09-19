Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2023 12:03

Шесть пострадавших, из них трое - дети: В Нижнеудинске СК выясняет обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса

В Нижнеудинске шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Елена СИНИЦА
Шесть пострадавших, из них трое - дети: В Нижнеудинске СК выясняет обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса

Шесть пострадавших, из них трое - дети: В Нижнеудинске СК выясняет обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса

Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Нижнеудинске в настоящее время следователи Следственного комитета проводят расследование обстоятельств ДТП, в котором участвовал пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба следкома Иркутской области.

- Вечером 18 сентября в районе улицы Масловского г. Нижнеудинск водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередач. В результате происшествия пострадали шесть пассажиров, включая троих несовершеннолетних, - сказали в следкоме.

Сотрудники полиции провели освидетельствование водителя на месте происшествия, результаты которого показали, что мужчина был трезв.

Следователи Следственного комитета изучают техническую документацию по эксплуатации транспортного средства, а также медицинскую документацию водителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧППроисшествия: ЧП