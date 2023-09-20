Шесть шрамов и татуировки на плечах: под Иркутском третьи сутки ищут убийцу, сбежавшего из колонии в день освобождения

ГУФСИН опубликовала ориентировку сбежавшего из колонии Иркутской области. Фото: ГУФСИН Иркутской области.

В Иркутской области третий день продолжается розыск сбежавшего из колонии-поселения заключенного, которого в сети уже прозвали самым нетерпеливым. 49-летний мужчина не дождался буквально нескольких часов и самовольно ушел в день официального освобождения, 18 сентября. Теперь ему грозит реальный срок – еще четыре года в местах не столь отдаленных.

Известно, что осужденный по нескольким статьям, в числе которых 105 («Убийство» – прим. ред.), уроженец Таджикистана отбывал наказание в ИК-19 в условиях строгого режима, но спустя 22 года был переведен на принудительные работы за хорошее поведение.

- Напомним, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, - отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - С разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.

«Фальстарт» выявили во время утреннего построения. В первые сутки беглеца искали силами правоохранителей. Теперь ориентировки распространяют в соцсетях и СМИ – помочь в возвращении осужденного просят жителей Приангарья.

- На вид мужчине 45-50 лет, рост 176 см, полное телосложение, темные глаза, короткие темные с проседью волосы, - описывают внешность разыскиваемого, покинувшего колонию-поселение в поселке Марково Иркутского района.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:

Шесть шрамов на животе, деформация кистей обеих рук, татуировки на обоих плечах в виде абстрактного рисунка.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Отдел розыска ГУФСИН России по Иркутской области 8(3952)26-81-24, 26-81-45.

Дежурная часть ГУФСИН 8(3952)33-97-56, 26-81-59.