Дело жизни, переданное по наследству

Трудовые династии на Усольском свинокомплексе — не редкость. Но главная из них, конечно, — семья Сумароковых. Однако и для родных, и для всех остальных сотрудников здесь действует железное правило: никаких привилегий, только труд и ответственность. Как это работает сегодня — в историях тех, кто учился у самого основателя.
Работа есть работа
Пожалуй, лучшую характеристику системе воспитания кадров, которую выстроил Илья Алексеевич, даёт его внук — председатель СХПК «Усольский свинокомплекс» Дмитрий Владимирович Сумароков. Он избран на этот пост членами кооператива, и это не просто формальность.
Он не наблюдал за производством из кабинета — он вырос на нём с самых низов, не прячась за фамилией. Именно этот путь, пройденный наравне со всеми, и стал подлинным фундаментом доверия коллектива.
«Я с первого курса работал и в колбасном цехе, и в основных, и в строительном, и во вспомогательных цехах. Прошёл постепенно весь свинокомплекс. С закрытыми глазами мог найти любой участок, — вспоминает Дмитрий Владимирович. — Дед преследовал цель, чтобы мы на первых порах хоть немножко погрузились в работу и понимали, что происходит на таком большом предприятии».
Самым тяжёлым испытанием стал первый месяц в колбасном цехе.
«Мне казалось, что тяжелее работы во всём комплексе нет. Ты не можешь ни на минуту в сторону отойти, на лавочке посидеть. Впереди по цепочке тебя ждут, сзади подталкивают — так выстроен технологический процесс. Если выпадешь из обоймы — всё остановится. Я понял: нужно втянуться, уметь преодолевать трудности независимо от настроения. Работа есть работа».
Этот опыт, по словам Дмитрия Сумарокова, научил главному: понимать, насколько сложно даётся каждый производственный шаг, и постоянно думать о том, как облегчить труд людей. Илья Алексеевич это знал прекрасно — потому всё, что связано с автоматизацией, всегда нацеливалось на улучшение условий труда.
Вспоминая начало своей управленческой карьеры, Дмитрий Владимирович подчёркивает мудрость деда:
«Когда я что-то предлагал по первости, он всегда подключал знающих людей. Сообща мы дело изучали — и через год после моего избрания на должность председателя начали строить новый комбикормовый завод. Спустя время Илья Алексеевич со специалистами нашу работу проанализировал и сказал: всё идёт нормально, ошибок не совершаем. То, что я предлагал и внедрял, работает и по сей день — и работает хорошо».
Сегодня перед предприятием стоят новые амбициозные задачи, поставленные на федеральном уровне, — увеличить объём производства продуктов питания к 2030 году на 25 процентов.
«Мы понимаем, как это сделать, — говорит Дмитрий Сумароков. — Нужно умножить производительность труда, обновить оборудование, внедрить современные технологии. Уже приступили к выполнению этой программы. 2025 год мы отработали с ростом производства на 10 процентов — это очень много. Полтора года над этим работали, и вот результат. В планах — строительство дополнительных цехов, модернизация комбикормового завода и выход на новые рынки сбыта».
Самый строгий наставник
Ещё один внук Ильи Алексеевича, Антон Павлович Сумароков, сегодня занимает пост заместителя генерального директора по переработке и сбыту. Его путь тоже начался с самых азов.
Он пришёл на предприятие 6 августа 2012 года оператором колбасного цеха. Трудился в разных подразделениях, осваивая каждый фронт работы без пропусков и отступлений: колбасный цех, цех реализации, цех полуфабрикатов. В 2020 году стал начальником цеха реализации, а через год — по решению самого строгого наставника, Ильи Алексеевича, — был назначен заместителем генерального директора по переработке и сбыту.
Но первые уроки были получены ещё в детстве.
«Помню, как ждал выходных, чтобы с дедом съездить на работу. Думаю, мои братья — тоже. Это была наша семейная традиция. Мы видели, как он трудится, как общается с людьми, как они к нему относятся. С ростом Усольского свинокомплекса росли и все мы, внуки», — вспоминает Антон Сумароков.
Уроки управления: кадры решают всё
Евгений Власов, главный технолог по свиноводству, пришёл на предприятие в 1998 году слесарем в цех племенной фермы — не по диплому зооинженера, а простым рабочим. Через полтора года стал бригадиром. А в 2003 году — главным технологом по свиноводству.
В первый же день на руководящей должности он спросил Илью Алексеевича, как работать хорошо, и получил ответ, который запомнил на всю жизнь: «В первую очередь работай с людьми, цени кадры, чтобы не было текучки».
При этом контроль был строгим: если руководитель ставил задачу, всегда следил за исполнением.
«Если в пятницу срок, то уже в среду директор обязательно поинтересуется, как идёт дело», — добавляет Евгений Николаевич.
Дальновидность и принципиальность
Евгений Файзулин, начальник цеха № 1, пришёл на свинокомплекс в 2000 году электромонтёром. Затем работал инженером, а в 2015-м возглавил цех.
«Илья Алексеевич всегда учил: нужно иметь свою точку зрения, отстаивать её, делать и получать результат, — делится Евгений Закиуллович. — Его решения всегда были очень взвешенными. Он просчитывал, как это будет работать на долгие годы вперёд. Очень дальновидный человек».
И добавляет ещё одну заповедь основателя: «Советчиков всегда много — нужны ответчики».
Как разглядеть человека
Оксана Бологова, начальник цеха полуфабрикатов, — пример того, как на предприятии умеют воспитывать своих специалистов. Она начинала с должности уборщицы в административно-бытовом корпусе.
«Мыла полы, окна, лестничные пролёты, протирала поручни, работала с хлоркой и белизной. Диплом экономиста лежал дома. Но я была горда, что пришла сюда работать. Здесь дед и бабушка всю жизнь отработали», — говорит она.
Через месяц после трудоустройства узнала о запуске цеха полуфабрикатов и решила попробовать свои силы там.
На первом собрании сотрудников, когда её назначили начальником цеха, Илья Алексеевич сидел в конце зала и молча слушал. А потом подошёл и сказал: «Переживаешь? Значит, будет толк!» Эта фраза стала для Оксаны Анатольевны главным напутствием на всю жизнь.
Переживает за каждого
Андрей Грибов, руководитель колбасного цеха, начал работать на свинокомплексе в 2012 году — машинистом холодильной установки. Затем был цех полуфабрикатов — год в должности инженера, а спустя некоторое время Андрей Анатольевич возглавил этот цех. В 2020 году генеральный директор назначил его начальником колбасного цеха.
«Илья Алексеевич — очень мудрый человек, который хорошо разбирается в людях, переживает за каждого, за общее дело», — говорит Андрей Анатольевич.
Несмотря на твёрдость в решениях, Илья Алексеевич всегда соглашался, если собеседник приводил веские доводы, факты и цифры. «А в общении — приятный человек, эрудированный, спокойный, прекрасный собеседник, может и пошутить», — с улыбкой добавляет Грибов.
«Люди обращаются с любыми проблемами, — говорит Илья Алексеевич. — Никаких часов приёма по личным вопросам мы никогда не устанавливали. Бывает, даже домой приходят. Считаю это правильным. Я же не капиталист».