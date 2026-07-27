Эпоха Ильи Алексеевича Сумарокова

На стройплощадке будущего предприятия. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Вспоминаем, каким был его жизненный путь, какие главные принципы он заложил в основу руководства и как они продолжают действовать на Усольском свинокомплексе сегодня.

Крестьянский сын

Илья Алексеевич родился 28 июля 1936 года в селе Доронинское Улетовского района Читинской области, в многодетной крестьянской семье, где росло пятеро детей. Детство пришлось на суровые военные годы — и эти воспоминания навсегда определили его отношение к труду и к людям.

После школы Илья Сумароков поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт на факультет механизации. Фото из архива СХПК «Усольский свинокомплекс»

«Больше всего нашим женщинам досталось в войну: адский труд, постоянная тревога за мужей, невыносимая нужда в доме, — вспоминает Илья Алексеевич. — Мне было пять лет, когда началась война. Маме, чтобы нас прокормить, приходилось работать даже молотобойцем. Сейчас думаю: как она, бедная, вынесла всё это на своих плечах?»

После школы в 1954 году Илья Сумароков поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт на факультет механизации. За годы учёбы он успел жениться, стать отцом и получить диплом, заложивший фундамент его карьеры.

Трудовая биография Ильи Алексеевича — это череда ответственных постов, каждый из которых был ступенью к главному делу:

В 1959–1968 гг. — главный инженер в Уковском совхозе Нижнеудинского района.

В 1968–1971 гг. — главный инженер в Большемуртинском районном управлении сельского хозяйства Красноярского края.

С 1971 года — Усольский район. Именно здесь началась самая важная глава его жизни. Сначала он директор строящегося Усольского тепличного комбината, а с 1974 года — директор строящегося Усольского свинокомплекса.

Это была не просто стройка, а уникальный для всей Восточной Сибири проект полноценного агрогородка. В планах значились свинокомплекс, птицефабрика, теплицы, комбикормовый завод и ферма крупного рогатого скота. Рядом вырос посёлок Белореченский на пять тысяч жителей. Место выбрали не случайно — рядом промышленное Усолье-Сибирское с его мощной ТЭЦ. Илья Алексеевич уже тогда проявил дальновидность, инициировав проектирование единой коммунальной сети для всех предприятий — это позволило сэкономить огромные бюджетные средства.

Конец 70-х годов. Фото из архива СХПК «Усольский свинокомплекс»

В октябре 1978 года свинокомплекс был введён в эксплуатацию. С этого момента Илья Алексеевич руководил совхозом «Прибайкальский», который позже переименовали в совхоз имени 60-летия Союза ССР. В 1986 году предприятие занесли на Доску почёта ВДНХ СССР. В апреле 1988 года он возглавил первый в Иркутской области агропромышленный комбинат «Усолье». В перестроечные и постсоветские годы оставался у руля: с 1992-го — директор ТОО «Свинокомплекс», с 1998-го — генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс».

«Без дела сидеть не могли»

У Ильи Алексеевича большая семья: двое сыновей, четверо внуков и внучка, семь правнуков и правнучка.

Отдельная и очень тёплая страница — любовь к земле, которая с годами только крепнет. Когда старшие дети переехали в свои дома, супруга Альбина Михайловна завела настоящее мини-хозяйство: корову, бычка, несушек и бройлеров.

«Необходимости, конечно, не было, но крестьянский корень проявился, да и времени свободного стало чуть больше. Без дела старшие Сумароковы и после работы сидеть не могли, — рассказывают родные. — Илья Алексеевич пропадал на работе, а когда снимал пиджак и галстук, с удовольствием "вкалывал" на своём ранчо, когда силы позволяли. А супруга, не покладая рук, огородничала».

С супругой Альбиной Михайловной. Фото из архива СХПК «Усольский свинокомплекс»

Но главным детищем Сумарокова оставался, конечно же, свинокомплекс — именно туда были направлены его основные силы, воля и стратегический ум.

Технологии меняются — суть остаётся

Менялись эпохи, политические режимы, названия предприятий и оборудование. Как же удалось не просто выжить, а сохранить и приумножить производство в самые лихие годы? Ответ — в мировоззрении Ильи Алексеевича.

Его управленческая модель строится на простой, но действенной формуле:

«Я всё своими руками сделал. Есть этапы, когда государство вкладывает в тебя. Дальше — реализуйся. Если ты бездельник и пьяница, при любой идеологии будешь жить хуже, чем тот, кто вкалывает. Если ты трудяга, да ещё с головой, — живи хорошо. Я давно формулу вывел: надо прилежно работать. Всегда».

Принцип «люди на первом месте» никогда не был для него пустым словом. Строительство жилья, социальной инфраструктуры, единых коммунальных сетей — всё это делалось именно ради людей, которые пришли работать на предприятие. Большая часть сотрудников и сегодня живут в комфортном посёлке, который стал возможен благодаря этому подходу.

Принципы в действии

Заложенные Ильёй Алексеевичем принципы не ушли в прошлое. Сегодня они — основа производственной культуры Усольского свинокомплекса. Ответственность за порученное дело, уважение к ветеранам, забота о молодых специалистах, стратегический подход к модернизации — это прямое наследие той школы управления, что создал Сумароков.

Заложенные Ильёй Сумароковым принципы— основа производственной культуры сельскохозяйственного кооператива. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Сегодняшнее предприятие выросло из советского совхоза в современное высокотехнологичное производство. Но внутренняя суть осталась прежней: если относиться к делу как к своему, ставить людей во главу угла и работать с полной отдачей — результат будет. Именно в этом заключается главный юбилейный урок Ильи Алексеевича для всех нас.