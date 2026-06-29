Своей непростой историей молодая мама Лейла Труфанова поделилась с КП‑Иркутск. Фото: личный архив.

Первые недели беременности — казалось бы, это период, который должен быть полон радости и трепетных моментов. Однако Лэйла Труфанова, сама того не желая, вспоминает пугающие слова врачей. Не успев впервые увидеть своего первенца на УЗИ, девушка узнала, что может потерять малыша.

Своей непростой историей молодая мама поделилась с КП-Иркутск.

«Я беременна!»

Лэйле 24 года. С будущим мужем Александром она познакомилась случайно — он написал ей в соцсетях. Переписки переросли во встречи, а свидания — в отношения. Спустя полтора года пара поженилась и стала планировать беременность: супруги прошли полное медобследование, чтобы быть уверенными в своём здоровье. К счастью, анализы были в норме.

«Спустя около трёх-четырёх месяцев неудачных попыток я сделала тест, будучи уверенной, что он тоже окажется отрицательным, — делится с корреспондентом КП-Иркутск Лэйла. — Смотрю: показалась вторая бледненькая полоска. Повертела под всеми лампами… И тут же выскочила из ванной к мужу: „Я беременна!“ Он стоит, посуду моет, смотрит на меня: „Ты шутишь?“ А я ему: „Вот, смотри, тест!“ Мы тут же помчались в аптеку за цифровым, чтобы узнать примерный срок. Едем и рассуждаем, как вернёмся домой, а жизнь повернётся на 180 градусов. Так и вышло».

С будущим мужем Александром девушка познакомилась в соцсетях. Фото: личный архив.

Угроза выкидыша и пугающие слова врача

Уже через неделю у Лэйлы начался сильный токсикоз, а ещё через несколько дней открылось кровотечение. Отыскав клинику, в которой согласятся в выходной провести УЗИ, будущие родители узнали, что наружная оболочка зародыша, которая на ранних сроках обеспечивает его питание, частично отделяется от стенки матки, что может грозить выкидышем. С результатами обследования Лэйла и Александр поехали в больницу. Там будущая мама услышала фразу, которую помнит дословно.

«Врач сказала: „Я бы посоветовала вакуумную аспирацию, то есть аборт. При таком кровотечении это безопаснее для вас. Да и в 90 % случаев при таких осложнениях на ранних сроках рождаются больные дети…“ У меня эти слова в голове застряли. Но я просто хотела услышать, что у эмбриона бьётся сердце. Когда мне наконец-то дали его послушать, я выдохнула. Главное — ребёнок был жив».

Со временем кровотечение закончилось, но на месте отслойки образовалась гематома. Лэйле оставалось только соблюдать рекомендации врачей, молиться и ждать. Но тревога себя не оправдала — через неделю всё пришло в норму. Казалось, что это чудо!

На 28-й неделе беременности случилась новая неприятность: врачи обнаружили, что шейка матки для срока критически короткая. Это значило, что плодный пузырь хуже удерживается, из-за чего повышается риск преждевременных родов.

«Врач сразу отправил меня в роддом для госпитализации. Там подтвердили: шейка начала открываться. Мне поставили акушерское кольцо и отпустили домой с кучей запретов: не поднимать тяжести, не нервничать, не накручивать себя. Последнее было самым трудным, так как я в целом тревожный человек», — улыбается Лэйла.

Экстренное кесарево

В ночь на 27 февраля 2026 года, на сроке 39 недель, у сибирячки отошли воды. Роды оказались тяжёлыми: схватки начались сразу с интервалом в четыре минуты, анестезия, по словам Лэйлы, сработала только частично, а в процессе врачи увидели признаки гипоксии и поняли, что по какой-то причине ребёнок не может появиться на свет.

«Доктор посмотрел на монитор и сказал: „Готовьте операционную“. Как же мне было страшно! Как позже я поняла по разговорам врачей, ребёнок запутался в пуповине из-за того, что она была очень длинной».

Есения родилась здоровой и в срок. Фото: личный архив.

Несмотря на все трудности, за эти 9 месяцев родилась здоровая девочка Есения весом 3380 граммов.

«Когда я впервые услышала её крик, я поняла: мы справились».

Сейчас красавице Есении четыре месяца. Она спокойная, хорошо спит, набирает вес. Сейчас — около 8 килограммов.

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