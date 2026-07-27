Дело жизни, переданное по наследству

Илья Алексеевич с внуками Дмитрием и Антоном. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Трудовые династии на Усольском свинокомплексе — не редкость. Но главная из них, конечно, — семья Сумароковых. Однако и для родных, и для всех остальных сотрудников здесь действует железное правило: никаких привилегий, только труд и ответственность. Как это работает сегодня — в историях тех, кто учился у самого основателя.

Работа есть работа

Дмитрий Сумароков. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Пожалуй, лучшую характеристику системе воспитания кадров, которую выстроил Илья Алексеевич, даёт его внук — председатель СХПК «Усольский свинокомплекс» Дмитрий Владимирович Сумароков. Он избран на этот пост членами кооператива, и это не просто формальность.

Он не наблюдал за производством из кабинета — он вырос на нём с самых низов, не прячась за фамилией. Именно этот путь, пройденный наравне со всеми, и стал подлинным фундаментом доверия коллектива.

«Я с первого курса работал и в колбасном цехе, и в основных, и в строительном, и во вспомогательных цехах. Прошёл постепенно весь свинокомплекс. С закрытыми глазами мог найти любой участок, — вспоминает Дмитрий Владимирович. — Дед преследовал цель, чтобы мы на первых порах хоть немножко погрузились в работу и понимали, что происходит на таком большом предприятии».

Самым тяжёлым испытанием стал первый месяц в колбасном цехе.

«Мне казалось, что тяжелее работы во всём комплексе нет. Ты не можешь ни на минуту в сторону отойти, на лавочке посидеть. Впереди по цепочке тебя ждут, сзади подталкивают — так выстроен технологический процесс. Если выпадешь из обоймы — всё остановится. Я понял: нужно втянуться, уметь преодолевать трудности независимо от настроения. Работа есть работа».

Этот опыт, по словам Дмитрия Сумарокова, научил главному: понимать, насколько сложно даётся каждый производственный шаг, и постоянно думать о том, как облегчить труд людей. Илья Алексеевич это знал прекрасно — потому всё, что связано с автоматизацией, всегда нацеливалось на улучшение условий труда.

Вспоминая начало своей управленческой карьеры, Дмитрий Владимирович подчёркивает мудрость деда:

«Когда я что-то предлагал по первости, он всегда подключал знающих людей. Сообща мы дело изучали — и через год после моего избрания на должность председателя начали строить новый комбикормовый завод. Спустя время Илья Алексеевич со специалистами нашу работу проанализировал и сказал: всё идёт нормально, ошибок не совершаем. То, что я предлагал и внедрял, работает и по сей день — и работает хорошо».

Сегодня перед предприятием стоят новые амбициозные задачи, поставленные на федеральном уровне, — увеличить объём производства продуктов питания к 2030 году на 25 процентов.

«Мы понимаем, как это сделать, — говорит Дмитрий Сумароков. — Нужно умножить производительность труда, обновить оборудование, внедрить современные технологии. Уже приступили к выполнению этой программы. 2025 год мы отработали с ростом производства на 10 процентов — это очень много. Полтора года над этим работали, и вот результат. В планах — строительство дополнительных цехов, модернизация комбикормового завода и выход на новые рынки сбыта».

Самый строгий наставник

Антон Сумароков. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Ещё один внук Ильи Алексеевича, Антон Павлович Сумароков, сегодня занимает пост заместителя генерального директора по переработке и сбыту. Его путь тоже начался с самых азов.

Он пришёл на предприятие 6 августа 2012 года оператором колбасного цеха. Трудился в разных подразделениях, осваивая каждый фронт работы без пропусков и отступлений: колбасный цех, цех реализации, цех полуфабрикатов. В 2020 году стал начальником цеха реализации, а через год — по решению самого строгого наставника, Ильи Алексеевича, — был назначен заместителем генерального директора по переработке и сбыту.

Но первые уроки были получены ещё в детстве.

«Помню, как ждал выходных, чтобы с дедом съездить на работу. Думаю, мои братья — тоже. Это была наша семейная традиция. Мы видели, как он трудится, как общается с людьми, как они к нему относятся. С ростом Усольского свинокомплекса росли и все мы, внуки», — вспоминает Антон Сумароков.

Уроки управления: кадры решают всё

Евгений Власов. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Евгений Власов, главный технолог по свиноводству, пришёл на предприятие в 1998 году слесарем в цех племенной фермы — не по диплому зооинженера, а простым рабочим. Через полтора года стал бригадиром. А в 2003 году — главным технологом по свиноводству.

В первый же день на руководящей должности он спросил Илью Алексеевича, как работать хорошо, и получил ответ, который запомнил на всю жизнь: «В первую очередь работай с людьми, цени кадры, чтобы не было текучки».

При этом контроль был строгим: если руководитель ставил задачу, всегда следил за исполнением.

«Если в пятницу срок, то уже в среду директор обязательно поинтересуется, как идёт дело», — добавляет Евгений Николаевич.

Дальновидность и принципиальность

Евгений Файзулин. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Евгений Файзулин, начальник цеха № 1, пришёл на свинокомплекс в 2000 году электромонтёром. Затем работал инженером, а в 2015-м возглавил цех.

«Илья Алексеевич всегда учил: нужно иметь свою точку зрения, отстаивать её, делать и получать результат, — делится Евгений Закиуллович. — Его решения всегда были очень взвешенными. Он просчитывал, как это будет работать на долгие годы вперёд. Очень дальновидный человек».

И добавляет ещё одну заповедь основателя: «Советчиков всегда много — нужны ответчики».

Как разглядеть человека

Оксана Бологова. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Оксана Бологова, начальник цеха полуфабрикатов, — пример того, как на предприятии умеют воспитывать своих специалистов. Она начинала с должности уборщицы в административно-бытовом корпусе.

«Мыла полы, окна, лестничные пролёты, протирала поручни, работала с хлоркой и белизной. Диплом экономиста лежал дома. Но я была горда, что пришла сюда работать. Здесь дед и бабушка всю жизнь отработали», — говорит она.

Через месяц после трудоустройства узнала о запуске цеха полуфабрикатов и решила попробовать свои силы там.

На первом собрании сотрудников, когда её назначили начальником цеха, Илья Алексеевич сидел в конце зала и молча слушал. А потом подошёл и сказал: «Переживаешь? Значит, будет толк!» Эта фраза стала для Оксаны Анатольевны главным напутствием на всю жизнь.

Переживает за каждого

Андрей Грибов. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Андрей Грибов, руководитель колбасного цеха, начал работать на свинокомплексе в 2012 году — машинистом холодильной установки. Затем был цех полуфабрикатов — год в должности инженера, а спустя некоторое время Андрей Анатольевич возглавил этот цех. В 2020 году генеральный директор назначил его начальником колбасного цеха.

«Илья Алексеевич — очень мудрый человек, который хорошо разбирается в людях, переживает за каждого, за общее дело», — говорит Андрей Анатольевич.

Несмотря на твёрдость в решениях, Илья Алексеевич всегда соглашался, если собеседник приводил веские доводы, факты и цифры. «А в общении — приятный человек, эрудированный, спокойный, прекрасный собеседник, может и пошутить», — с улыбкой добавляет Грибов.

Илья Сумароков. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

«Люди обращаются с любыми проблемами, — говорит Илья Алексеевич. — Никаких часов приёма по личным вопросам мы никогда не устанавливали. Бывает, даже домой приходят. Считаю это правильным. Я же не капиталист».