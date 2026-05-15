Фото: Ольга ЮШКОВА.
В этом году «сосед» Иркутска отметит юбилей – 75 лет со дня присвоения статуса города. А значит и программа в День города Ангарска 2026 будет особенная - юбилейная. Народные гуляния пройдут с размахом.
День города Ангарска 2026 приходится всегда на последнее воскресенье мая. Однако, для удобства горожан празднования проводят накануне – в субботу, ведь программа дня рождения обычно расписана до поздней ночи.
- День города Ангарска запланирован на субботу, 30 мая, - рассказали в администрации Ангарского городского округа.
Для юбилея уже разработали фирменный стиль. Основными элементами брендбука стали сердце и звезда. В палитре предусмотрено четыре цвета. Слоган торжества такой: «Ангарск. Для жизни. Для Побед!».
- Он отражает уважение к достижениям и исторической памяти, - говорят в мэрии. - Ведь Ангарск строили люди, только что вернувшиеся с фронта, чтобы жить в нем, работать, создавать семьи, растить детей. Город помнит героев и чтит первостроителей.
Традиционно в День города в Ангарске проходят митинг у памятника воинам-победителям первостроителям, спортивные события, литературные выступления, интерактивные игры для детей, а еще, конечно, концерты – обязательно с участием звезд российской эстрады. В прошлом году пела Ирина Дубцова, в 2024-м – Анита Цой. Кто приедет в юбилей – пока держится в секрете.
По предварительному прогнозу, опубликованному на портале Гисметео, погода 30 мая в Ангарске вполне комфортная для народных гуляний. В ночь обещается до +10 градусов, а днем до +16. Да, не жарко, но при этом на небе не будет ни одного облачка и осадков, соответственно, не предвидится.
Программа Дня города Ангарска 2026 пока находится на согласовании. Как только станут известны подробности празднования дня рождения города, они появятся тут. Следите за обновлениями.
День города Ангарска 2026 отмечают в конце весны, потому что 30 мая 1951 года был подписан указ о присвоении рабочему поселку Ангарский статуса города. Сам же поселок появился в 1946 году. Так что город это достаточно молодой, но значимый. По численности населения в регионе он на третьем месте после Иркутска и Братска.
Экономической основой города считаются крупные предприятия по нефтепереработке, химической промышленности, атомной и строительной отрасли, однако, градообразующими они не являются.
