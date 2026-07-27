Честная работа, честная политика

Он всегда был убеждён: управлять предприятием можно лишь тогда, когда понимаешь нужды каждого, кто приходит на смену. Этот подход закономерно привёл его в большую политику — не ради статуса, а ради возможности реально влиять на жизнь людей.
«У людей должно быть всё для комфортной жизни: работа, хорошая зарплата, жильё, медицинская помощь, обучение для детей, — не раз повторял Илья Алексеевич. — Человеку надо сначала создать все эти условия, а потом уже с него спрашивать».
Этот принцип социальной справедливости стал его политическим кредо на долгие годы.
Народный избранник на все времена
Активная жизненная позиция Ильи Алексеевича нашла отражение в его депутатской деятельности. Он трижды избирался депутатом областного Совета, а в 1989 году стал народным депутатом СССР.
Илья Алексеевич четыре раза подряд избирался депутатом Законодательного собрания Иркутской области по списку КПРФ: в 2004–2008, 2008–2013, 2013–2018 и 2018–2023 годах. Входил в состав бюро областного комитета партии. Но за партийной принадлежностью всегда стояла одна цель — защита интересов простых тружеников, жителей усольской земли и всего Приангарья.
Справка КП:
Награды и звания
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Орден «Знак Почёта»
Орден Дружбы
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»
Почётный гражданин Иркутской области
Почётный гражданин Усольского района
Почётный гражданин посёлка Белореченский