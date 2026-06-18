Шедевры под открытым небом

VI Фестиваль русской оперы откроется 28 июня. Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

С 28 июня по 4 июля 2026 года на двух площадках — в Иркутской областной филармонии и архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» — прозвучат известнейшие арии на гала-концерте и опера «Евгений Онегин». Такова программа фестиваля русской оперы, одного из самых ярких и ожидаемых летних культурных событий Сибири. Уникальный формат — опера под открытым небом на фоне Илимского острога, единственной в мире сохранившейся деревянной крепости XVII века, ежегодно собирает тысячи зрителей и доказывает, что классическая музыка может звучать современно и проникновенно даже на берегу сибирской реки.

28 июня 2026 года фестиваль откроется в шестой раз. Расскажем подробнее, что ждет зрителей.

Открытие фестиваля: звёзды Большого театра и «Новой оперы»

Торжественный гала-концерт (12+) состоится 28 июня в концертном зале Иркутской областной филармонии. Программу VI Фестиваля русской оперы откроет вечер арий и дуэтов из опер М. Глинки «Жизнь за царя», Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Садко», П.И. Чайковского «Орлеанская дева», М. Мусоргского «Хованщина», А. Бородина «Князь Игорь» и других в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии под руководством главного дирижера и художественного руководителя - Ильи Дербилова.

Солисты вечера:

Агунда Кулаева (меццо-сопрано) — заслуженная артистка России, народная артистка Республики Северная Осетия-Алания, солистка Большого театра России. Окончила Ростовскую государственную консерваторию им. С.В. Рахманинова по специальностям «дирижер хора» и «сольное пение», обучалась в Центре оперного пения Галины Вишневской. В разные годы исполняла оперные партии в оперных спектаклях Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, Большого театра. Сольные концерты певицы состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Казани, Перми, Ярославле, Костроме, Калининграде, Твери и других городах. Агунда является постоянным участником крупных музыкальных фестивалей, среди которых международный оперный фестиваль им. Ф. И. Шаляпина в Казани, международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» в Иркутске, международный фестиваль «Мир классического романса» в Санкт-Петербурге и др.

Агунда Кулаева. Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

Агунда Кулаева выступала на сценах Берлинской государственной оперы, Нидерландской национальной оперы в Амстердаме, Болгарского национального театра оперы и балета в Софии, Израильской оперы, Театра оперы «Токио Никикай» и сценах других зарубежных театров.

Алексей Татаринцев (тенор) — учился в Тамбовском государственном университете, затем - в Московской академии хорового искусства, где окончил аспирантуру. Является победителем престижных конкурсов: премия «Онегин» в номинации «Мастер сцены», премия города Москвы в области литературы и искусства, «Золотая Маска» за роль Ромео в опере Ш. Гуно.

Алексей выступает на сценах ведущих театров мира, сотрудничает с выдающимися дирижерами и исполнителями, участвует в международных фестивалях в Европе и США.

Алексей Татаринцев. Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

Главное событие: «Евгений Онегин» на сцене «Тальцов»

4 июля фестиваль переместится на открытую сцену архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Здесь будет представлена опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин» — «лирические сцены» в двух действиях в исполнении солистов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (12+). Музыкальный руководитель проекта и дирижёр — профессор, заслуженный артист России, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексей Васильев.

Примечательно, что практически все главные роли исполняют студенты Санкт-Петербургской консерватории, что полностью соответствует замыслу великого композитора.

Музыкальное сопровождение: Губернаторский симфонический оркестр и Театр хоровой музыки (художественный руководитель и дирижёр Ирина Михед).

Театр хоровой музыки "Евгений Онегин" (2024г.). Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

«Евгений Онегин» уже ставился на фестивале в 2024 году, но новая версия обещает стать возвращением к самой классической его версии.

Опера не для театра

Известно, что идею написать оперу по произведению А.С. Пушкина подала Чайковскому певица Е.А. Лавровская весной 1877 года. Вначале эта мысль показалась композитору, по его словам, дикой, но после недолгих раздумий он увлекся. Чайковский преклонялся перед Пушкиным. Его знание жизни, характера русского человека, тонкое понимание русской природы, музыкальность стиха вызывали у композитора восхищение. Либретто было им написано в сотрудничестве с К. С. Шиловским. Из пушкинского романа в стихах — «энциклопедии русской жизни», как назвал его В.Г. Белинский, — Чайковский взял лишь то, что было связано с душевным миром и личными судьбами пушкинских героев, скромно назвав свою оперу «лирическими сценами».

Анатасия Суркова и Желько Андрич "Евгений Онегин" (2024г.). Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

«Я написал эту оперу потому, что в один прекрасный день мне с невыразимою силою захотелось положить на музыку все, что в „Онегине" просится на музыку, - писал Чайковский. - Я это и сделал, как мог. Я работал с неописанным увлечением и наслаждением, мало заботясь о том, есть ли движение, эффекты и т. д. Да и что такое эффекты. <.. .> .. .Мне нужны люди, а не куклы: я охотно примусь за всякую оперу, где хотя и без сильных и неожиданных эффектов, но существа, подобные мне, испытывают ощущения, мною тоже испытанные и понимаемые». Именно в таком подходе заключалось новаторство для тех лет, ведь подобная постановка практически не предполагала сценического действия, была скорее психологической.

В 1877 году, будучи преподавателем Московской консерватории, свою новую оперу Чайковский задумал поставить именно там: «Я никогда не отдам этой оперы в дирекцию императорских театров, прежде чем она не пойдет в консерватории. Я ее писал для консерватории…».

Солисты Санкт-Петербургской консерватории. Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

Первый спектакль состоялся 16 декабря 1878 года, на сцене Московской консерватории. Причём разучивать первые две картины студенты начали еще в сентябре 1877 года, видимо, по рукописи, поскольку опера тогда ещё была далека от завершения. Первое исполнение оперы Чайковского «Евгений Онегин» в ее окончательном виде состоялось 17 марта 1879 года на сцене Малого театра в Москве. В Санкт-Петербургской консерватории отдельные партии студенты начали разучивать в 1889 году, а в постоянной репертуар Оперной студии она вошла в 1892 году. Эталонной считается постановка 1992 года Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры оперной подготовки Алексея Степанюка. Она до сих пор остается «визитной карточкой» и важнейшей школой вокально-артистического мастерства для студентов старейшего музыкального вуза России. В этой трактовке акцент сделан на юный возраст героев, обостренность их чувств, драму взросления и искренность, что полностью соответствует замыслу Чайковского.

Взгляд сквозь годы: как рос и менялся фестиваль

Первый фестиваль русской оперы состоялся в августе 2019 года, после успеха проекта «Царская невеста» в Тальцах» в 2018 году. Идейным вдохновителем и художественным руководителем стал заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш, занимавший с 2009 по 2024 годы пост художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии. В разные годы на сцене «Тальцов» звучали «Царская невеста», «Золотой петушок», «Кащей бессмертный», «Моцарт и Сальери», «Алеко» (посвящённый 150-летию Рахманинова), «Пиковая дама».

"Пиковая дама" (2025г.). Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

Изначально спектакли ставились специально для фестиваля. Для этого приглашались режиссеры – Наталия Печерская, Елизавета Корнеева, Иркин Габитов. Неизменный художник-постановщик фестиваля – заслуженный деятель искусств России – Александр Плинт.

"Алеко" (2023г.). Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

С 2025 года на фестиваль стали приглашать оперные театры с репертуарными спектаклями. Так впервые в Иркутскую область приехал Московский музыкальный театр «Геликон опера» под управлением Дмитрия Бертмана.

Мария Князева и Евгений Бовыкин "Кащей Бессмертный" (2022г.). Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

Постановки фестиваля неизменно привлекали ведущих солистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Улан-Удэ, а также артистов из Сербии и Беларуси. В 2024 году гала-концерт фестиваля прошёл не только в «Тальцах», но и в Москве — на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия».

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина называет фестиваль эксклюзивным культурным событием для всей страны:

- Фестиваль русской оперы под открытым небом — это особенное культурное событие для нашей страны. На берегу Ангары выступают звезды оперной сцены России и зарубежья. Создатели вкладывают в этот фестиваль огромные силы и энергию, чтобы зрители почувствовали его неповторимую атмосферу и прикоснулись к высокому искусству.

Директор Иркутской филармонии Ирина Касьянова подчёркивает уникальность формата:

- Место проведения фестиваля выбрано не случайно: русская оперная музыка органично звучит среди памятников деревянного зодчества, которые являются естественными декорациями. В современных условиях популяризация классической музыки требует новых подходов и переосмысления формата академического концерта. Проведение фестиваля под открытым небом — чрезвычайно актуальное новшество.

Молодые голоса, профессиональные и именитые музыканты, живая природа «Тальцов» создают тот самый неповторимый сплав, ради которого зрители приезжают на фестиваль из других регионов и даже из-за рубежа.