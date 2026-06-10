Спецкор КП-Иркутск Анастасия Куренова получила благодарность от МВД Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

И вновь без «Комсомолки» никуда! Наш специальный корреспондент Анастасия Куренова получила благодарность от пресс-службы МВД России по Иркутской области. Церемония прошла 10 июня, и дата выбрана не случайно - именно в этот день свой профессиональный праздник отмечают пресс-службы и подразделения общественных связей системы МВД России. Среди журналистов региона отметили нашу Анастасию, и это абсолютно заслуженно!

- В торжественной обстановке заместитель начальника ГУ МВД генерал-майор внутренней службы Валерий Никитин поблагодарил представителей масс-медиа, внесший значимый вклад в профилактику правонарушений, популяризацию правовой грамотности, законопослушного поведения и регулярно освещающих вопросы противодействии преступности, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области

Если вы слышали в иркутском аэропорту, на вокзале или в супермаркетах предупреждения о телефонных мошенниках, знайте - это Анастасия несколько лет подряд уговаривает земляков не терять голову и не переводить кровные сбережения незнакомцам. Но кабинетной барышней нашего спецкора не назовешь. Ее работа - это готовность срываться на задание в любое время суток и порой обходиться без связи и техники, зато - с дружной командой за спиной.

В журналистике Анастасия семь лет, и пять из них - в КП-Иркутск. Ее тексты попадают на страницы федеральных изданий МВД - «Полиция России» и «Щит и меч». Более половины материалов о работе правоохранителей Приангарья, которые мы публикуем, уходят на ленту одного из самых посещаемых сайтов Рунета KP.RU. Так что о заслугах нашей полиции узнает вся страна. О чем бы ни шла речь - о запутанном детективе или официальном отчете - тексты Анастасии читаются на одном дыхании.

- «Комсомольская правда - Иркутск» всегда стремится к честному и конструктивному диалогу с правоохранительными органами. Мы видим свою задачу не в том, чтобы просто фиксировать происшествия, а в том, чтобы вместе с МВД делать наш регион безопаснее и информированнее, - сказала Анастасия.

КСТАТИ

Поводов гордиться у нас немало! В региональном рейтинге медиа в Дзене за май 2026 года КП-Иркутск заняла почетное первое место! Это важный показатель, ведь платформа замеряет все строго: цитируемость, скорость подачи новостей, качество заголовков и количество подписчиков. Рейтинг Дзена - это наш независимый от иностранных агрегаторов счетчик, который рисует честную картину медиарынка. И мы снова подтвердили лидерство.

К слову, по итогам 2025 года компания Медиалогия также признала нас самым цитируемым СМИ в Иркутской области. Большое спасибо вам, дорогие читатели, за доверие. Благодаря вам в мае 2026 года сайт irk.kp.ru набрал больше 1,6 миллиона просмотров по данным Яндекс.Метрики.