В приоритете - обеспечение топливом спецтехники и общественного транспорта Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 27 июня 2026 находится на контроле. В приоритете - обеспечение топливом спецтехники и общественного транспорта.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 27 июня 2026

Мэр Руслан Болотов обозначил ситуацию с топливом в Иркутске. Он назвал обстановку сложной и заявил, что «фактически бензин есть на заправках только одной сети, с дизельным топливом проблем нет». При этом необходимо поддерживать бесперебойное движение общественного транспорта и продолжать работы по содержанию города.

«Провели переговоры с поставщиками горюче-смазочных материалов. Автобусы сейчас заправляют по договору с небольшими очередями. Что касается аварийно-спасательной, дорожной и спецтехники, договорились заправлять на базе свои бензовозы и с них – автомобили. Это немного снизит очереди на заправочных станциях и обеспечит бесперебойное функционирование городской системы жизнеобеспечения», - сообщил Болотов.

Есть ли топливо на заправках в Иркутске и Иркутской области 27 июня 2026

На заправках топливо есть, но не везде. На некоторых АЗС бензин и дизель отпускается с ограничениями. Местами наблюдаются очереди из машин - водителям приходится много времени проводить в заторах. В связи с этим решено установить биотуалеты в районе заправок.

Чтобы скопления авто не мешали общественному транспорту, были ограждены остановки. Фан-барьеры выставили на улице Байкальской, Рабочего Штаба, на Байкальском тракте, в районе поворота на Зеленый - здесь очередь мешала заезду в микрорайон. В планах выставить ограждения около остановки «Бульвар Рябикова»

Руслан Болотов направил губернатору Игорю Кобзеву предложения по стабилизации ситуации с отгрузкой топлива. Также он выступил с предложением перевести работников на «удаленку».