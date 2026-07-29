Депутатский маршрут: Балаганск – Усть-Уда – Братск

Александр Ведерников на «Метеоре» с пассажирами. Фото: Соцсети депутатов.

Заседаний в областном парламенте не будет до сентября. Однако это вовсе не значит, что депутаты ушли на каникулы: рабочее время они проводят в поездках по территориям, уделяя особое внимание социальным объектам и другим вопросам, находящимся на парламентском контроле. Так, в июле председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников вместе с депутатами побывал в рабочей поездке по Балаганскому и Усть-Удинскому муниципальным округам, откуда отправились в Братск и Братский район. Кстати, до Братска депутаты добрались на теплоходе «Метеор». О том, на что в этой поездке парламентарии обратили особое внимание, расскажем подробнее.

Спорт, культура и общественные пространства

В Балаганском и Усть-Удинском округах депутаты осмотрели объекты, обновленные благодаря федеральным, областным и муниципальным программам.

В Балаганске таких пунктов было несколько. Например, новая детская музыкальная школа, построенная в 2021 году. Сегодня здесь занимаются 36 детей. В этом году в школе обновили концертный зал, оснастив его современным звуковым и видеопроекционным оборудованием.

Сквер на улице Горького преобразился в прошлом году. Здесь создали детскую зону отдыха с прогулочными дорожками, освещением, скамейками, урнами, камерами видеонаблюдения и арт-объектами с героями русских сказок. В ближайшее время благоустройство продолжится.

За последние годы заметно преобразилась и центральная площадь Балаганска: появились новые тротуары, освещение, озеленение, парковки, цветники и видеонаблюдение. Парламентарии возложили цветы к мемориальному комплексу «Памятник воинам».

Депутаты оценили и спортивные объекты. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся весной этого года. В здании работают универсальный игровой зал, тренажерные, медицинский кабинет. Комплекс полностью адаптирован для маломобильных посетителей. Сейчас завершается оснащение зала бокса.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Балаганске. Фото: Соцсети депутатов.

Также парламентарии побывали на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа, где оборудованы беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием и уличные тренажеры.

Завершился визит в Балаганск встречей с жителями, на которой представители инициативных групп получили сертификаты на реализацию 19 проектов. В Усть-Уде активисты получили 21 сертификат. Всего же в 2026 году в Иркутской области будет реализовано 634 инициативных проекта — на благоустройство, развитие спорта, культуры и создание комфортной среды.

В Усть-Уде депутаты посетили школу № 2, в которой с сентября начнет работу агрокласс. По словам мэра Сергея Чемезова, благодаря инициативному бюджетированию во всех школах округа установили 48 теплиц. Там ученики средних и старших классов учатся выращивать овощи.

Вот в таких теплицах школьники Усть-Уды учатся выращивать овощи. Фото: Соцсети депутатов.

Здесь же депутаты осмотрели стадион у физкультурно-спортивного комплекса, где завершается капитальный ремонт, а также центральную библиотеку имени Валентина Распутина. Благоустроенная территория возле библиотеки превратилась в общественное пространство, посвященное жизни и творчеству писателя.

Парламентарии почтили память земляков у мемориала «Вечная слава героям» и зашли в парк, где появились детские и спортивные площадки, велодорожки и научная зона для детей.

— Важно, чтобы жители районов имели такие же возможности для занятий спортом, творчеством и семейного отдыха, как и в крупных городах. Новые школы, спортивные комплексы и благоустроенные общественные пространства становятся местом притяжения для людей всех возрастов, — подчеркнул Александр Ведерников.

Места для семейного отдыха должны быть и в городах, и в небольших поселениях. Фото: Соцсети депутатов.

Дороги: ремонт и безопасность

Депутаты осмотрели объекты дорожной инфраструктуры, отремонтированные за счет федерального и областного финансирования.

В частности, участок региональной трассы Залари – Жигалово, ведущий к паромной переправе Балаганск – Игжей. Капитальный ремонт здесь завершили в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На работы было направлено более 250 миллионов рублей. Уложено новое асфальтовое покрытие, обустроены перекрестки, установлена водопропускная труба, сделаны тротуары, освещение, ограждения, остановочные карманы. Рядом с переправой появился теплый общественный туалет.

Обновленный участок трассы, ведущий к паромной переправе Балаганск - Игжей. Фото: Соцсети депутатов.

В Усть-Уде отремонтированы улицы Горького и Дзержинского. Работы завершились в июле этого года.

При этом депутаты отметили и существующие проблемы. Как пояснил председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству ЗС Виктор Побойкин, сейчас невозможно доставить в эти районы песчано-гравийную смесь по воде. Приходится завозить их гораздо более долгим путем, что существенно повышает общую стоимость ремонта.

— К сожалению, существующая сеть карьеров не учитывает этих особенностей, и над этим вопросом мы будем работать, — сообщил Виктор Побойкин.

Медицинская помощь участникам СВО

Особое внимание — медицинской реабилитации и сопровождению вернувшихся участников СВО.

— Мы изучаем опыт районов по привлечению вернувшихся домой бойцов к прохождению диспансеризации, — пояснил Александр Ведерников. — Известно, что не все они знают, куда можно обратиться, какие есть возможности по медицинской реабилитации. А если и знают, то не все это делают, отчасти из-за посттравматического синдрома. И первым звеном, которое принимает на себя основную работу, становится местная поликлиника. Наша задача — понять, насколько четко работает система взаимодействия с областными медучреждениями, чтобы ребята получали полноценную и качественную помощь.

В Балаганской районной больнице диспансеризацию прошли 22 участника СВО. Часть из них была направлена на второй этап в областные учреждения. Для консультаций активно используются телемедицина и взаимодействие с органами соцзащиты.

В Усть-Удинской районной больнице диспансеризация организована по принципу «зеленого коридора». Из 14 вернувшихся обследование прошли 9 человек. Главная сложность — связь с демобилизованными: часть жителей не отвечает на звонки.

Депутаты обсудили возможность направления пациентов на реабилитацию в специализированные центры и вопросы кадровой обеспеченности.

— Важно, чтобы каждый ветеран мог без препятствий пройти обследование, получить лечение, реабилитацию и помощь специалистов, — подчеркнул Александр Ведерников.

«Метеор»: навигация на Братском водохранилище

Отправляясь из Балаганска в Братск, депутаты вместе с жителями стали пассажирами рейса скоростного теплохода «Метеор». Такой путь был выбран не случайно: вопрос транспортной доступности неоднократно поднимали местные жители. Эта тема также подробно обсуждалась на 40-й сессии областного парламента во время депутатского часа, посвященного развитию транспортной системы региона. Именно поэтому парламентарии решили лично проверить один из нужных и популярных маршрутов, поговорить с пассажирами. Тем более что на этом направлении есть проблемы.

— В этом году навигация началась с задержкой, что создало серьезные трудности для жителей прибрежных населенных пунктов, — пояснила депутат Елена Крыжановская. — Ведь люди заранее планируют поездки, чтобы отправить детей в летние лагеря, пройти медицинское обследование, навестить родственников. Дело в том, что летом для нескольких населенных пунктов водный путь — единственный, который связывает их с районным центром.

Решить вопрос запуска рейса удалось после личного вмешательства главы региона. С перевозчиками удалось достичь договоренности, когда депутаты ЗС поддержали изменения, предложенные главой региона в Закон об областном бюджете, предусмотрев средства на субсидирование перевозок водным транспортом по Братскому водохранилищу. В итоге маршрут был возобновлен, до середины сентября запланировано 24 рейса.

Во время поездки парламентарии пообщались с пассажирами, чтобы узнать их мнение о расписании и качестве перевозок. Полученные предложения будут использованы при дальнейшей работе над совершенствованием транспортной доступности северных территорий.

— Мы увидели, какой пассажиропоток, как люди нуждаются в «Метеоре», — отметил Александр Ведерников. — Правильным решением было разделить потоки туристов из Иркутска и местных жителей, для которых такие поездки — жизненная необходимость. Совместно с областным правительством будем продолжать работать над совершенствованием транспортной сети в регионе.

Новый подход к финансированию детских лагерей

Конечная точка рабочей поездки — Братск, где прошло совещание, посвященное доступности детских летних лагерей. Но перед этим парламентарии побывали в санаториях «Солнечный» и «Айболит», где познакомились с условиями отдыха и оздоровления детей, обсудили перспективы и насущные проблемы с руководством учреждений.

Совещание о развитии системы летнего детского отдыха в Братске. Фото: Соцсети депутатов.

— В прошлом году разными формами отдыха были охвачены более 260 тысяч детей, но лишь треть отдыхали в круглосуточных загородных лагерях. Для сравнения: в Красноярском крае — 57%, в Хакасии — 53%, — отметил Александр Ведерников, открывая совещание. — При этом Иркутская область обладает уникальными природными возможностями для развития детского отдыха. Нам нужно ставить перед собой более масштабные задачи, развивать современные оздоровительные центры, а не ограничиваться решением текущих проблем.

Главная проблема, о которой говорят руководители оздоровительных организаций: стоимость путевки не покрывает реальные расходы. Из-за этого, к примеру, санаторий «Айболит» в этом году приостановил работу. Не хватает средств на текущие ремонты, а ведь многие лагеря были построены еще в советские годы и остро нуждаются в обновлении.

Контрольно-счетная палата отметила две тревожные тенденции: сокращение детского населения и рост заболеваемости подростков. По мнению аудиторов, необходимо усиливать именно оздоровительную составляющую детского отдыха.

Председатель профильного комитета ЗС Артем Лобков предложил законодательно закрепить новую методику расчета стоимости путевки, учитывающую зарплаты, районные коэффициенты, стоимость продуктов и коммунальных услуг.

— Мы уже несколько лет рекомендуем правительству определить объективную стоимость путевки, однако вопрос остается нерешенным. Практика других регионов показывает, что необходима понятная законодательная методика расчета, которая будет учитывать уровень заработной платы, районные коэффициенты, стоимость продуктов, коммунальных услуг и другие объективные расходы. Комитет подготовит соответствующий законопроект, — сообщил депутат.

Кроме того, парламентарии обратили внимание на необходимость увеличения финансирования капитальных ремонтов детских лагерей. По итогам совещания профильному комитету поручено подготовить предложения по законодательному закреплению новой методики и совершенствованию мер государственной поддержки детских лагерей.