Родила и бросила на улице: жительница Нижнеудинска предстанет перед судом за убийство ребенка в 2010 году

Жительница Нижнеудинска обвиняется в убийстве новорожденного ребенка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнеудинске местную жительницу обвинили в убийстве новорожденного ребенка, которая бросила малыша умирать на улице 13 лет назад. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.
- По версии следствия, в марте 2010 года в селе Мельница 20-летняя девушка родила ребенка, после чего умышленно оставила его на улице. Малыш умер от переохлаждения, - рассказывают в следственном комитете.
Тогда была проведена судебно-медицинская экспертиза. Установили, что младенец родился живым, доношенным и жизнеспособным. У умершего ребенка взяли генотип, чтобы найти его родителей. Но в 2010 преступление раскрыть не удалось и уголовное дело приостановили.
Однако, в августе 2023 года следователи работали с архивными делами и отправили образец генотипа малыша на сверку «ребенок-родитель». ДНК младенца совпало с ДНК мужчины, который ранее был судим. Следователи допросили отца ребенка. Мужчина пояснил, что в 2009 году состоял в близких отношениях с жительницей Нижнеудинского района. Специалисты установили личность подозреваемой матери и взяли у нее генотип, который подтвердил ее родство с ребенком.
В настоящее время, сотрудники СУ СК проводят следственные действия. Расследование продолжается.
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