Салют в День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026 прогремит в 22.00

Праздник 9 мая для Бурятии, как и для всей страны, он также со слезами на глазах. Больше 120 тысяч человек из республики ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, почти 40 тысяч из них не вернулись домой, еще 6.5 тысяч пришли с увечьями. Улан-удэнцы свято чтут память о героях – каждый год в городе проходит парад, концерты, салют. Торжественных событий в честь 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет не мало. Узнали, программу праздника День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026.

День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026: программа

Парад в Улан-Удэ 9 мая 2026 начнется в 10.00 на Площади Советов. Также в программа празднования от городской администрации значатся акция «Трамвай Победы» (маршрут №2) в 10.00, акция «Вахта Памяти» в 11.00 на памятных местах.

В арт-пространстве «Руины» на 13.00 анонсирована ретроспектива «На многих языках – одна Победа!», а на склоне перед МАУ «Городской культурный центр» в 15.00 состоится ландшафтная историческая анимация «Подвиг Героя», посвященная Герою Советского Союза, гвардии младшему лейтенанту С. Н. Орешкову. Также в каждом парке культуры и отдыха организуют свои программы в честь праздника День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026.

День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026 в парке имени Д. Ж. Жанаева

Праздничная программа в парке имени Д. Ж. Жанаева продлится с обеда и до позднего вечера. С 14.00 до 15.00 – митинг памяти у мемориала павшим воинам, с 15.00 до 17.00 на сцене покажут фильм «Группа крови». С 17.00 до 18.00 в геокуполе запланирован концерт Елены Петровой «Песни наших отцов», после здесь же до 20.00 – показ военных фильмов.

С 17.00-19.00 состоится три мастер-класс – «Голубь мира», «Цветок Победы», «Праздничная открытка 9 мая».

Анимационная патриотическая акция «Помним Победу» с фотозоной «Штаб полка» будет работать с 16.30 до 19.30. С 17.00 до 21.00 всех ждут на концерт «Во имя мира» с вокальными и танцевальными номерами.

День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026 в парке Железнодорожников

Праздник в парке «Железнодородников» пройдет 9 мая с 15.00 до 17.00.

- В программе торжественный концерт «Память поколений!», акция «Солдатская каша», творческие мастер-классы по изготовлению Георгиевских лент и созданию памятных значков своими руками, - сообщили в MАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ». – Также будет установлена тематическая фотозона - сохраните теплые моменты праздника на памятных снимках.

День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026 в парке «Кристальный»

Праздничная программа «За Победу!» начнется в парке «Кристальный» в 15.00. Стартуют народные гуляния с концертной программы Народного духового ретро медь оркестра «Дивертисмент», а сразу после всех ждут яркие номера, песни военных лет.

В парке также будут угощать «Солдатской кашей» и проведут мастер-классы «Под знаменем Победы» (значки, магнитики), «Журавли» (оригами).

День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026 в парке «Юбилейный»

81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметить можно и в парке «Юбилейный».

- Гостей ждут мастер классы для детей и подростков, выставка оружия и парашютных систем, народное караоке «Легендарные песни Победы», шахматный турнир «Серебряная ладья» для старшего поколения, интерактивная музыкальная площадка «На привале с любимой гармошкой», праздничная фотозона, тематическая мега раскраска, - приглашают в «Дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ».

А еще для всех – «Солдатская каша» и концерт с участием духового оркестра, профессиональных коллективов и артистов, а также двух кавер-групп.

Салют в День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026

Салют в День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026 будет! Запланирован он на острове Комсомольский в 22.00. Разноцветные огни в небе над Улан-Удэ будут «гореть» целых 20 минут.

Погода в Улан-Удэ 9 мая 2026 в День Победы

Погода в Улан-Удэ 9 мая 2026 в День Победы – это просто подарок природы на такой светлый праздник! В городе днем воздух прогреется до +22 градусов. Будет облачно с прояснениями и никаких осадков. Хороший прогноз ожидается и 10 мая – до +25. 11 мая также тепло – до +21 градуса, но вероятен небольшой дождь.

Работа транспорта в День Победы в Улан-Удэ 9 мая 2026

С шести утра движение в центре города закроют для транспорта, в том числе и общественного.

- Ограничения коснутся улиц, прилегающих к площади Советов: Сухэ-Батора, Ленина, Ербанова, участок улицы Коммунистическая, - сообщили в пресс-службе администрации города Улан-Удэ. - Объезд центральной части города будет организован по улицам Смолина, Борсоева и Коммунистическая.

Для удобства горожан с 22.45 дополнительно на маршруты выйдут 16 автобусов. Они повезут празднующих домой в отдаленные микрорайона. Это рейсы №1, 2, 3, 10, 16, 17, 46А, 95.

Также на помощь им придут 8 трамваев, их выставят на маршруты, которые проходят через остановку улица Советская: №1, 2, 4, 7, 8.

Бессмертный полк в Улан-Удэ 2026

Бессмертный полк в Улан-Удэ 2026 по улицам проходить не будет. По соображениям безопасности. Однако, почтить память героев можно, разместив их портреты в соцсетях. Так сказать, поделиться историей своей семьи. Кстати, все желающие могут присоединиться к акции «Окна Памяти» - украсить окна изображениями журавлей.

