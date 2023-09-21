Нашествие крыс: иркутяне все чаще замечают грызунов возле мусорных баков. Фото: Пресс-служба «РТ-НЭО Иркутск»

«В Иркутске расплодились крысы. Грызунов все чаще стали замечать у свалок и мусорных площадках города. С наступлением зимы крысы начнут искать себе убежище в близлежащих домах».

Такой пост опубликовали в иркутских пабликах и телеграм-каналах. В комментариях – сообщения от подписчиков. Они пишут, что грызуны якобы заполоняют мусорки возле их домов.

Один из примеров – из Ново-Ленино. Фотографией поделилась с «КП-Иркутск» жительница микрорайона Ксения.

Ксения из Ново-Ленино заметила грызунов в своем дворе. Фото: Предоставлено очевидцем

- Это большая куча мусора расплодила здесь крыс. Когда темнеет, к мусорке страшно подходить, - рассказывает девушка.

Грызунов жители видели даже на одной из детских площадок Ленинского округа.

- Крысы бегают по детской площадке, дети бегают за ними… Вот тебе и зараза. Не говорю уже о мусорках, подойти страшно. Сколько звонила в управляющую компанию, отправляли видео, как крысы в водосточную трубу кучами залазят. Жуть! И в машины залазят…, - поделилась проблемой в комментарии еще одна подписчица.

Крысиный террор, по словам местных жителей, также коснулся и микрорайона Березовый.

- Это вы еще в Березовом не видели… Не крысы, а троглодиты, - пишут в комментариях.

Местные жители говорят, что в управляющие компании обращались. И там «КП-Иркутск» подтвердили, что знают о проблеме. Добавили, что два раза в год проводят обработку в подвалах.

Городская администрация отреагировала на посты в соцсетях.

- Мы узнали у пользователей соцсетей конкретные адреса, на которых были выявлены проблемы, для перенаправления информации в районные комитеты по управлению. Специалисты подготовят ответ в течение трех рабочих дней, - сообщили в администрации.

За комментарием «КП-Иркутск» также обратилась к региональному оператору по вывозу отходов «РТ-НЭО Иркутск».

- График вывоза отходов осуществляется ежедневно, согласно нормам СанПин, посмотреть это можно в публичной карте контейнерных площадок. На сайте можно отследить вывоз ТКО с указанием даты инфотоподтверждением.

Специалисты отмечают, что основной проблемой на улице Баумана является недостаточное количество мусорных баков. Установить и зарегистрировать их должен собственник – управляющая компания. А также проводить дезинфекцию и дератизацию контейнерных площадок.

- Еще одна проблема – отходы выбрасывают даже за контейнерную площадку, - это нарушение. Наши сотрудники руками убирают такого рода мусор. Но это не входит в тариф регионального оператора и за это не взимается плата с населения. Мы должны осуществлять только механизированную погрузку.

Жители выбрасывают отходы даже за контейнерную площадку. Фото: Пресс-служба «РТ-НЭО Иркутск».

Убирать образовавшиеся свалки и проводить дезинсекцию, как минимум два раза в месяц, также входит в обязанности собственника мусорной площадки, то есть УК.

- За содержание контейнерных площадок региональный оператор ответственность не несет. Деньги жители платят только за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

-Устанавливать мусорные баки, следить за их чистотой и уничтожать вредителей действительно должна УК, - подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Между ней и дезинсекторами должен быть заключен договор, в рамках которого прописан график проведения всех профилактических мероприятий. В случае возникновении проблемы жильцы могут письменно направить нам жалобу, мы проведем проверки.

КОНКРЕТНО

Куда еще жаловаться

Если ваш район стали заполонять грызуны, нужно обратиться в Службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области - написать обращение на портале ГИС ЖКХ, либо через МФЦ. А также можно написать жалобу в надзорные органы.