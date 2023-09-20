Коронавирус возвращается? Введут ли в Иркутске масочный режим Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бабье лето в разгаре! Тепло, солнечно, днем припекает до +21 градуса, но осень все равно вступила в свои права. И одно из ее ярких проявлений - сезон простуд. Он не просто начался, а уже атакует. На сегодня эпидемический порог заболеваемости в регионе превышен на 0,9%. Да, пока не так и много, но ведь это только начало. Неделя от недели цифра будет расти, особенно когда наступит осеннее ненастье - дожди, сырость и ветра. Итак, за прошедшие семь дней зарегистрировано 18 108 случаев ОРВИ, из них 13 209 заболевших - дети. Грипп при этом пока не зафиксирован. А что с ковидом? Ожидать ли масочный режим из-за коронавируса в Иркутске в 2023 году? Ведь в некоторых городах он возвращается. Об этом, а также о прививках и диспансеризации рассказали в прямом эфире специалисты Минздрава Иркутской области.

Масочный режим из-за коронавируса в Иркутске в 2023 году: будет ли

Итак, одной из тем эфира была новая возможная волна коронавируса.

- По России наблюдается рост заболевания COVID-19, - заявил заместитель министра здравоохранения Александр Селедцов. - Однако протекает он в легкой форме. В Приангарье ситуация пока стабильна. Вакцины хватает, прививку можно сделать. Больницы тоже готовы, мест достаточно.

Тем временем во многих городах России школы уже переводят на карантин. Причина - всплеск ОРВИ. Детей переводят на дистанционку, а в больницах для персонала вводят обязательный масочный режим. Первым городом, который принял такое решение, стала Москва. А будет ли вводиться масочный режим из-за коронавируса в Иркутске в 2023 году?

- Подъема заболеваемости ковидом у нас не прогнозируется, поэтому вводить ограничительные меры пока не планируем. Масочный режим вводят лишь единичные организации по добровольному желанию, - сказал Александр Селедцов.

Несмотря на то что среди заболевших в большинстве своем дети, переводить школы на дистанционку не планируют.

О диспансеризации

Немало вопросов касалось и диспансеризации. Многие жители в комментариях отмечали, что им отказывали в прохождении медицинского осмотра, обосновывая это нехваткой специалистов.

- Участковый врач не имеет права отказать в прохождении диспансеризации, если вы подходите под возрастную группу, и нехватка специалистов не является поводом.

Диспансеризация положена тем, кто переболел ковидом, спустя два месяца после выздоровления. Вообще же осмотры должны проходить жители от 18 до 39 лет раз в три года, после 40 - ежегодно. При этом каждому предоставляется один оплачиваемый рабочий день для прохождения обследования.

КОНКРЕТНО

Как пройти осмотр?

Стоит отметить, что диспансеризация в Иркутске проводится бесплатно, по полису ОМС. Где? В поликлинике по месту жительства или прикрепления, а также в ФАПе и амбулатории.