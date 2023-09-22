Через два часа ваш сын умрет: 21-летний парень из Ангарска оказался в коме после ДТП в Бангкоке. Фото предоставлено родственниками героя материала

- Сын с другом ехали на байке, перед ними - машина. Стали обгонять. И тут водитель авто резко повернул в бок, сбив парней, - со слезами рассказывает КП-Иркутск Екатерина из Ангарска. Ее сын, 21-летний Никита Гендлер, на днях попал в ДТП в Бангкоке. - Удар был настолько сильный, что с сына слетели обувь, шлем. Вещи были разбросаны на 100 метров. Итог - кровоизлияние в мозг, перелом шейных позвонков и таза… Сейчас он в коме.

Поехал в Таиланд работать

В Таиланде Никита временно работал моделью. Карьера его началась еще три года назад. Знакомая отправила туда его фотографии, решив попытать удачи, и… он получил приглашение на обучение. А спустя четыре месяца подписал первый контракт.

- Однажды вечером пришел домой, говорит: «Мам, меня в модели берут!». Такой счастливый тогда был, - вспоминает сибирячка.

За это время Никита успел поработать в Корее, Милане, Париже, Китае, Таиланде. Работу ему подбирал специальный агент: это могла быть съемка для брендов косметики и одежды, а могло быть и выступление на подиуме. При этом отучился Никита в Ангарском политехническом техникуме на технолога, диплом защищал уже онлайн, будучи в Париже. На этот раз должен был снова ехать в Европу, но визу делали долго, поэтому пока отправился в Бангкок.

- Знаете, находясь тут в совершенно другой и не обычной среде для меня, я возвращаюсь к мыслям о том, насколько сильно я люблю жизнь и бесконечно благодарен маме за то, что она меня родила, насколько мир в котором мы живём интересен и разнообразен. И он не перестает меня влечь к себе, влечь к познанию, - делился Никита в своем личном блоге.

Сколько Никита пробудет в больнице - неизвестно.Фото предоставлено родственниками героя материала

В больницу позвонили анонимно

Откуда и куда ехал Никита ночью в тот день, родственники не знают. За рулем байка был его друг. Известно одно - судя по видео, трасса оказалась неоживленной, поэтому помощи дожидаться пришлось долго. Никита попал в больницу только спустя три часа после аварии, в 5:24. Все это время парни были без сознания. Но кто-то им помог - в больницу поступил анонимный звонок.

- Водитель скрылся с места ДТП. Он просто сбил и оставил их на улице, - рассказывает Екатерина.

Ей история известна со слов друга Никиты. У него не настолько сильные травмы, так что врачи смогли быстро привести его в чувства. Через соцсети он нашел родственников парня и сообщил об аварии.

- Сейчас через посольство пытаемся добиться содействия в поисках того водителя, получения данных с камер трассы. Как нам известно, кадры хранятся всего 30 дней…

Состояние – стабильно тяжелое

Никита попал в частную клинику, сутки в которой обходятся в 40 тысяч бат (порядка 130 тысяч рублей) в день. К нему уже прилетели родители.

- Операция стоила 2 млн бат (примерно 4,5 млн рублей), - говорит Екатерина. - Было очень страшно, когда сказали, что не будут оперировать, пока не внесем предоплату в 500 тысяч бат. Друг Никиты знает тайский и английский, он и помогал нам контактировать с врачами. Они позвонили, сказали: если в течение двух часов не оплатите, ваш сын умрет. В итоге смогли договориться, что обязуемся внести все платежи позднее.

Но и с оплатой за границу, по словам сибирячки, ситуация непростая. На рубли нужно покупать криптовалюту, и уже ее менять на баты.

Состояние Никиты стабильно тяжелое. Он в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помимо тяжелых травм, врачи подозревают, что в раны попала инфекция. Проводят операции, анализы. Пока конкретных прогнозов, как скоро он встанет на ноги, нет.

Родственники ведут сбор средств, так как лечение и пребывание в больнице очень дорогое. Мама и папа в больнице вместе с Никитой, тетя и брат помогают на расстоянии.

Трагедия, которая ранит сердце

Конечно, помочь Никите хотят и его друзья. Вот что они о нем рассказывают:

- С Никитой я познакомилась совсем недавно, но совершенно точно могу сказать, что это самый позитивный человек, которого я встречала. Трагедия, которая с ним произошла, ранит мое сердце, - делится подруга Никиты Инга.

-Он самый добрый и миролюбивый, доброжелательный человек, - рассказывает его знакомая Соня.

-Мой брат – человек с огромным сердцем и открытой душой. Парень из маленького городка, который смог кардинально изменить свою жизнь. Его судьба – рвать шаблоны, - говорит брат Артем.

Если вы хотите помочь Никите и его семье

Реквизиты для пополнения счета

Получатель

Гендлер Артем Евгеньевич

Номер счета

42301810400045257208

Назначение платежа

Перевод средств по договору № 8071096769 Гендлер Артем Евгеньевич НДС не облагается

БИК

044525974

Банк-получатель

АО «Тинькофф Банк»

Корр. счет

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