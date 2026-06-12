Станислав Гольдфарб стал лауреатом премии Распутина Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

В Иркутске, на родине Валентина Распутина, в День России вручили пятую Национальную литературную премию имени великого писателя. Церемония прошла в библиотеке имени Молчанова-Сибирского.

В пятом сезоне на участие в премии поступило 112 заявок от авторов из трёх десятков регионов России, а также из Великобритании, Грузии, Киргизии, Казахстана и Франции. Короткий список включил 10 произведений.

Специального диплома премии удостоен директор иркутского филиала "АО" Издательский дом "Комсомольская правда", доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб. Награду ему вручили за книгу «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Это не литературоведческое исследование, а живая история постановки, рассказанная её участниками: актёрами, режиссёрами, зрителями.

Станислав Гольдфарб стал лауреатом премии Распутина Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

- Это история спектакля, рассказанного его непосредственными участниками, их мысли, их оценки и их представления о прекрасном. А в целом - история успеха театра, - отметили организаторы.

Обращаясь к гостям церемонии, председатель наблюдательного совета премии, президент Российского Книжного Союза Сергей Степашин подчеркнул, что премия живёт и есть писатели, которые продолжают традиции русской прозы.

- Байкал был, Иркутская земля была, Сибирь была, Россия была, есть и будет. Будем же её достойны, - сказал Сергей Степашин.

Губернатор Игорь Кобзев напомнил, что в следующем году будет отмечаться 90-летие со дня рождения Валентина Распутина, и регион готовится достойно встретить эту дату.

- Валентин Григорьевич - это человек государственный, общественный деятель, писатель, прозаик. Очень важно, что наследие его живёт. Для нас это очень ценно, - отметил глава региона.

В Молчановке прошла церемония вручения премии им. Валентина Распутина Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

Станислав Гольдфарб поблагодарил Иркутский драматический театр, который стал главным героем его книги, а также губернатора и министра культуры региона.

- Большое спасибо Иркутскому драматическому театру - они истинные герои этой книги. Спасибо Анатолию Андреевичу Стрельцову, который поддержал эту инициативу. Спасибо всем, кто принимал участие в этом спектакле. И конечно, хочу сказать спасибо нашему губернатору, потому что в Иркутской области он продолжает традицию бережного отношения к литературе, - сказал Станислав Гольдфарб.