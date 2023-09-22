В Иркутске самолет совершил аварийную посадку из-за отказавшего двигателя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 22 сентября в Иркутске самолет совершил аварийную посадку, так как у него отказал один из двигателей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе авиакомпании "ИрАэро".

-Все произошло в обеденное время. У самолета АН-26 произошел отказ левого двигателя. Самолет летел маршрутом Ленск -Иркутск. Командир воздушного судна принял решение продолжить движение по маршруту. Самолет благополучно приземлился в Иркутске, - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе также добавили, что самолет АН-26 имеет такое строение, что может долететь и с одним работающим двигателем, поэтому эту ситуацию нельзя назвать чрезвычайной. Никаких экстренных мер не потребовалось.

На борту находились 25 пассажиров и 5 членов экипажа. Пострадавших нет.