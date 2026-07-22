Томаты не поливать, а огурцы не морозить: безобидные хитрости иркутских садоводов

Иркутские садоводы давно научились обходить природные капризы! Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Садоводство в Сибири — это всегда вызов. Короткое лето, возвратные заморозки, холодные ночи и резкие перепады температур превращают каждый дачный сезон в настоящую битву за урожай. То, что на юге растёт само собой, в Прибайкалье требует терпения, знаний и постоянного ухода. Иркутские садоводы давно научились обходить природные капризы! Как в эфире Радио «Комсомольская правда» в Иркутске рассказали представители прославленного Иркутского клуба садоводов-опытников имени Томсона - учёный-агроном Мария Новикова и хранительница коллекции винограда Любовь Унагаева.

В эфире Радио «Комсомольская правда» в Иркутске выступили представители прославленного Иркутского клуба садоводов-опытников имени Томсона - учёный-агроном Мария Новикова и хранительница коллекции винограда Любовь Унагаева. Фото: Денис ДАВЫДОВ.

- Мой путь в профессию начался с увлечения кактусами с семи лет, а затем — с хорошего учителя биологии, - рассказала Мария Новикова. - В 90-е годы, несмотря на сопротивление родителей, я поступила на агрофак. Судьбоносную роль в выборе специализации сыграли наставники: в институте меня направили на изучение томатов.

А позже важную роль сыграл и клуб имени Томсона, а также его председатель Надежда Зыкова. Так, Мария Новикова стала садоводом-опытником.

Почему трескаются томаты и горчат огурцы

Отвечая на частый вопрос о растрескивании томатов, Мария Новикова объяснила, что проблема связана с агротехникой. В первую очередь это касается крупноплодных мясистых сортов с тонкой кожицей и большим содержанием влаги. Главный способ избежать этого — вовремя прекратить полив: томат хорошо проливают один раз при посадке, затем не поливают 2–3 недели (чтобы нарастала корневая система), а когда плод начинает блестеть (становится глянцевым), полив останавливают полностью.

То, что на юге растёт само собой, в Прибайкалье требует терпения, знаний и постоянного ухода. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Гибриды менее подвержены растрескиванию и болезням, чем сортовые «бабушкины» томаты, и рекомендовала обращать внимание на современные гибриды, которые также обладают хорошими вкусовыми качествами, - говорит Мария Новикова.

По поводу огурцов она отметила, что замедление роста в этом сезоне связано с низкой температурой: любое растение перестаёт вегетировать при температуре ниже +16 °C. Сейчас, с повышением температуры, можно успеть посадить огурцы с коротким вегетационным периодом в тёплую почву, тем более что в последние годы сентябрь в регионе стоит тёплый.

Садоводство в Сибири — это всегда вызов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А если говорить о горечи огурцов, это часто происходит из-за недостатка влаги и поверхностной корневой системы, а также может быть сортовой особенностью, - отметила Любовь Унагаева. - Гибриды, как правило, горчить не склонны.

Виноград на улице и в теплице

Многие все еще удивляются, что в Сибири можно вырастить диковинку. Для Любови Унагаевой виноград в ее огороде - любимая культура.

- Успех выращивания винограда в Иркутской области сильно зависит от места, - говорит она. – Я проживаю в деревне Грановщина - вторая зона по классификации региона, тогда как самые тёплые, четвёртая-пятая зоны, находятся в районе Александровского тракта и Новоленино. Столовые сорта винограда в условиях Грановщины растут исключительно в теплице, тогда как адаптированные сорта с зимостойкостью до -35–37 °C можно выращивать на открытом воздухе.

Примеры - сорт «Зилга» - сладкий, не кислый, «Амурский прорыв» и другие амурские сорта, «Памяти Домбковской» -чёрный, бессемянный, сладкий, - идёт и на вино.

Любовь Унагаева поделилась еще более интересным фактом: в прошлом году она забыла два саженца занести в подвал, и они перезимовали под снегом!

В Сибири стараются подбирать ультраранние сорта со сроком созревания 90–105 дней, а в теплице допустимы сорта до 125–130 дней.

А где брать саженцы винограда?

- Только не в коробочках в магазинах, - предостерегла начинающих садоводов от Любовь Унагаева. - Заявленные раннеспелые сорта часто оказываются с длительным сроком созревания (до 160–165 дней), что не подходит для Сибири. Приобретайте саженцы, адаптированные к местному климату, у держателей коллекций в Иркутске. Несколько кустов, купленных в магазине, придется выкорчевывать после трёх лет выращивания из-за несоответствия сортов.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Уже 65 лет адаптируют сорта

История «Клуба Томсона» в Иркутске берет начало в 1908 году, когда латышский переселенец Август Томсон основал уникальный плодово-ягодный сад в суровых сибирских условиях. В 1927 году под его руководством было создано первое общество садоводов. В 1938 году Томсон передал сад государству, а в 1961 году клуб садоводов-опытников был возрожден при горсовете, превратившись в объединение, работающее по сей день.

Основная цель клуба — научно-практическое садоводство: адаптация южных растений к сибирскому климату, обмен опытом между садоводами, селекционная работа и популяризация агрономических знаний среди населения. В разные годы членами клуба были как профессиональные учёные-биологи, так и сотни любителей-дачников.

Сегодня клуб продолжает традиции: его участники проводят лекции, семинары, выставки урожая и консультации для начинающих садоводов. Осенью 2026 года объединение готовится отметить свой юбилей.

“Дачный марафон”: от семечка до модульного дома!

23 июля отмечаем День дачника в эфире радио “Комсомольская правда”! В программе - всё для тех, кто любит землю: экзотические сады в Сибири, лайфхаки для богатого урожая, помощь Союза садоводов в решении проблем СНТ, модульно-каркасное домостроение и топовые инструменты для работы и отдыха на участке. Начало “Дачного марафона” 23 июля в 17.00:

В 17.00 - От спелых томатов до винограда! В студии появятся представители иркутского клуба садоводов-опытников имени Томпсона Мария Новикова и Любовь Унагаева;

В 17:30 - Модульно-каркасный дом – тепло, экологично и качественно! В студии: генеральный директор “Фабрики домов Сибири” Михаил Ковалёв;

В 18:00 - Как меняется инфраструктура в садоводствах? Эстафету принимает Александр Попов – председатель Союза садоводов Иркутска и Иркутского района, член Общественной палаты города;

В 18:15 - Украшение дачи - как вырастить шикарные розы и пионы? На связи со студией прямо со своих приусадебных участков представители иркутского клуба садоводов-опытников имени Томпсона Татьяна Ганина и Татьяна Шулепова;

В 18:30 - Инструменты для дачи - от газонокосилки до снегоуборщика! Как выбрать идеальный? К марафону подключается исполнительный директор сети магазинов «Инструмент38» Дмитрий Ваулин.

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