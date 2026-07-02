Маша и Санти рассказали, как живут после шоу «Мама в 16». Фото: предоставлено героями материала.

Мария и Санти Ирие из Иркутска — одна из самых ярких пар реалити-шоу «Мама в 16» (16+). Санти, по паспорту Ирие Би Ирие Фабрис, приехал в Сибирь из жаркого Кот-д’Ивуара ради высшего технического образования, но встретил русскую красавицу, и его планы резко изменились. Мысли о дипломе вытеснила семейная жизнь. В 16 лет студентка узнала, что беременна, — эта история и легла во вторую серию пятого сезона.

Супруги Ирие активно ведут соцсети и общаются с подписчиками. Также пара дала часовое интервью психологу и бизнес-тренеру Наталии Меркуловой, поделившись подробностями своей жизни и деталями закулисья шоу «Мама в 16».

УЛЕТЕЛ И ПЕРЕСТАЛ ОТВЕЧАТЬ НА ЗВОНКИ

Маша и Санти познакомились в новогоднюю ночь в одном из клубов Иркутска: ему было 25 лет, она — на 9 лет младше. По словам мужчины, он сразу заметил в толпе красивую незнакомку и сделал ей комплимент, после чего она попросила его номер телефона, но тот отказал. Позже студентка сама нашла способ связаться с парнем. Несмотря на разницу в возрасте и настороженность родных, пара начала встречаться. В это время девушка училась в техникуме индустрии питания.

«Школьных баллов хватило только на это, — объясняла Маша в программе. — Учёбу я терпеть не могу, безответственная».

Вскоре Мария узнала о беременности — и парень, и девушка были напуганы, но решили сохранить ребёнка. Жизнь складывалась непросто: пара ютилась в холодном частном доме без удобств, Санти пытался вести бизнес, но «прогорел», а затем его отчислили из вуза. Всё это происходило на фоне сцен ревности и ссор, но влюблённые справились с трудностями.

Пара снялась в пятом сезоне программы. Фото: реалити-шоу «Мама в 16» (16+), телеканал «Ю».

Пара расписалась скромно, без пышного торжества. Мария взяла фамилию мужа. Затем Санти принял решение оставить Иркутск и рвануть в Подмосковье. Ирие так и сделали: сняли квартиру, мужчина нашёл работу в национальном ансамбле, а Маша находилась на последних сроках беременности и ждала его дома.

Из-за того, что Санти перестал учиться, он больше не мог оставаться в России. Он улетел в Кот-д’Ивуар, откуда не выходил с женой на связь в течение месяца. В итоге иностранец урегулировал проблемы с гражданством и вернулся к любимой, как ни в чём не бывало. Их отношения быстро наладились. Мария родила здорового мальчика, которого назвали именем Шедл.

«ОНА ВЫДАВАЛА СЫНА ЗА БРАТА»

Во время интервью Санти поделился горьким опытом первых серьёзных отношений в России. По его словам, девушка постоянно его обманывала и вела двойную жизнь, несмотря на то что они виделись практически каждый день.

— Сначала она выдавала своего трёхлетнего сына за брата, — рассказал Санти. — Я знал её маму, сестру, и они тоже говорили, что это её брат. Я понял, что что-то не так, когда ребёнок называл её мамой. Именно её, больше никого. Потом выяснилось, что она встречается со вторым парнем ради денег — чтобы содержать семью. Однажды я почувствовал, что моя девушка в ночном клубе, пришёл туда, и она была там с мужчиной. Потом мне звонила её мама, говорила, что это просто друг. Но я не поверил.

Однако это не заставило его изменить своё мнение о россиянках. Санти признался, что считает наших девушек умными и заботливыми.

— Вы всегда поддерживаете, когда мужчина сильно старается. Даже если у него не получается.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ

Супруги Ирие продолжают жить в Московской области — вдали от семьи Маши. В интервью молодая мама призналась, что научилась справляться с ребёнком полностью сама, так как положиться было не на кого.

— Бывали моменты, когда сын рыдал по ночам, а я садилась с ним на диван и беззвучно плакала, — призналась она психологу Наталии Меркуловой. — Сейчас с каждым днём сложнее: ребёнок начал переворачиваться, не дай бог где-то не досмотришь.

Сына пара назвала иностранным именем Шедл. Фото: личный архив.

Недавно Марии исполнилось 18 лет, а её мужу — 26. Их малышу — больше полугода. Главным добытчиком в семье остаётся Санти. По его словам, их семейный бюджет в месяц составляет 150 тысяч рублей на троих, при этом всю зарплату он отдаёт жене. Мужчина работает поваром в кафе, а ранее трудился на стройке.

— Конечно, денег на лишние траты нет. Раньше я любила шоппинг, косметику, а сейчас другие приоритеты, — говорит Маша.

На вопрос психолога, не боялась ли девушка, что её осудят за то, что она выбрала парня иностранца, та уверенно ответила: «Нет».

— Наверняка ни одна бабушка на улице не промолчит: «Что ж ты нашего русского хлопца не нашла?»

— Да, очень много таких. Мне пишут: «Так много парней, неужели не могла найти русского?». Всем им я хочу ответить: я никого не искала, он сам меня нашёл. Я никогда не думала, что у меня будет темнокожий парень. Единственное — я всегда хотела парня постарше. Они отличаются от сверстников — знают чего хотят.

Также Мария призналась, что не жалеет о ранней беременности, а в шоу она снялась для продвижения блога в соцсетях.

— Я просто смотрю на своего малыша и каждый раз умиляюсь.

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