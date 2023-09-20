На заправках работали свои люди: необычную схему похищения топлива раскрыли полицейские в Иркутске

Полицейские в Иркутске раскрыли преступную схему похищения топлива с АЗС Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция Иркутска пресекла деятельность лиц, которые похищали топливо на заправках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По версии следствия, житель Иркутска, будучи управляющим одной из федеральных АЗС в городе вместе с коллегой, управляющим другой станции, похищали топливо и бензин с заправок, - рассказывают в МВД.

Топливо сливали с колонки в полимерные емкости, которые находились в автомобиле сообщника. Он выступал в роли скупщика. Мошенники скрывали противоправные действия очень легко. По звонку от соучастников, оператор отключал камеры видеонаблюдения и систему измерения топлива.

После этого, похитители регулировали процесс передачи топлива из резервуара в колонку. А чтобы мошенников не раскусили, они исправно вносили искаженные данные по излишкам бензина в отчет.

За пять месяцев топливные воры успели более 30 раз провернуть такую схему. Они похитили больше 11 тысяч литров нефтепродуктов. Общий ущерб составил почти 500 тысяч рублей.

Дома и офисы подозреваемых обыскали. Оттуда изъяли документы, важные для расследования. Пока всем участникам преступной схемы избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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