Столица Бурятии в этом году отмечает юбилей – 360 лет со дня основания. Отмечать День города Улан-Удэ будем летом. Запланировано более 200 праздничных мероприятий. Об этом сообщили в администрации города. Узнали, что в программе и кто из знаменитых артистов приедет поздравить уланудэнцев с юбилеем.

День города Улан-Удэ 2026: какого числа

День города Улан-Удэ 2026 пройдет 13 июня. Все торжества объединит концепция «От Верхнеудинска до юбилейной столицы».

- Праздничные мероприятия условно разделятся на два блока: «Исторический», одним из мероприятий которого станет «Верхнеудинская ярмарка», позволяющая окунуться в атмосферу времен купцов, познакомиться с традиционной культурой и народами нашего региона, - рассказала пресс-службе администрации города Улан-Удэ заместитель мэра Ирина Ковалева. - Второй блок - «Современный город», активности которого развернутся на главной площади столицы, в парках, на концертных площадках.

Напомним, Верхнеудинском столица Бурятии называлась с 1783 до 1934-го. А летопись свою город ведет с 1666 года. Сначала это было Удинское зимовье, потом Удинский острог, после – город Удинск. Кстати, в Улан-Удэ, когда он еще был Верхнеудинском, в 1890-м году побывал знаменитый писатель Антон Павлович Чехов и уже тогда он отметил его как «миленький городок».

День города Улан-Удэ 2026: кто приедет

Главным подарком на День города Улан-Удэ 2026 станет выступление народной артистки России певицы Валерии. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

Какие композиции исполнит звезда российской эстрады, пока не сообщается. Как и время начала концерта. На данный момент известны только дата и место – 13 июня, площадь Советов.

Кстати, на площади Советов 13 июня также будут выступать и лучшие участники фестиваля «Голоса улиц». Отборочные туры проходили в несколько этапов в разных домах культуры и культурно-досуговых центрах в апреле и мае. 20 счастливчиков получат возможность выступить перед тысячами земляков в юбилей малой Родины.

День города Улан-Удэ 2026: программа

Главными событиями в День города Улан-Удэ 2026 обозначены большой детский концерт «Музыка детских сердец», пятый городской фестиваль чая, развлекательная программа «Шоу-трамвай», арт-праздник на Арбате, «Город маленьких мастеров», мультиформатный молодежный фестиваль «360 часов вместе» и фестиваль «Активное долголетие».

Не пройдет юбилей и без традиционных народных гуляний в парках. Анонсированы также киновечера в музейном дворике и быстрые свидания «360 секунд на знакомство». Но, разумеется, это не все.

Почасовая программа в День города Улан-Удэ 2026 будет известна чуть позже. Как только ее утвердят, она появится здесь – следите за обновлениями.

День города Улан-Удэ 2026: погода 13 июня

Погода на День города Улан-Удэ 2026 также готовит свои подарки. По данным портала Гисметео, на небе в этот день не будет ни облачка, как нет вероятности и дождя. Погода при этом ожидается вполне комфортной – не жарко, не холодно. В ночь на субботу в городе +11, а днем столбики уличных термометров покажут +16.

