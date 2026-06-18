Алтаргана-2026 пройдёт в Бурятии с 1 по 5 июля в Улан-Удэ и Иволгинском районе. Фото: сгенерировано нейросетью.

После десятилетнего перерыва, сердце кочевой Азии вновь забьётся в унисон: в Бурятии стартует XVI Международный бурятский национальный фестиваль Алтаргана-2026 (6+). Это не просто возвращение, это долгожданная встреча друзей, родных и всех, кому близка культура степного народа. Солнечная республика готовится распахнуть свои объятия, чтобы на своих просторах объединить тысячи участников и зрителей со всего мира.

Алтаргана — это золотистый, жизнестойкий кустарник, чьи корни способны пробить даже камень. Его ареал в точности повторяет исторический путь бурятских родов: от суровых низовьев Лены и Ангары на севере до знойных песков пустыни Гоби на юге. Подобно этому растению, что вцепилось в родную почву, бурятский народ веками сохраняет неразрывную связь со своей землёй. Поэтому этот фестиваль — это гораздо больше, чем песни и танцы.

Информация о том, где и как пройдет Алтаргана-2026 - в материале КП-Иркутск.

Алтаргана-2026: дата, место проведения

Грандиозный праздник бурятской культуры проводится раз в два года, поочерёдно в России (в Бурятии, Иркутской области или Забайкальском крае) и в Монголии. Пандемия внесла свои коррективы, но теперь традиция возобновляется.

Бухэ-барилдаан — традиционная бурятская борьба, в переводе с бурятского языка означает «борьба силачей». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Алтаргана-2026 пройдёт в Бурятии с 1 по 5 июля в Улан-Удэ и Иволгинском районе. В столице республики мероприятия состоятся сразу на нескольких площадках: Центральный стадион, Театры: оперы, драмы, русской драмы, Физкультурно-спортивный комплекс, Национальная библиотека Республики Бурятия, Бурятский государственный университет, Ипподром Янгажинского дацана, Этнографический музей.

Алтаргана-2026: программа

Программа фестиваля «Алтаргана-2026» обещает быть невероятно насыщенной и охватит все сферы жизни, от спорта до высокой моды.

Программа Алтарганы. День 1.

Откроется праздник 1 июля, в среду, рок-мюзиклом «Бальжан Хатан» (6+) в Театре оперы и балета, а уже на следующий день стартуют основные конкурсы: здесь будут звучать бурятские песни, демонстрировать модные коллекции во время конкурса «Торгон зам» (6+), оценивать киноработы и каллиграфию.

Программа Алтарганы. День 2.

Вечером 2 июля не обойдётся без весёлой молодёжной программы «Урагшаа!» (12+) и фестиваль «Караван Дружбы. Улица добрых соседей» (6+) на Театральной площади города.

Программа Алтарганы. День 2.

3 июля станет днём спорта и танцев. На Центральном стадионе пройдут состязания по стрельбе из лука, национальной борьбе и другим видам, а кульминацией вечера станет масштабный фестиваль «Ночь Ёхора» (6+) под открытым небом.

Программа Алтарганы. День 3.

Финалом грандиозного события станет 4 июля: гостей ждут решающие спортивные схватки, большая церемония награждения творческих лауреатов и торжественное закрытие с гала-концертом и передачей флага следующему региону-хозяину. Всё это время в городе будут работать выставки современного искусства, а гостям будет доступен бесплатный вход в Национальный музей.

Программа Алтарганы. День 4.

Программа Алтарганы. День 5.

Алтаргана-2026: участники

Кто участвует в фестивале Алтаргана-2026? В соревнованиях участвуют спортсмены от 18 лет, с медицинским допуском. Возраст не важен только для конных скачек и отдельных дисциплин.

Важно! Если спортсмену нет 18 лет, нужны справка от врача и нотариальное согласие родителя.

В фестивале выступают делегации из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Монголии, Китая и зарубежные диаспоры. Муниципальные районы Бурятии тоже могут заявить команду.

Так, на конкурсе красавиц «Дангина» (6+) Иркутскую область представят две молодые и талантливые девушки — Виктория Балдаева и Екатерина Сабирова. Виктория Балдаева, студентка ИрНИТУ, танцует в ансамбле «Ангара» и активно занимается волонтерством. Она победила в областном конкурсе «Гэсэр-Дангина 2026» и признана хранительницей бурятских традиций. Екатерина Сабирова — выпускница школы с отличием. Девушка исполняет народные песни и побеждала на фестивале 2024 года в Монголии. Они родились в селе Обуса Осинского района, где трепетно берегут обычаи.

В целом Приангарье в различных конкурсах фестиваля Алтаргана-2026 представят десятки участников.

Алтаргана-2026: билеты

В продаже билеты на церемонию открытия фестиваля Алтаргана-2026 2 июля. Стоимость - 500 рублей. «Шэдитэ Алтаргана» (6+) — грандиозное шоу, где древние сказания и подвиги переплетаются с современными интерпретациями. Более 2000 артистов, включая звёзд бурятской сцены, представят самобытную культуру. Начало парада-шествия в 18:00, представления - в 20:00.

Оргкомитет XVI международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2026» приглашает 2 и 3 июля в театр оперы и балета имени Гомбо Цыдынжапова на конкурсное прослушивание бурятской эстрадной песни (6+). Стоимость билетов - 300 и 600 рублей. Начало в 10:00.

Во время фестиваля Алтаргана-2026 пройдут конные скачки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Конкурс красавиц «Дангина» — жемчужина масштабного Международного бурятского национального фестиваля Алтаргана-2026. Соревнование начнется в 18:30 3 июля в ФСК. Стоимость - 500 рублей.

Грандиозный финал Алтарганы-2026! Церемония закрытия объединит победителей спортивных и культурных состязаний, почётных гостей и жителей республики. На сцену выйдут лучшие артисты и коллективы из России, Монголии и Китая, чтобы поставить яркий аккорд фестиваля.

19:00 — Торжественная церемония закрытия и награждение (6+). 20:00 — Гала-концерт XVI Международного фестиваля (6+). Цена билета - 500 рублей.

Подробнее читайте на официальном сайте фестиваля.

СЛОВАРИК КП

Сурхарбаан — бурятское словосочетание, которое переводится как «стрельба в мишень». Так называется одно из трёх ключевых состязаний в рамках национального бурятского праздника Сурхарбан.

Бухэ-барилдаан — традиционная бурятская борьба, в переводе с бурятского языка означает «борьба силачей».

Шагай наадан — народная бурятская игра, символизирующая плодородие и жизнь, а также скотоводство.

Ёхор — народный танец-хоровод у бурят.

Hээр шаалган — древнее бурят-монгольское состязание, где участники соревнуются в умении разбивать хребтовую кость крупного рогатого скота.

Шатар — бурятское и монгольское название национальных шахматных игр.

Дангина — с бурятского языка «красавица».