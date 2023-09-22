К нагрузкам готовы: энергетики начали отопительный сезон

Новая перекачивающая насосная станция «Правобережная». Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Погода отопительному сезону не помеха. 18 сентября в соответствии с распоряжением мэра в Иркутске стартовал отопительный сезон.

По словам генерального директора Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олега Причко, к каждому новому отопительному периоду большая энергетика начинает готовиться еще в конце предыдущего.

- Несмотря на то что еще довольно тепло, мы сегодня вводим наше оборудование в зимний отопительный режим. Температурные параметры пока, конечно, не зимние. В первую очередь подключаем детские сады, школы, объекты соцкультбыта. При этом никто не запрещает другим получившим паспорта готовности отопителям при необходимости также подключиться сейчас. В любом случае, все потребители Иркутска и области могут быть уверены, что теплом и горячей водой мы их обеспечим полностью. Хочу отдельно поблагодарить жителей города Иркутска. Люди с пониманием отнеслись к обязательным работам по испытаниям теплосетей, в этом году мы проверили более 500 километров.

Олег Причко заверил, что все предприятия энергохолдинга Эн+ готовы к повышенным нагрузкам в отопительный период. Запланированный на этот год ремонт на котлоагрегатах и турбоагрегатах ТЭЦ прошел по графику. Уголь и мазут заготовлены.

Внутри «Правобережная» полностью автоматизирована. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Импровизированная пресс-конференция прошла под открытым небом на Цесовской Набережной. Фоном - новая перекачивающая насосная станция «Правобережная», возведенная практически в полном соответствии с архитектурным наследием иркутской истории. Выглядит очень аутентично и имеет все шансы стать одной из достопримечательностей города.

- За спиной у меня в некотором роде копия той котельной, которая была здесь около 100 лет, - рассказывает технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ (входит в Эн+) Владимир Янышевский. - Архитектурный стиль - индустриальный реализм начала XX века. В отделке применялись уникальные материалы, в частности, реставрационный кирпич. Даже ворота выполнены в ретростиле, а окна из архитектурного стекла. Площадь здания - 800 квадратных метров. В строительстве принимали участие 150 специалистов. Традиции и преемственность очень важны для нас, в том числе и в архитектурных решениях. Город развивается, ему нужна современная и мощная насосная станция. Ее задача - преобразовать тепловую энергию, которая приходит по магистрали от Ново-Иркутской ТЭЦ (НИ ТЭЦ), перераспределить на центральную часть города и Правобережный округ до Топкинского, а в будущем, со следующего года, еще и до микрорайона Зеленого.

Новая насосная станция перераспределяет 617 Гкал (это треть всего тепла, вырабатываемого Ново-Иркутской ТЭЦ) и обеспечивает теплом и горячей водой более 1900 зданий и 160 тысяч иркутян. Производительность - 23 тысячи кубометра в час, это на 22% больше, чем у прежней станции. Внутри работают 13 насосных агрегатов, которые отличаются большим ресурсом работы и высокой надежностью. Их задача принять тепло, смешать до нужной температуры и распределить по коллекторам.

Новая насосная станция обеспечивает теплом и горячей водой более 1900 зданий и 160 тысяч иркутян. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Внутри «Правобережная» полностью автоматизирована, все параметры работы отслеживаются онлайн и передаются на центральный щит управления тепловыми сетями города, также ПНС оборудована бесперебойными источниками питания. В насосной всего два человека - машинист и электрик, задают нужные параметры оборудованию, следят за их выполнением.

От насосной вода поступает по трубопроводам к каждому зданию, к каждому потребителю. Здесь полномочия энергетиков заканчиваются, за отопление и горячую воду в домах отвечают уже управляющие компании и собственники жилья. Поэтому в случае проблем с отоплением в квартире в первую очередь нужно обращаться в «управляшку».

В Иркутске во время подготовки к отопительному сезону провели испытания 564 километров городских тепловых сетей, позволившие вовремя обнаружить дефекты и своевременно их устранить, а также плановый ремонт 13 участков теплосетей. По области - в Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхове, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском - переложили порядка 24 километров тепловых сетей.

В конце августа компания приступила к работе по ключевому инфраструктурному проекту Иркутска - строительству теплового луча, который позволит обеспечить центральное теплоснабжение предместья Рабочего. Всего построят более 5,5 километра тепловых сетей. Работы позволят значительно улучшить экологическую ситуацию - постепенно будут выведены из эксплуатации семь котельных, значительно сократится объем выбросов.