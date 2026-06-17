35-летняя Кристина, мастер по наращиванию волос, обнаружила на голове своей клиентки… живого клеща. Фото: предоставлено героиней публикации Кристиной

Обычная процедура в салоне красоты обернулась настоящим шоком. 35-летняя Кристина, мастер по наращиванию волос, обнаружила на голове своей клиентки… живого клеща. Видео с паразитом произвело в соцсетях настоящий фурор и набрало миллионы просмотров. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Думала, что это родинка»

Все началось с планового визита. Кристина – тезка и подруга мастера пришла на снятие старых прядей – стандартная процедура перед новым наращиванием. Первые двадцать минут работы не предвещали беды, девушки беззаботно болтали.

- У меня есть профессиональный страх: я очень боюсь больших родинок или папиллом на голове у клиенток. Один раз зацепила до крови, теперь контактирую с кожей головы очень аккуратно, - признается Кристина.

Именно этот страх и сыграл ключевую роль. В процессе работы Кристина нащупала на голове у подруги необычную выпуклость.

- Я еще подумала: «Ничего себе, как у нее родинка выросла!». Пригляделась… А это не родинка! Это был клещ! Причем живой и довольно крупный. Он уже напился крови и просто держался среди корней волос.

О своей находке Кристина сообщила подруге. Реакция была предсказуемой.

- У неё началась настоящая паника. Клещи и лягушки - это ее фобия. Она сама была за рулем, но в таком состоянии не смогла вести машину. Я не стала рисковать и снимать его самостоятельно, мы сразу поехали в больницу.

Мог переползти от бродячей собаки

Позже девушки восстановили хронологию событий и предположили, как паразит оказался на голове. За несколько дней до этого подруга Кристины помогала бездомным животным: к ее дому забрела собака, вся в колтунах и клещах.

- Она дала собаке таблетку от паразитов и начала ее вычесывать. В это время у подруги были распущенные волосы. Она мне рассказала: «Я еще подумала: хоть бы клещей не нацеплять»». Волосы убрала назад, но один клещ, видимо, все-таки успел впиться. А когда у тебя в голове капсулы для наращивания, ты привыкаешь к ощущению, что там что-то есть... Она ничего не почувствовала.

В больнице клеща благополучно сняли. К счастью, здоровью подруги Кристины ничего не угрожает.

- Поначалу на месте укуса было покраснение, но характерного «ободка» вокруг не появилось. Ранка быстро заживает. Клещ не был зараженным.

О случившемся Кристина рассказала на своей странице в соцсетях. К ее огромному удивлению, видеоролик с клещом стал вирусным и набрал около 3 миллионов просмотров.

В больнице клеща благополучно сняли. К счастью, здоровью подруги Кристины ничего не угрожает. Фото: предоставлено героиней публикации Кристиной

Эта история, конечно, стала для девушек уроком.

- Я хоть и не боюсь клещей, но теперь понимаю: подцепить его - приятного мало. А уж обнаружить в голове – это вообще кошмар, ведь сразу-то и не заметишь. Я и так себя всегда осматриваю после прогулок, а теперь буду делать это еще тщательнее. А подруга... Она, несмотря на весь свой испуг, помогать животным не перестала. Просто теперь будет делать это аккуратнее!

ОФИЦИАЛЬНО

С начала сезона в Иркутской области зафиксировано 12448 случаев укусов клещей

За прошедшую неделю зарегистрировано 2422 случая, всего с начала сезона – 12448. Лабораторно подтверждены 22 случая заболевания клещевым энцефалитом, 16 - боррелиозом, 4 – риккетсиозом. Исследовано 8746 клещей, из которых 2401 заражен боррелиозом, 60 – вирусным клещевым энцефалитом, 566 – другими клещевыми инфекциями, - рассказали в Роспотребнадзоре Иркутской области.

ВАЖНО!

Как защититься от клещей:

Чтобы прогулка на свежем воздухе не обернулась проблемами со здоровьем, стоит соблюдать несколько простых мер предосторожности. Отправляясь в лес или парк, наденьте плотную одежду, которая закрывает максимум тела, и не забудьте головной убор. Обязательно воспользуйтесь репеллентом.

Вернувшись домой, уделите несколько минут тому, чтобы внимательно осмотреть себя и свою одежду. Избегайте приносить домой лесные букеты - это один из самых частых способов занести клеща в квартиру.

И самое главное: если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, не пытайтесь удалить его сами. Так вы рискуете оторвать тело, оставив голову под кожей. Сразу же обратитесь в ближайший травмпункт.