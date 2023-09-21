Красавец-завод. Иркутский завод полимеров. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

«Здесь я должна дать дисклеймер: это исключительно личные впечатления, не согласованные с мнением редакции. Меня переполняют радость и гордость. Гордость за мою благословенную Иркутскую область. Обычно мы входим в федеральную повестку авиакатастрофами или губернаторской чехардой. А вот и прекрасный инфоповод - красавец-завод! Впечатлена масштабами - целый город. А еще организацией процессов: точно, как в аптеке, четко, слаженно. С нетерпением жду запуска предприятия».

Предложение посетить строительную площадку Иркутского завода полимеров (проект Иркутской нефтяной компании) я встретила с огоньком и азартом. «Ну-ка, ну-ка, удивите» - думала я, слышавшая тридцать лет и три года разные славные истории про прекрасное будущее нашего региона, про разные прожекты. А потому зубная щетка-чемодан-аэропорт - и я в Усть-Куте.

Объем товарной продукции завода составит 650 тысяч тонн в год. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

На вахтовке (так называется большой автомобиль для перевозки людей к объектам и обратно) мчим на стройку. Прямо мчим, потому что и дорога сносная, и вахтовки у них комфортабельные. Я вам клянусь - кожаный салон и все такое, как принято писать в пафосных объявлениях на «Авито», - да.

Чтобы заехать на территорию будущего завода, нужно пройти сильно заранее массу согласований. Кажется, у них тут «мухи без билета не летают». Далее инструктаж по технике безопасности. Минут 40, не меньше. У ИНК есть 13 правил, с которыми надо ознакомиться, их ни в коем случае нельзя нарушать, необходимо поставить подпись, мол, согласен-ознакомлен-обязуюсь. Далее - яркий жилет со светоотражающими вставками, защитные очки и, конечно, каска. Выдыхаю - входим на территорию стройки.

Яркий жилет со светоотражающими вставками, защитные очки и, конечно, каска - обязательные атрибуты на территории ИЗП. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

Масштабы поражают. Это будто бы город. Да какой! 200 гектаров индустриализма и футуризма. Леонид Филатов вспомнился: «Онемела от восторгу? Так нюхни нашатырю». А ведь это вот все посреди тайги!

Кстати, про тайгу, красавицу-Лену и экологию вообще. Конечно расспрашивала, да с пристрастием.

- С Леной ничего не произойдет по нескольким причинам, - говорит ведущий специалист по экологии Иркутского завода полимеров Владимир Сташайтус. - Первая - это непосредственно наши очистные сооружения. Они являются современной передовой технологией с применением мембранного биореактора и с замкнутой системой водооборота очистки воды, то есть многоуровневая система. И по факту как такового сброса у нас, на территории Иркутского завода полимеров, производиться не будет. Почему? Потому что вся система водооборота замкнутого цикла, в которой вода из реки Лены будет использоваться в качестве периодической подпитки технологических систем водоснабжения.

На территории завода будет стоять пять резервуаров-накопителей общим объемом 35 тысяч кубометров. Это технические вертикальные емкости закрытого типа. Они сейчас полностью смонтированы. Все трубопроводы, ведущие к ним в процессе монтажа, как только они будут завершены, пройдут гидроиспытания всей системы.

Ведущий специалист по экологии Иркутского завода полимеров Владимир Сташайтус рассказал о современных очистных сооружениях предприятия. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

- Вторая причина - это уникальная система водозабора. - продолжает Владимир Сташайтус. - Обычно как происходит: кидают трубу и набирают воду через оголовок с рыбозащитным устройством, которое не обеспечивает в полной мере защиту фитопланктона и мелких рыб от попадания в такой водозабор. У нас же подрусловый водозабор, который исключает данные риски для ихтиофауны за счет его заглубления под руслом реки, с использованием заборных шахт, расположенных на берегу водозаборного сооружения. Это на 100% обезопасит ихтиофауну реки, под напором оборудования ее не засосет в систему водозабора!

Акценты на экологичность тут во всем. В компании ведут раздельный сбор вторичных ресурсов (картон, бумага, ветошь) и далее направляют на прессовальную установку для уменьшения объема данного сырья и последующей передачи в специализированную организацию на переработку. То есть и в быту они красавчики, как нынче принято оценивать. А если серьезно, то это у них прямо пунктик - приема и прессования. Неукоснительно соблюдается все.

На объектах ИНК сплошной индустриализм и футуризм. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

- По поводу атмосферного загрязнения: любое предприятие производит выбросы загрязняющих веществ, но надо понимать, соответствуют они предельно допустимым концентрациям или нет, - объясняет начальник отдела экологии предприятия Юрий Коноплев - У нас будут соответствовать, так как будет использована современная технологичная факельная система закрытого типа. То есть мы будем сжигать то, что обычно попадает в атмосферный воздух. Сжигать мы это будем в закрытой системе, под высоким давлением, при высокой температуре. 99% всех вредных веществ, которые будут содержаться в этой газосмеси, будут сгорать. Выбросы на выходе будут соответствовать ПДК. У нас предусмотрено бессажевое горение, то есть бездымно, безвредно и бесшумно.

На заводе будет установлена автоматизированная система постоянного контроля выбросов оксидов азота, оксидов углерода, оксидов серы и взвешенных веществ, которая будет работать в круглосуточном режиме.

Начальник отдела экологии предприятия Юрий Коноплев рассказал о современных технологиях и оборудовании, соответствующих самым жестким экологическим требованиям. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

- Также на заводе внедрили технологию по переработке основного образуемого отхода осадки и ила по лицензируемой технологии «Гумиком», прошедшей экологическую экспертизу, - продолжает Юрий Коноплев. - На выходе будем получать органоминеральный грунт, пригодный для использования в строительстве. Экологическая служба завода будет регулярно проводить мониторинг качества речной воды, атмосферного воздуха, почвы, состояния растительности по программе производственного экологического контроля, согласованной с федеральной службой Росприроднадзора.

Доверяй, как говорится, но проверяй. Спрашиваю, как добились, чтобы производство было таким чистым? И получаю ответ: потому что компания очень серьезно отнеслась к проекту еще до его строительства - в разработке документации. Были подобраны и используются современные технологии, отвечающие жестким международным и российским экологическим требованиям.

Современный вахтовый поселок для строителей. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

Ну, допустим, светлое будущее обрисовано. А как здесь живут и работают сейчас? Перемещаюсь в вахтовый поселок строителей. Веду себя, наверное, неприлично, потому что заглядываю всюду. Ну интересно же, правда?! Вот у них кухни, вот у них прачечные, вот у них помещения для мытья и просушки обуви… «Чтоб я так жил!» А в столовой - о боги! - стеллажи с автополивом для выращивания микрозелени. И пара десятков всевозможных блюд на выбор.

В вахтовом поселке строителей выращивают даже микрозелень. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

И вновь про «если серьезно». Я вот размышляю своим утлым умом, не претендуя на истину: завод ведь точно потянет за собою развитие! Смотрите, они строят микрорайон на три тысячи человек. Инфраструктура - для всех, кто живет на территории. Усть-Кут уже набирает баллы. 1600 новых рабочих мест на Иркутском заводе полимеров. (Кстати, забыла рассказать, что у ИНК там работает информационный центр, где можно получить всю информацию по вакансиям и переобучению).

Дальше языком пресс-релиза: Иркутский завод полимеров станет первым предприятием подобного рода в Восточной Сибири, обеспеченным собственным сырьем - этаном. Объем товарной продукции составит 650 тысяч тонн в год.

Объем моей радости будет не измерить, если все у вас получится. Процветай, благословенная моя Иркутская область!