Дмитрий Захаров: Работаем с точностью ювелиров

Дмитрий Захаров. Фото предоставлено ООО «Транснефть — Восток»

Дмитрий Захаров с 2013 года работает в ООО «Транснефть – Восток» машинистом экскаватора нефтеперекачивающей станции № 6 Ленского районного нефтепроводного управления. Первый вопрос, который мы ему задали, был такой: какие земляные работы могут быть на уже построенном и функционирующем нефтепроводе? Дмитрий увлеченно пояснил, что в обслуживании действующей трубы тяжелая техника играет важнейшую роль. А еще рассказал о том, почему сотрудники предприятия так дорожат своими рабочими местами, и правда ли, что ковшом экскаватора можно рисовать и играть в футбол.

Прислушался к советам

Дмитрий выбрал профессию уже после армии. Ориентиры были простыми: чтобы работа была связана с техникой, и зарплата была достойная. Друг посоветовал выучиться на экскаваторщика, а родственник рассказал о том, как он трудится на магистральном нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий океан» с самого начала его строительства.

– Послушал я эти рассказы и отправил резюме на предприятие. С большим волнением ждал ответа, но позвонили мне только через полгода, ведь отбор в компании очень строгий и тщательный, – вспоминает Дмитрий. – Когда мою кандидатуру одобрили, меня переполняли радость и гордость.

Без нас не обойтись

Рассказывая о том, чем же занимаются экскаваторщики в «Транснефть – Восток», Дмитрий подчеркивает: ни одного дня не проходит без дела.

– Земляных работ на линейной части очень много. Это не только плановое обслуживание, но и различные проверки, диагностирование участков трубы, чтобы все было надежно и работало без сбоев, ведутся также строительные работы. Мы приводим в порядок и вдоль трассовый проезд, который обеспечивает круглогодичный подъезд к трубе, узлам и системам. Так что без нас никак не обойтись.

Показал класс

Дмитрий скромно умалчивает о том, что за 13 лет работы успел стать одним из самых авторитетных и уважаемых сотрудников в компании. Ценят его прежде всего за мастерство, которое не раз подтверждалось на корпоративном конкурсе «Лучший по профессии» среди дочерних предприятий ПАО «Транснефть»! Более того, в копилке его наград – первое место в финале соревнований.

– На конкурсе мы выполняем различные задания. Например, выкопать котлован определенных размеров, заехать аккуратно на трал. Бывают и более креативные. Закрасить надпись кистью или открыть бутылку. Все это делается с помощью специальной насадки на ковш. В общем, те самые трюки из Интернета, которые многие видели, мы и в самом деле умеем, – признается Дмитрий. – Но это вовсе не баловство. Дело в том, что и в нашей повседневной работе требуется ювелирная точность, ведь мы имеем дело с нефтепроводом, объектом повышенной опасности!

Демонстрация точности на конкурсе профессионального мастерства. Фото предоставлено ООО «Транснефть — Восток»

На работе и на отдыхе

Сейчас Дмитрий работает вахтовым методом на нефтеперекачивающей станции в Усть-Кутском районе Иркутской области.

– У меня есть опыт, могу сравнивать. Раньше ездил на вахты, где приходилось жить в вагончиках, еду себе самостоятельно готовили. Сейчас времена уже другие. Живем в отличном благоустроенном общежитии, в столовой готовят отменно, есть спортзал, комната отдыха. Коллектив дружный. Да, работа непростая и требования высокие, но коллектив выполняет свои обязанности ответственно, и никто даже не думает о том, чтобы найти место получше.

В межвахтовый период Дмитрий Захаров любит проводить время на свежем воздухе. Увлекается охотой и рыбалкой. Вот и этим летом провел несколько дней с товарищами в лесу.

– Готовились к осенней поездке на охоту. Наводили в зимовье порядок. Грибы, ягоды уже пошли.

Мой лучший день в «Транснефть – Восток»

– На самом деле классных, запоминающихся моментов в моей трудовой деятельности много, потому что моя работа мне нравится, – отмечает Дмитрий. – Главное – понимание, что мы все вместе делаем очень важное, государственное дело, ведь транспортировка нефти, особенно в восточном направлении, имеет огромное значение для всех жителей нашей страны. Вот почему работаем на совесть. Ну а особенно запомнился мне тот день, когда на конкурсе среди всех дочерних предприятий «Транснефти» меня признали лучшим экскаваторщиком. Это была победа всего нашего коллектива – ветеранов предприятия и наставников, которые когда-то научили меня профессии, товарищей, которые болели за меня и поддерживали. И это особенно ценно.