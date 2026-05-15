В День города Ангарска 2026 будет особенная программа - юбилейная Фото: Ольга ЮШКОВА.

В этом году «сосед» Иркутска отметит юбилей – 75 лет со дня присвоения статуса города. А значит и программа в День города Ангарска 2026 будет особенная - юбилейная. Народные гуляния пройдут с размахом.

День города Ангарска 2026

День города Ангарска 2026 приходится всегда на последнее воскресенье мая. Однако, для удобства горожан празднования проводят накануне – в субботу, ведь программа дня рождения обычно расписана до поздней ночи.

- День города Ангарска запланирован на субботу, 30 мая, - рассказали в администрации Ангарского городского округа.

Для юбилея уже разработали фирменный стиль. Основными элементами брендбука стали сердце и звезда. В палитре предусмотрено четыре цвета. Слоган торжества такой: «Ангарск. Для жизни. Для Побед!».

- Он отражает уважение к достижениям и исторической памяти, - говорят в мэрии. - Ведь Ангарск строили люди, только что вернувшиеся с фронта, чтобы жить в нем, работать, создавать семьи, растить детей. Город помнит героев и чтит первостроителей.

Традиционно в День города в Ангарске проходят митинг у памятника воинам-победителям первостроителям, спортивные события, литературные выступления, интерактивные игры для детей, а еще, конечно, концерты – обязательно с участием звезд российской эстрады. В прошлом году пела Ирина Дубцова, в 2024-м – Анита Цой. Кто приедет в юбилей – пока держится в секрете.

День города Ангарска 2026: погода 30 мая

По предварительному прогнозу, опубликованному на портале Гисметео, погода 30 мая в Ангарске вполне комфортная для народных гуляний. В ночь обещается до +10 градусов, а днем до +16. Да, не жарко, но при этом на небе не будет ни одного облачка и осадков, соответственно, не предвидится.

День города Ангарска 2026: программа

Программа Дня города Ангарска 2026 пока находится на согласовании. Как только станут известны подробности празднования дня рождения города, они появятся тут. Следите за обновлениями.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

День города Ангарска 2026 отмечают в конце весны, потому что 30 мая 1951 года был подписан указ о присвоении рабочему поселку Ангарский статуса города. Сам же поселок появился в 1946 году. Так что город это достаточно молодой, но значимый. По численности населения в регионе он на третьем месте после Иркутска и Братска.

Экономической основой города считаются крупные предприятия по нефтепереработке, химической промышленности, атомной и строительной отрасли, однако, градообразующими они не являются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

МАХ/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш канал в МАХ, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал