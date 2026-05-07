День Победы в Чите 9 мая 2026 отметят ярко и интересно

Совсем скоро Забайкальский край вместе со всей страной отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздник будет торжественным, ярким и запоминающимся. Рассказываем, как пройдет День Победы в Чите 9 мая 2026.

День Победы в Чите 9 мая 2026

Отмечать День Победы в Чите 9 мая 2026 начнут с рассветом. Регистрация на традиционную акцию «Рассвет Победы» (6+) уже идет.

- Мероприятие пройдет на площадке Этно-археопарка «Сухотино», - сообщает Забайкальский краевой краеведческий музей.

На данный момент все места в музейном автобусе уже все зарезервированы, но желающие еще могут присоединиться на личном транспорте. Автобус будет отъезжать от музея на ул. Бабушкина в 4.45 утра, само мероприятие начнется через час.

Участники акции поднимутся на склон сопки по лестнице под песни военных лет. Обещаются звуки гармони. После встречи рассвета можно будет подкрепиться – до 7 утра у подножия всех угостят горячей кашей.

Парад Победы 9 мая 2026 в Чите

Парад Победы в Чите начнется в 10.00 на площади Ленина. У тех, кто не сможет прийти на парад, все же есть возможность его увидеть. Парад в Чите будет транслироваться на федеральном телеканале, а также прямая трансляция пройдет в эфире радио.

Тоже на площади Ленина, но уже вечером анонсированы театрализованное представление «Единство народов – сила Победы» (в 19.00) и эстрадная молодежная программа (в 21.00).

Бессмертный полк 2026 в Чите

Построение в колонны Бессмертного полка в Чите в 2026 году начнется в 8 утра на улице Выставочная. Как сообщили организаторы, никакой предварительной регистрации участникам не требуется. Однако, пройти через пункты досмотра придется всем – все это, разумеется, по соображениям безопасности.

- Движение начнется сразу после прохождения парада (ориентировочно в 11.00 – прим. авт.), - говорят организаторы. - Оценивайте свои физические возможности, приходите на построение.

Реконструкция боя

У Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев 9 мая в 16.00 стартует военно-исторический фестиваль «82-я Гвардейская. На Берлин».

- Будет показан фрагмент боя по освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков, в которой принимали участие бойцы 82-й Гвардейской стрелковой дивизии - наши земляки, - рассказали в Клубе военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт». - Реконструкция будет проводиться с применением сертифицированной пиротехники и охолощенного оружия.

В 17.00 в «Партизанской деревне» начнут работу интерактивные площадки – выставка оружия, формы снаряжения времен ВОВ, а также «Полевой госпиталь», полевая кухня. Для детей проведут квест по площадкам фестиваля. Завершится их работа в 19.00.

Программа в День Победы 9 мая 2026 в Чите от Дома офицеров

В парке Дома офицеров подготовили 30 тематических площадок. Парк культуры и отдыха 9 мая работает с 9.00 до 23.00. С полудня до 19.00 анонсирован День открытых дверей в Военно-историческом музее Дома офицеров Забайкальского края, с 14.00 до 16.00 - полевая кухня с солдатской кашей и чаем у стелы воинам-интернационалистам, а также игры, соревнования по лазертагу, рисунок на асфальте.

В списке «дел» на 9 мая тут также скоростная сборка «кубика-рубика», шахматный турнир, мастер-класс по изготовлению гвоздик, пневматический тир. В 19.30 начнется праздничный концерт Ансамбля песни и танца Дома офицеров Забайкальского края «В девятый день ликующего мая», а в 21.30 значатся холодные фонтаны. Полную программу на 9 мая в Доме офицеров в Чите смотрите здесь.

Салют в День Победы в Чите 9 мая 2026

Салюту быть! Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края, разноцветные огни раскрасят небо над Читой в 22.00. На Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев прозвучит три десятка выстрелов.

Погода в Чите 9 мая 2026 в День Победы

Что сказать! Погода в Чите 9 мая 2026 в День Победы горожан не разочарует. По данным Гидрометцентра России, в городе будет облачно, но без осадков, а столбики уличных термометров днем покажут +22 градуса.

Расписание мероприятий в День Победы в Чите 9 мая 2026

День Победы в Чите 9 мая 2026: почасовое расписание. Данные администрации города Чита

