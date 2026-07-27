Честная работа, честная политика

Илья Сумароков – народный депутат СССР. Фото Архив СХПК «Усольский свинокомплекс»

Он всегда был убеждён: управлять предприятием можно лишь тогда, когда понимаешь нужды каждого, кто приходит на смену. Этот подход закономерно привёл его в большую политику — не ради статуса, а ради возможности реально влиять на жизнь людей.

«У людей должно быть всё для комфортной жизни: работа, хорошая зарплата, жильё, медицинская помощь, обучение для детей, — не раз повторял Илья Алексеевич. — Человеку надо сначала создать все эти условия, а потом уже с него спрашивать».

Этот принцип социальной справедливости стал его политическим кредо на долгие годы.

Народный избранник на все времена

Активная жизненная позиция Ильи Алексеевича нашла отражение в его депутатской деятельности. Он трижды избирался депутатом областного Совета, а в 1989 году стал народным депутатом СССР.

Илья Алексеевич четыре раза подряд избирался депутатом Законодательного собрания Иркутской области по списку КПРФ: в 2004–2008, 2008–2013, 2013–2018 и 2018–2023 годах. Входил в состав бюро областного комитета партии. Но за партийной принадлежностью всегда стояла одна цель — защита интересов простых тружеников, жителей усольской земли и всего Приангарья.

Справка КП:

Награды и звания Ильи Сумарокова. Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Награды и звания

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Орден «Знак Почёта»

Орден Дружбы

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации

Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»

Почётный гражданин Иркутской области

Почётный гражданин Усольского района

Почётный гражданин посёлка Белореченский