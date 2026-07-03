«Очереди начали перераспределяться»: где можно заправиться в Иркутске 3 июля Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске начали отпускать бензин на независимых автозаправочных станциях. Сегодня поставки топлива стартовали на АЗС, расположенных рядом с перегруженными заправками «Роснефти». Водители могут заправиться на «КрайсНефть» и БРК. Оценить организацию работы на местах выехал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Предложение о перенаправлении потока машин через независимые АЗС глава города озвучил на оперативном штабе губернатора. Сегодня на части заправочных станций начался отпуск топлива физическим лицам с лимитом 20–30 литров.

- Решение оперштаба об увеличении числа работающих АЗС считаю важным и нужным. Очереди начали перераспределяться. Работают и ранее принятые меры: разделение потоков машин, дежурство сотрудников полиции и ГАИ на местах. Продолжим работу в этом направлении, надеемся в ближайшее время снять ажиотаж и уменьшить количество автомобилей в очередях. Благодарю иркутян за терпение и выдержку, - отметил Руслан Болотов.

Где заправиться в Иркутске 3 июля 2026

Сеть «Роснефть» работает в обычном режиме на 11 станциях: по адресам Рабочего Штаба, 140; ул. Мира, 109а; Рабочего Штаба, 92а; Розы Люксембург, 172; ул. Сурнова, 31; ул. Сергеева, 78; ул. Маяковского, 65а; Байкальская, 250б; Трактовая, 35А/1; ул. Ширямова, 15; Рабочего Штаба, 135а.

Свои двери для водителей открыла «КрайсНефть». Заправиться можно по адресам: ул. Сергеева, 19; ул. Трактовая, 16; ул. Челябинская, 36 (Покровский); ул. Ширямова, 19а (Боулинг); ул. Старокузьмихинская, 37; а также на станции по адресу Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино).

Также к продажам топлива для физических лиц приступила сеть БРК, где бензин появился на следующих заправках: АЗС Южная, АЗС Баррикад, АЗС Горка, АЗС Кирзавод, АЗС Коммунистическая, АЗС Кузьмиха, АЗС Лермонтова 93, АЗС Лермонтова 124, АЗС Ново-Ленино объездная, АЗС Рабочего Штаба, АЗС Розы Люксембург, АЗС Сурнова и АЗС Юбилейный.

Напомним, ранее по поручению мэра огородили остановочные пункты в районе АЗС на Рабочего Штаба, Байкальской, Байкальском тракте, Синюшиной горе, установили фан-барьеры на заправках и туалеты вблизи них.

Цены на бензин на заправках в Иркутске 3 июля

Стоимость топлива варьируется в зависимости от сети. На «Роснефти» цены следующие: АИ-92 - 64,70 руб./л, АИ-95 - 70,85 руб./л, АИ-100 - 94,55 руб./л, ДТ - 85 руб./л.

На станциях «БРК» бензин стоит: АИ-92 - 73,50 руб./л, АИ-95 - 77,30 руб./л, АИ-100 - 115 руб./л, ДТ - 91,50 руб./л.

И цены на заправках «КрайсНефть»: АИ-92 - 77,80 руб./л, АИ-95 - 81,40 руб./л, АИ-98 - 121 руб./л, ДТ - 99,90 руб./л.

Согласно указу губернатора Иркутской области, на всех АЗС действуют разные правила отпуска топлива. На станциях «Роснефть» установлен лимит - до 50 литров в сутки на один автомобиль. На «КрайсНефть» и БРК - до 20-30 литров в сутки.

Также приостановлена работа онлайн-сервисов по заказу топлива. При этом право на внеочередное обслуживание имеют инвалиды (согласно указу президента) и автомобили экстренных служб.