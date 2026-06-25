От граффити до уголовного дела: как подростки попадают в наркобизнес и платят за «лёгкие деньги» годами колонии

Международный день борьбы с наркоманией отмечают ежегодно 26 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией , который отмечают ежегодно 26 июня, в Приангарье подвели итоги антинаркотической работы. В обновлённом пресс-центре «Комсомольской правды» в Иркутске прозвучали и хорошие новости, и тревожные сигналы: преступность в этой сфере снижается, но растёт число отравлений, а методы наркоторговцев становятся всё изощрённее.

Спасение тысяч жизней

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Иркутской области, ситуация выглядит обнадёживающе: количество зарегистрированных наркопреступлений снизилось на 21,1 %, а общеуголовных преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, — на 59,3 %. Число наркопреступников уменьшилось на 17,9 %, а преступлений, совершённых наркозависимыми, — на 28,8 %.

При этом силовики подчёркивают: за цифрами стоит серьёзная оперативная работа. Только в 2025 году из незаконного оборота изъято более 160 кг запрещённых веществ, половина из которых — синтетические наркотики.

В обновлённом пресс-центре «Комсомольской правды» в Иркутске прозвучали и хорошие новости, и тревожные сигналы: преступность в этой сфере снижается, но растёт число отравлений, а методы наркоторговцев становятся всё изощрённее.

«Мы создали специализированную группу сотрудников, которые нацелены на выявление лиц, сбывающих и поставляющих в наш регион тяжёлые наркотические средства, — рассказала заместитель начальника отдела организации взаимодействия с органами государственной власти субъекта УНК ГУ МВД России по Иркутской области, подполковник полиции Наталья Печерская. — Был перекрыт канал, задержан человек, который поставил в регион больше полутора килограммов опасного вещества. Учитывая, какой объём нужен для смертельного исхода, можно сказать, что мы спасли не одну тысячу жизней».

Рост отравлений в регионе уже заметен: за пять месяцев их количество выросло в 1,9 раза, причём половина пострадавших — люди 36–45 лет.

Как подростков втягивают в криминал

Одна из самых острых тем — вовлечение несовершеннолетних в наркобизнес. Подросткам обещают «лёгкий заработок»: стать закладчиком, нанести граффити-рекламу интернет-магазина, поработать курьером. На деле всё заканчивается уголовными делами и реальными сроками.

«В среднем подросток работает закладчиком около двух-трёх недель — и потом задерживается полицией, — говорит Наталья Печерская. — Есть примеры, когда за нанесение рекламных надписей молодые люди получали штрафы, многократно превышающие обещанный заработок. Конечно, никаких денег они в итоге не получали. А в этом году в Иркутске суд назначил подросткам, сбывавшим наркотики в составе группы, по пять лет лишения свободы».

Врачи напоминают: даже однократное употребление синтетических наркотиков может привести к необратимым последствиям.

Родителям школьников эксперты советуют обращать внимание на тревожные признаки: скрытность, резкие перепады настроения, проблемы со сном и аппетитом, а также появление в доме несвойственных предметов — зип-пакетов, весов, магнитов, трафаретов и баллончиков с краской. Важно поговорить с ребёнком и если жуткие догадки подтвердятся, самостоятельно обратиться в полицию.

Отдельно силовики выделяют так называемых «спортиков» — людей, которые наказывают недобросовестных курьеров и закладчиков. Методы у них жестокие: от присваивания чужого имущества до причинения тяжкого вреда здоровью. С преступниками также борются полицейские.

Где самая накалённая ситуация

Мониторинг наркоситуации ведётся по восьми параметрам: от вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков до смертности от отравлений. По словам помощника губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных полномочий, секретаря антинаркотической комиссии в Иркутской области Марины Гороховой, по итогам прошлого года предкризисную оценку получил Усть-Илимск. В городе фиксировались высокий уровень смертности, отравления среди несовершеннолетних и большая вовлечённость жителей в наркопреступления. Сейчас там наметилась положительная динамика: за пять месяцев не зафиксировано ни одного отравления, проведены массовые медосмотры в учебных заведениях.

Напряжённая ситуация сохраняется в Иркутске, Ангарске, Тайшете, Братске и Усолье-Сибирском. В этих городах выше регионального уровня показатели по вовлечённости в незаконный оборот, криминогенности и острым отравлениям.

«Мы выезжаем на территории, проводим выездные проверки, даём рекомендации и контролируем их исполнение, — поясняет Марина Горохова. — В этом году разработан комплексный план по стабилизации ситуации в девяти территориях, где оценка была кризисной или предкризисной».

Профилактика: от волонтёров до чат-бота

В регионе активно развивают профилактическую работу. В 12 муниципалитетах создано 31 молодёжное пространство, где проводят антинаркотические проекты. Волонтёры участвуют в акциях по закрашиванию незаконных надписей, пропагандирующих наркотики.

Для жителей запустили чат-бот в мессенджере MAX под названием «Анти-Нарко Гид Иркутской области»: через него можно сообщить о закладках, рекламе наркотиков или незаконных граффити, а также записаться на консультацию к психологу.

«Очень важно, чтобы информация была конкретной: с адресом, ориентирами, желательно — с фото, — подчёркивают в комиссии. — Тогда мы сможем оперативно реагировать».

Врачи напоминают: даже однократное употребление синтетических наркотиков может привести к необратимым последствиям.

Спикеры слева направо: Марина Горохова, Наталья Печерская, Людмила Коняева.

«Вред от наркотиков зависит от возраста, и особенно уязвим подросток, — объясняет психиатр-нарколог, психотерапевт высшей квалификационной категории Иркутского областного психоневрологического диспансера Людмила Коняева. — У него ещё не сформированы системы эмоциональной регуляции, а наркотики грубо вмешиваются в работу дофаминовой и серотониновой систем — и зависимость возникает пугающе быстро. Даже одно-два употребления могут спровоцировать симптомы, схожие с серьёзными психическими расстройствами. У взрослых разрушительный эффект чаще проявляется в нарастании депрессии и потере мотивации. А тяжелые вещества опасны для всех без исключения: летальный исход возможен даже от микродозы, а полное восстановление после них, увы, недостижимо».

Борьба с наркоугрозой в Иркутской области идёт сразу по нескольким фронтам: от оперативных задержаний до системной профилактики. Но, как отмечают эксперты, успех зависит не только от работы ведомств, но и от бдительности общества.

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