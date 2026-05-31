Фестивали в Иркутске 2026 проводятся практически круглый год. Направленность имеют разную. Бывают, например, книжные, театральные, музыкальные и даже гастрономические. Очень часто на «огонек», читай - на такие события - приезжают известные исполнители, мастера своего дела и звезды российской эстрады. Например, на фестиваль «Ангара-Джаз» приедет Валерий Сюткин и не он один. Но обо всем по порядку.

Фестивали в Иркутске 2026: даты

«Сытый бабр»

Когда: 27-28 июня 2026

Где: у памятника Александру III

На два дня площадь у памятника Александру III в июне превратится в огромный фудкорт – там пройдет уже так полюбившийся иркутянам фестиваль «Сытый бабр». Снова будут дегустации, концерты, зрелищное шоу – массовая готовка, откроется летний кинотеатр и зона с мастер-классами.

Наверняка, снова организуют кулинарный чемпионат и обязательно установят новый рекорд. В 2024 году за 8 часов на фестивале приготовили 5582 пиццы, в 2025-м – был презентован самый большой торт брауни с брусникой в России (его вес составит 2180 кило). Чем же собираются удивлять организаторы в этом году – пока секрет.

Что уж точно покорить сердце каждого гурмана, так это возможность попробовать как классику стритфуда со всего мира, так и локальные, трендовые, экспериментальные блюда с байкальским духом.

(0+)

Фестиваль русской оперы

Когда: 28 июня – 4 июля

Где: Иркутск, «Тальцы»

Все звезды оперы – в гости к нам! В Приангарье в шестой раз пройдет Фестиваль русской оперы. Откроется музыкальное событие гала-концертом в областной филармонии 28 июня. Начало вечера в 17.00. Перед гостями выступит Губернаторский симфонический оркестр, заслуженная артистка России, солистка Большого театра России Агунда Кулаева, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, приглашенный артист Большого театра Алексей Татаринцев. Оба исполнителя - заслуженные артисты Республики Северная Осетия-Алания.

- В программе гала-концерта прозвучат арии, сцены из опер П.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-Корсакова, М. Мусоргского, А.Бородина, А. Даргомыжского, Э.Направника, А. Аренского, Р.Щедрина, - сообщают организаторы.

(12+)

Изюминкой фестиваля станет как всегда исполнение оперы под открытым небом в музее «Тальцы» 4 июля в 17.00. В этом году в программе – Петр Ильич Чайковский «Евгений Онегин». Исполнят легендарное произведение артисты Молодежного оперного театра из Санкт-Петербурга, Театр хоровой музыки и Губернаторский симфонический оркестр. За пультом дирижера - заслуженный артист России, профессор Алексей Васильев, приехавший также из северной столицы нашей страны.

(6+)

Фестивали в Иркутске 2026: кто из артистов приедет

«Ангара-Джаз»

Когда: 11-12 июля 2026

Где: «Тальцы»

Третий всероссийский молодежный фестиваль «Ангара-Джаз» пройдет снова в середине лета. Площадка та же – архитектурно-исторический музей «Тальцы». В первый день, 11 июля, гостей фестиваля ждет выступления Квартета Игоря Бутмана и водное шоу «Алые паруса» под звуки музыки. Начало в 19.00. Внимание! Купленный на вечер билет позволяет находиться на фестивале также и днем - с 13.00 до 18.00. В это время в программе - выступления молодых джазовых исполнителей из разных регионов России, мастер-классы, творческие активности для всей семьи.

12 июля в «Тальцах» будет весело! На берегу Ангары зазвучит голос, который объединяет поколения. Хедлайнером фестиваля в этот день станет заслуженный артист России Валерий Сюткин со своим коллективом «Сюткин рок-н-ролл бэнд». В его песнях – вся жизнь! Наверняка, гости фестиваля услышат знаменитые «7000 над землей», «Я то, что надо», «Вася», «Московский бит» и т.д. Начало концерта в 19.00. Но до этого – дневная программа с 13.00 до 18.00 (также по вечернему билету) снова мастер-классы, активности для всей семьи и выступления молодых джазовых исполнителей со всей страны.

(6+)

«Baikal Live»

Когда: август

Где: Малое море

Ежегодный арт-фестиваль на берегу Байкала - «Baikal Live» всегда проходит в августе. Обычно в селе Сахюрта. По словам побывавших на людей, фестиваль этот опасный: приедешь и влюбишься – в место, в людей, в музыку. Сюда приезжают исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Волгограда, Воронежа, Красноярска и других городов России и даже из-за рубежа. Жанры самые разные - этно и фолк музыка, авторская песня, джаз и рок-н-ролл. В перерывах между концертами можно сходить на мастер-класс, они здесь тоже на любой вкус – музыкальные, танцевальные, творческие, а еще в программе – научно-популярные лекции. А Байкал какой! Фестиваль проходит в 250 км от Иркутска и часто сюда приезжают всей семьей. Так, например, в прошлом году для детей до 16 лет билеты были бесплатными.

(0+)

Фестивали в Иркутске 2026 осенью

«Звезды на Байкале»

Когда: сентябрь

Где: Филармония, Иркутский музыкальный театр и т.д.

Один из любимейших фестивалей сибиряков «Звезды на Байкале» проходит в Иркутске с 2004 года. Неизменно осенью и неизменно с участием звезд мировой величины. Идейным вдохновителем и художественным руководителем фестиваля является народный артист Денис Мацуев.

Обычно в программе 12-15 концертов, а также мастер-классы, творческие встречи, благотворительные аукционы и смотр юных музыкантов. Сибиряки за 20 лет жизни «Звезд на Байкале» уже слушали выступление оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, «Виртуозов Москвы» под управлением Владимира Спивакова, ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, камерный оркестр Савойи и другие коллективы, а также восхищались талантом всемирно известных певцов. В прошлом году в рамках фестиваля состоялся спектакль-концерт с Евгением Мироновым, а также премьера балета с участием примы Большого театра Екатерины Шипулиной. Программы фестиваля на 2026 года пока нет, обычно она появляется в начале августа.

(от 6+ до 16+) Возрастное ограничение зависит от выбранного концерта.

«Вселенная звука»

Когда: октябрь-ноябрь

Где: Органный зал

С 2012 года в Иркутске проводится фестиваль камерной и органной музыки «Вселенная звука». Цель - популяризация органной музыки. Участниками фестиваля являются знаменитые и талантливые музыканты со всей страны – гости нашего города, а также артисты Иркутской областной филармонии.

Конечно, возможностью проведения фестиваля камерной и органной музыки «Вселенная звука» Иркутск, конечно, обязан тем, что у города есть настоящее сокровище – «король инструментов» орган. Причем один из самых красивых в России. Его отделка выдержана в стиле барокко. Орган был разработан крупнейшей немецкой фирмой «Александр Шуке» и установлен в Органном зале в 1978 году в начале ноября.

(6+)

Некоторые фестивали в Иркутске проводятся раз в два года. Так в этом году не будет «Байкальских струн», Международного фестиваля им. А. Вампилова, а также международного фестиваля национальных театров «Байкальский талисман».

