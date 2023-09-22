Погибла на месте: в Братске автобус сбил 16-летнюю девушку

Автобус насмерть сбил 16-летняя девушку в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура Падунского района Братска проверяет все обстоятельства ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка-подросток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- По предварительным данным, 21 сентября в районе Энергетик вечером водитель автобуса «ПАЗ» ехал по маршруту «4К» вместе с пассажирами. В какой-то момент, дорогу переходила 16-летняя девушка. Не успев затормозить, автобус сбил подростка. Пострадавшая получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия до приезда врачей, - рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что в автобусе находились пять пассажиров. Никто из них не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают причины и условия произошедшего. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по факту ДТП, а также оценит законность принятых решений.

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