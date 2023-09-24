«Забрали багаж и поехали домой»: пассажиры почти 20 часов ждали перенесенный рейс в Тайланд в аэропорту Иркутска

В Иркутске пассажиры почти 20 часов ждали перенесенный рейс в Тайланд Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Около 500 пассажиров рейса «Иркутск-Пхукет» прождали вылета почти 20 часов, но так и не добрались до Тайланда. После нескольких переносов в авиакомпании «Икар» сообщили о том, что самолет выполнит маршрут в 03:00 25 сентября. Однако по информации туристов время и дату в итоге сместили на 27 сентября. Возмущенные люди заявили, что собираются подавать в суд на перевозчика.

- Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется мониторинг соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Напомним, днем 24 сентября в соцсетях появились фото и видео переполненного зала ожидания в иркутском аэропорту. Среди пассажиров были младенцы. Родителям пришлось постелить одеяло на полу, чтобы ребенок мог поползать. Авиакомпания предложила сибирякам заселиться в гостиницу, однако в результате, не дождавшись самолета, они забрали багаж и направились домой.

По предварительным данным, причина случившегося - техническая неисправность.

ВАЖНО

В случае нарушения прав в период ожидания рейса пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (914) 011-68-91.

В случае нарушения прав в период ожидания рейса пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (914) 011-68-91.