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Общество27 июля 2026 9:36

Эпоха Ильи Алексеевича Сумарокова

28 июля исполняется 90 лет Илье Алексеевичу Сумарокову
На стройплощадке будущего предприятия. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

На стройплощадке будущего предприятия. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Вспоминаем, каким был его жизненный путь, какие главные принципы он заложил в основу руководства и как они продолжают действовать на Усольском свинокомплексе сегодня.

Крестьянский сын

Илья Алексеевич родился 28 июля 1936 года в селе Доронинское Улетовского района Читинской области, в многодетной крестьянской семье, где росло пятеро детей. Детство пришлось на суровые военные годы — и эти воспоминания навсегда определили его отношение к труду и к людям.

После школы Илья Сумароков поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт на факультет механизации. Фото из архива СХПК «Усольский свинокомплекс»

После школы Илья Сумароков поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт на факультет механизации. Фото из архива СХПК «Усольский свинокомплекс»

«Больше всего нашим женщинам досталось в войну: адский труд, постоянная тревога за мужей, невыносимая нужда в доме, — вспоминает Илья Алексеевич. — Мне было пять лет, когда началась война. Маме, чтобы нас прокормить, приходилось работать даже молотобойцем. Сейчас думаю: как она, бедная, вынесла всё это на своих плечах?»

После школы в 1954 году Илья Сумароков поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт на факультет механизации. За годы учёбы он успел жениться, стать отцом и получить диплом, заложивший фундамент его карьеры.

Трудовая биография Ильи Алексеевича — это череда ответственных постов, каждый из которых был ступенью к главному делу:

В 1959–1968 гг. — главный инженер в Уковском совхозе Нижнеудинского района.

В 1968–1971 гг. — главный инженер в Большемуртинском районном управлении сельского хозяйства Красноярского края.

С 1971 года — Усольский район. Именно здесь началась самая важная глава его жизни. Сначала он директор строящегося Усольского тепличного комбината, а с 1974 года — директор строящегося Усольского свинокомплекса.

Это была не просто стройка, а уникальный для всей Восточной Сибири проект полноценного агрогородка. В планах значились свинокомплекс, птицефабрика, теплицы, комбикормовый завод и ферма крупного рогатого скота. Рядом вырос посёлок Белореченский на пять тысяч жителей. Место выбрали не случайно — рядом промышленное Усолье-Сибирское с его мощной ТЭЦ. Илья Алексеевич уже тогда проявил дальновидность, инициировав проектирование единой коммунальной сети для всех предприятий — это позволило сэкономить огромные бюджетные средства.

Конец 70-х годов. Фото из архива СХПК «Усольский свинокомплекс»

Конец 70-х годов. Фото из архива СХПК «Усольский свинокомплекс»

В октябре 1978 года свинокомплекс был введён в эксплуатацию. С этого момента Илья Алексеевич руководил совхозом «Прибайкальский», который позже переименовали в совхоз имени 60-летия Союза ССР. В 1986 году предприятие занесли на Доску почёта ВДНХ СССР. В апреле 1988 года он возглавил первый в Иркутской области агропромышленный комбинат «Усолье». В перестроечные и постсоветские годы оставался у руля: с 1992-го — директор ТОО «Свинокомплекс», с 1998-го — генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс».

«Без дела сидеть не могли»

У Ильи Алексеевича большая семья: двое сыновей, четверо внуков и внучка, семь правнуков и правнучка.

Отдельная и очень тёплая страница — любовь к земле, которая с годами только крепнет. Когда старшие дети переехали в свои дома, супруга Альбина Михайловна завела настоящее мини-хозяйство: корову, бычка, несушек и бройлеров.

«Необходимости, конечно, не было, но крестьянский корень проявился, да и времени свободного стало чуть больше. Без дела старшие Сумароковы и после работы сидеть не могли, — рассказывают родные. — Илья Алексеевич пропадал на работе, а когда снимал пиджак и галстук, с удовольствием "вкалывал" на своём ранчо, когда силы позволяли. А супруга, не покладая рук, огородничала».

С супругой Альбиной Михайловной. Фото из архива СХПК «Усольский свинокомплекс»

С супругой Альбиной Михайловной. Фото из архива СХПК «Усольский свинокомплекс»

Но главным детищем Сумарокова оставался, конечно же, свинокомплекс — именно туда были направлены его основные силы, воля и стратегический ум.

Технологии меняются — суть остаётся

Менялись эпохи, политические режимы, названия предприятий и оборудование. Как же удалось не просто выжить, а сохранить и приумножить производство в самые лихие годы? Ответ — в мировоззрении Ильи Алексеевича.

Его управленческая модель строится на простой, но действенной формуле:

«Я всё своими руками сделал. Есть этапы, когда государство вкладывает в тебя. Дальше — реализуйся. Если ты бездельник и пьяница, при любой идеологии будешь жить хуже, чем тот, кто вкалывает. Если ты трудяга, да ещё с головой, — живи хорошо. Я давно формулу вывел: надо прилежно работать. Всегда».

Принцип «люди на первом месте» никогда не был для него пустым словом. Строительство жилья, социальной инфраструктуры, единых коммунальных сетей — всё это делалось именно ради людей, которые пришли работать на предприятие. Большая часть сотрудников и сегодня живут в комфортном посёлке, который стал возможен благодаря этому подходу.

Принципы в действии

Заложенные Ильёй Алексеевичем принципы не ушли в прошлое. Сегодня они — основа производственной культуры Усольского свинокомплекса. Ответственность за порученное дело, уважение к ветеранам, забота о молодых специалистах, стратегический подход к модернизации — это прямое наследие той школы управления, что создал Сумароков.

Заложенные Ильёй Сумароковым принципы— основа производственной культуры сельскохозяйственного кооператива. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Заложенные Ильёй Сумароковым принципы— основа производственной культуры сельскохозяйственного кооператива. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Сегодняшнее предприятие выросло из советского совхоза в современное высокотехнологичное производство. Но внутренняя суть осталась прежней: если относиться к делу как к своему, ставить людей во главу угла и работать с полной отдачей — результат будет. Именно в этом заключается главный юбилейный урок Ильи Алексеевича для всех нас.