КП-Иркутск стала самым цитируемым СМИ Иркутской области

КП-Иркутск стала лидером медиарейтинга самых цитируемых средств массовой информации Иркутской области за первый квартал 2026 года. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

КП-Иркутск стала лидером медиарейтинга самых цитируемых средств массовой информации Иркутской области за первый квартал 2026 года.

Рейтинг «Медиалогии» был опубликован в конце июля. Основой его построения становится индекс цитируемости – показатель качества распространения контента СМИ. КП-Иркутск заняла 1-е место! Индекс цитируемости за первый квартал 2026 года составил 86,29%! Это достойный и почетный результат!

Индекс цитируемости за первый квартал 2026 года составил 86,29%.

Мы пришли к таким результатам благодаря тому, что ежедневно держим руку на пульсе главных событий и находим для вас самые яркие истории. Наша главная цель - открывать эксклюзивные детали происходящего, делиться тем, что скрыто от глаз большинства, и давать информацию, которая больше нигде не встречается. КП-Иркутск – это новости, которым вы доверяете!

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КП-Иркутск благодарит «Медиалогию» за объективный подсчет результатов нашей работы. Для нас это важно, почетно и, конечно, ответственно.