После одного звонка эти люди узнали, что у них есть «генетический близнец»: «Заполнил анкету, сдал кровь и… забыл»

38-летний житель Ангарска Сергей Солонков не предполагал, что когда-то спасёт жизнь незнакомца. Фото: личный архив.

В Иркутской области тысячи людей живут благодаря чужой доброте. Да и сами сибиряки постоянно становятся донорами. КП Иркутск собрала счастливые истории о тех, кто решился помочь, и о тех, кому эта помощь стала спасением.

«Теперь мы одной крови»

Илья — IT специалист из Иркутской области, а также счастливый семьянин: у него жена и двое детей. Сдавать кровь он начал ещё в 2014 году: офис тогда был рядом со станцией переливания, и он забегал туда в обеденный перерыв.

«Однажды мне предложили сдать кровь для регистра доноров костного мозга. Вдруг кому нибудь когда нибудь это поможет» - вспоминает Илья.

Он заполнил анкету, сдал кровь и… забыл. Строил карьеру, растил сына и дочь, жил обычной жизнью. А в это время его искали.

34-летний Илья Ковалев из Иркутска и 59-летний Евгений Черничкин из Рязани – генетические близнецы. Фото: пресс-служба Иркутской нефтяной компании (ИНК)

«Так получилось, что мои данные потерялись. Сотрудники Федерального регистра доноров костного мозга искали меня через соцсети. Вышли на мою двоюродную сестру, чтобы она передала мне информацию. Я связался с ними».

Илье сказали: кому то срочно нужны его клетки. Но он сначала отказался.

«Всё из за недостатка информации. В голове сразу всплывали кадры из фильмов: большая игла в позвоночник, наркоз, всё страшно и неприятно. Да и непонятно, какие могут быть последствия для меня. Поэтому и сказал „нет“».

Но через несколько дней ему перезвонили. К этому моменту Илья уже изучил всё подробно: как проходит забор, какие риски, где делают. И ответил: «Готов».

Подготовка заняла неделю: Илья отказался от алкоголя, пять дней ему ставили уколы, чтобы нужные клетки вышли в кровь. Сама процедура прошла 29 декабря 2021 года и длилась около пяти часов.

«Я сидел в удобном кресле и смотрел сериалы, пока кровь прогоняли через аппарат. Никакой боли, никакого дискомфорта. После забора чувствовал себя вполне хорошо».

Клетки отправили в Санкт Петербург, где находился реципиент.

«Я надеялся, что он встретит Новый год уже с новой жизнью. Это меня успокаивало».

Два года донор и реципиент не могли знать друг о друге. Только анонимная переписка через регистр. И только если оба согласны — встреча.

Реципиентом оказался 59-летний Евгений Черничкин из Рязани. Три года назад ему поставили диагноз «рак крови». Спасти могла только пересадка костного мозга. Операция прошла успешно, клетки прижились, через несколько месяцев наступила ремиссия. Для реципиента и донора организовали долгожданную встречу в Иркутске.

«У Евгения была вторая группа крови, а у меня третья. После трансплантации у него тоже стала третья. Получается, он живёт с моей кровью, — говорит Илья. — Когда я его увидел, возникло ощущение, что я был знаком с ним целую жизнь. С первых секунд почувствовал симпатию, расположение. Никакого барьера, очень комфортно».

«Генетические брат и сестра»

Марина Ревягина — журналист из Нижнего Новгорода. В 2018 году она сдала 9 миллилитров крови, чтобы вступить в Федеральный регистр костного мозга.

«Прошло четыре года. Я успела выйти замуж, родить сына… и почти забыть об этом. А в 2023 году позвонили: кому то срочно нужны мои клетки. Для меня это был шок — но я согласилась, не раздумывая!»

Марина Ревягина и Евгений Григорьев генетические брат и сестра. Фото: НМИЦ Гематологии

Подготовка к донации заняла неделю: Марине делали специальные уколы, запретили алкоголь, серьёзные нагрузки и жирную еду. Саму процедуру провели в Москве, а после клетки отправили в Санкт Петербург. Тем временем в Иркутске жизнь 41 летнего автослесаря Евгения Григорьева рушилась на глазах. В конце декабря 2022 года он попал в больницу с пневмонией, а анализы показали катастрофу: критически низкий уровень важных показателей и плохое качество крови.

«Раньше часто чувствовал слабость и головокружение, но думал, что это обычная усталость, — рассказывает Евгений. — Я много работал, пока жена была в декрете».

Диагноз прозвучал как приговор: острый миелобластный лейкоз. Обычное лечение не помогало. Единственная надежда — пересадка костного мозга. Трансплантация прошла успешно. К декабрю 2023 го Евгения выписали. Позже врачи подтвердили: лейкоз побеждён. Он вернулся к семье, к работе, к обычной жизни. Знакомство ранее незнакомых генетических близнецов состоялось 30 октября 2025 года в Нижнем Новгороде. Накануне оба не спали от волнения.

«Увидели друг друга — и растерялись. Все заготовленные речи вылетели из головы! — вспоминает Марина. — Просто обнялись и заплакали. Это был очень трогательный момент».

Евгений увидел Нижний Новгород, побывал в телецентре, даже попробовал озвучить закадровый текст. А ещё выяснилось кое что удивительное: у них стали совпадать вкусы.

«После донации вдруг полюбил чёрный хлеб, хотя раньше его не ел. И рок стал нравиться, — говорит Евгений. — А Марина тут же показала брелок с цитатой „Будь как дома путник“ от „Короля и Шута“! Прямо в точку».

«Думала — пневмония, оказалось — рак»

Жизнь Майи Умновой из Саратова шла своим чередом: она работала мастером маникюра, чувствовала себя здоровой. А потом простуда никак не проходила.

«Пошла делать рентген, думала — пневмония, — рассказывает Майя. — Сдала кровь, анализы были плохими. Дальше — пункция, и диагноз: острый лейкоз».

Для неё это прозвучало как приговор. Впереди ждали пять курсов высокодозной химиотерапии, нулевой иммунитет и полная изоляция: даже выйти в коридор из палаты было опасно. Рядом была только мама.

https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/12/15378980/wr-960.jpg

«Я была рада, что в регистре нашёлся человек с полностью совпадающим набором генов, но страх не покидал ни на секунду. Боялась, что донор откажется, что клетки не доедут, что не приживутся. Каждый день казался вечностью».

Сергей Солонков из Ангарска впервые пришёл сдавать кровь в 2017 году: подтолкнули знакомые, да и здоровье позволяло — он всегда занимался спортом: борьбой, регби, а позже увлёкся плаванием и бегом. Регулярному донору предложили вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Пять лет Сергей жил обычной жизнью: работал машинистом на нефтеперерабатывающем предприятии, растил детей. В апреле 2024 го раздался звонок: «Ваши клетки могут спасти человека». Дали неделю на раздумья, но он уже всё решил.

«Процедура оказалась не такой страшной, как многие думают, — говорит Сергей. — Это словно обычная сдача крови, только более длительная — до шести часов. Всё было безболезненно, неудобств не доставило».

23 июня Сергей сдал клетки, а 27 июня в Санкт Петербурге Майе сделали трансплантацию. Этот день она называет своим вторым днём рождения.

Донорам разрешают передать реципиенту анонимное письмо со словами поддержки. Сергей воспользовался этой возможностью: написал Майе: «Вместе мы всё сможем».

«Когда я увидела эти простые, но такие важные слова, не смогла сдержать слёз, — вспоминает Майя. — Долгое время я чувствовала себя одинокой и напуганной. А тут — слова от человека, которого я никогда не видела, но чьи клетки уже становились частью меня. Это был знак: я не одна».

После трансплантации у Майи изменилась группа крови: с четвёртой положительной на первую положительную — как у Сергея. Перемены нашлись даже в мелочах: раньше комары её почти не кусали, а теперь окружают за секунды. Появилось и новое увлечение: Майя, которая раньше не занималась спортом, вдруг начала бегать. Теперь готовится к своему первому официальному забегу.

«Может, любовь Сергея к спорту мне передалась вместе с клетками, — улыбается она. — Или просто сильно хочется чувствовать каждый день своей жизни».

Сегодня Майя — наставник донорского движения «Донор Волга». Она рассказывает свою историю, чтобы вдохновлять других. Когда то она сама была донором крови и вступила в регистр, а потом судьба развернулась на 180 градусов — и она оказалась по другую сторону.

«Добро возвращается», — уверена Майя.

А Сергей снова в резерве доноров: если понадобится, он готов помочь ещё раз.

А в это время

Во вторник, 28 июля 2026 года, возле Богоявленского кафедрального собора вновь пройдет акция «Православный донор» — совместно с Иркутской областной станцией переливания крови.

С 09:00 до 12:00 на площади трех Святителей у собора (со стороны ул. Сухэ-Батора) в Иркутске будет работать мобильный пункт сдачи крови.

- Принять участие могут все желающие от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС).

- Также на площадке будет работать пункт для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

- О противопоказаниях и рекомендациях к сдаче крови сообщалось ранее.

Для участников акции будет организованы горячий чай и угощение - как до, так и после донации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Получила сообщение, которое перевернуло все. Мама двух дочек спасла жизнь незнакомки (подробнее)

С каждым днем становилось лишь хуже: 6-летний мальчик едва не погиб из-за ошибок врача (подробнее)

«Песок не выдержал, машина сорвалась в воду»: пожарный МЧС спас сибиряка от страшной гибели (подробнее)