Через два часа ваш сын умрет: 21-летний парень из Ангарска оказался в коме после ДТП в Бангкоке. Фото предоставлено родственниками героя материала
- Сын с другом ехали на байке, перед ними - машина. Стали обгонять. И тут водитель авто резко повернул в бок, сбив парней, - со слезами рассказывает КП-Иркутск Екатерина из Ангарска. Ее сын, 21-летний Никита Гендлер, на днях попал в ДТП в Бангкоке. - Удар был настолько сильный, что с сына слетели обувь, шлем. Вещи были разбросаны на 100 метров. Итог - кровоизлияние в мозг, перелом шейных позвонков и таза… Сейчас он в коме.
Поехал в Таиланд работать
В Таиланде Никита временно работал моделью. Карьера его началась еще три года назад. Знакомая отправила туда его фотографии, решив попытать удачи, и… он получил приглашение на обучение. А спустя четыре месяца подписал первый контракт.
- Однажды вечером пришел домой, говорит: «Мам, меня в модели берут!». Такой счастливый тогда был, - вспоминает сибирячка.
За это время Никита успел поработать в Корее, Милане, Париже, Китае, Таиланде. Работу ему подбирал специальный агент: это могла быть съемка для брендов косметики и одежды, а могло быть и выступление на подиуме. При этом отучился Никита в Ангарском политехническом техникуме на технолога, диплом защищал уже онлайн, будучи в Париже. На этот раз должен был снова ехать в Европу, но визу делали долго, поэтому пока отправился в Бангкок.
- Знаете, находясь тут в совершенно другой и не обычной среде для меня, я возвращаюсь к мыслям о том, насколько сильно я люблю жизнь и бесконечно благодарен маме за то, что она меня родила, насколько мир в котором мы живём интересен и разнообразен. И он не перестает меня влечь к себе, влечь к познанию, - делился Никита в своем личном блоге.
Сколько Никита пробудет в больнице - неизвестно.Фото предоставлено родственниками героя материала
В больницу позвонили анонимно
Откуда и куда ехал Никита ночью в тот день, родственники не знают. За рулем байка был его друг. Известно одно - судя по видео, трасса оказалась неоживленной, поэтому помощи дожидаться пришлось долго. Никита попал в больницу только спустя три часа после аварии, в 5:24. Все это время парни были без сознания. Но кто-то им помог - в больницу поступил анонимный звонок.
- Водитель скрылся с места ДТП. Он просто сбил и оставил их на улице, - рассказывает Екатерина.
Ей история известна со слов друга Никиты. У него не настолько сильные травмы, так что врачи смогли быстро привести его в чувства. Через соцсети он нашел родственников парня и сообщил об аварии.
- Сейчас через посольство пытаемся добиться содействия в поисках того водителя, получения данных с камер трассы. Как нам известно, кадры хранятся всего 30 дней…
Состояние – стабильно тяжелое
Никита попал в частную клинику, сутки в которой обходятся в 40 тысяч бат (порядка 130 тысяч рублей) в день. К нему уже прилетели родители.
- Операция стоила 2 млн бат (примерно 4,5 млн рублей), - говорит Екатерина. - Было очень страшно, когда сказали, что не будут оперировать, пока не внесем предоплату в 500 тысяч бат. Друг Никиты знает тайский и английский, он и помогал нам контактировать с врачами. Они позвонили, сказали: если в течение двух часов не оплатите, ваш сын умрет. В итоге смогли договориться, что обязуемся внести все платежи позднее.
Но и с оплатой за границу, по словам сибирячки, ситуация непростая. На рубли нужно покупать криптовалюту, и уже ее менять на баты.
Состояние Никиты стабильно тяжелое. Он в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помимо тяжелых травм, врачи подозревают, что в раны попала инфекция. Проводят операции, анализы. Пока конкретных прогнозов, как скоро он встанет на ноги, нет.
Родственники ведут сбор средств, так как лечение и пребывание в больнице очень дорогое. Мама и папа в больнице вместе с Никитой, тетя и брат помогают на расстоянии.
Трагедия, которая ранит сердце
Конечно, помочь Никите хотят и его друзья. Вот что они о нем рассказывают:
- С Никитой я познакомилась совсем недавно, но совершенно точно могу сказать, что это самый позитивный человек, которого я встречала. Трагедия, которая с ним произошла, ранит мое сердце, - делится подруга Никиты Инга.
-Он самый добрый и миролюбивый, доброжелательный человек, - рассказывает его знакомая Соня.
-Мой брат – человек с огромным сердцем и открытой душой. Парень из маленького городка, который смог кардинально изменить свою жизнь. Его судьба – рвать шаблоны, - говорит брат Артем.
Если вы хотите помочь Никите и его семье
Реквизиты для пополнения счета
Получатель
Гендлер Артем Евгеньевич
Номер счета
42301810400045257208
Назначение платежа
Перевод средств по договору № 8071096769 Гендлер Артем Евгеньевич НДС не облагается
БИК
044525974
Банк-получатель
АО «Тинькофф Банк»
Корр. счет
30101810145250000974
ИНН
7710140679
КПП
771301001