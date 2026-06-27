«Не ожидала свидания в лесу на «дырчалке»: как бизнесмен из Бурятии попытался покорить Волочкову на глазах миллионов россиян

Анастасия нажала красную кнопку, завершив едва начавшееся свидание Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Василий Менцик, 45 лет. Я живу на самом севере Байкала, там есть такой прекрасный городок Северобйкальск», - рассказывает о себе обаятельный мужчина в джинсовке с нашивками. Это местный предприниматель, который приехал попытать счастье в шоу «Свидание вслепую» (16+) и найти ту самую. Судьба (и продюсеры) свели его с одной из самых обсуждаемых женщин России. Что из этого вышло - в материале «КП» - Иркутск».

«МНЕ ПОНРАВИЛСЯ»

Василий Менцик признался: был женат, есть две дочери, но брак распался. Теперь хочет найти «красивую женщину, на которую заглядываются мужчины». Чтобы в ней сочетались и сила, и сексуальность, и самостоятельность. От себя - фундамент, благо, бизнес - строительство отеля - не простаивает. На свидание был готов потратить 25 тысяч рублей, надеялся, что спутница испытает новые эмоции. Но бизнесмен не догадывался, кем будет его партнерша - в этом смысл шоу.

Василий Менцик развивает туризм на Байкале. Фото: скриншот шоу «Свидание вслепую», телеканал «Пятница», выпуск от 25.06.2026 г.

Сняв с глаз повязку, Василий был шокирован: «Я стою рядом с одной из самых обсуждаемых и красивых женщин Росси, которая всегда была на виду». Балерина Анастасия Волочкова предстала перед бизнесменом в роскошном свадебном платье с открытой спиной, усыпанном кристаллами. Пара неловких фраз, большой букет белых роз и поездка на сказочной белоснежной карете - казалось, все складывается как надо.

«Симпатичный очень человек, по глазам было видно, что он без пафоса, настоящий. Мне понравился он», - признавалась Волочкова.

«Я - БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ, И НА «ДЫРЧАЛКЕ»

Но как только была озвучена суть свидания, балерину как подменили. Василий хотел погрузить Анастасию в свой мир экстрима и подготовил поездку на багги. Волочкова такой жест не оценила: быстро, страшно, да и не любит она такой вид досуга.

«Я просто не ожидала, что вы меня на свидание приглашаете в лес на «дырчалке». Вы поймите, я - белый лебедь, и на этой «дырачлке»… Я даже не могу представить! Мне больше подходят статусные виды транспорта. Вот я люблю белые авто, белые яхты и карета, да, более элегантно», - говорила балерина.

Василий не стал критиковать и уговаривать Волочкову - что поделать, если человеку не близок экстрим. В личном интервью он воскликнул: «Настя, простите меня за то, что мы здесь и сейчас творим, потому что вам нужно сидеть в красивом месте на троне».

«Я простой сибирский парень. Я не хожу с бабочкой в белой рубашке ежедневно. Я недавно купил себе кирзовые сапоги для того, чтобы комфортней себя чувствовать в грязи. Я кайфую в тот момент, когда беру лопату в руки», - делился Менцик.

Между ними так и не вспыхнуло искры, поэтому Анастасия нажала красную кнопку, завершив едва начавшееся свидание. Надежда на счастливое совместное будущее с именитой артисткой улетучилась.