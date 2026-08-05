Помощь в операции оказали приехавшие в командировку хирург Мэрген Иванов и анестезиолог-реаниматолог Ринчин Жамбалдагбаев. Фото: Нижнеангарская ЦРБ.

Три года. Ровно столько жительница Бурятии закрывала глаза на тревожные симптомы, откладывая визит к врачу. А опухоль тем временем росла — и в итоге достигла размеров целой ладони. Когда ситуация стала критической, женщину срочно направили на операцию.

Сложность случая зашкаливала: из-за лишнего веса у пациентки был высокий риск при наркозе, да и после операции могли начаться кровотечения, а швы — плохо заживать. Но сдаваться никто не собирался.

Медики, участвовавшие в спасении пациентки. Фото: Нижнеангарская ЦРБ.

Как стало известно КП-Иркутск, ситуация осложнялась сразу несколькими серьёзными факторами. Лишний вес пациентки значительно повышал риски при проведении наркоза, увеличивал вероятность кровотечений и проблем с заживлением швов. Кроме того, врачи учитывали высокие риски тромбоэмболии, пневмонии и других послеоперационных осложнений — в таких случаях любая деталь может стать решающей.

«Огромную помощь в проведении операции оказали наши коллеги, приехавшие в командировку: хирург Мэрген Иванов и анестезиолог-реаниматолог Ринчин Жамбалдагбаев, — отмечает врач акушер-гинеколог Нижнеангарской центральной районной больницы, заслуженный врач Бурятии Елена Егорова.

Шокирующие размеры опухоли. Фото: Нижнеангарская ЦРБ.

Операция длилась несколько часов и потребовала от медиков максимальной концентрации. Но благодаря ювелирной точности хирурга, грамотному ведению анестезии и выстроенной командной работе всё прошло успешно. Сейчас пациентка идёт на поправку: её состояние стабильно, она постепенно восстанавливается и уже может самостоятельно передвигаться.

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