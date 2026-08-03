Звёзды бурятской эстрады и специальный гость — Азамат Мусагалиев: кто выступит на концерте «Даглан 2026» в Новонукутском

Азамат Мусагалиев станет специальным гостем на концерте в Иркутской области. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

7 августа в 20:00 на стадионе им. Г. И. Петрова в посёлке Новонукутский Иркутской области будет по-настоящему жарко — не только из-за погоды, но и из-за энергии, которая накроет зрителей с головой. Здесь пройдёт большой праздничный концерт «Даглан-2026», посвящённый Году единства народов России, об этом сообщают в соцсетях Шаратского культурно-досугового центра. Организаторы обещают вечер, где сольются голоса, ритмы и традиции.

Звёздный состав и настоящий праздник талантов

Программа концерта — это калейдоскоп ярких имён и коллективов, которые знают и любят далеко за пределами района. На сцену выйдут звёзды бурятской и монгольской сцены: Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Тимур Болотов, Сэсэг Аюшеева, Намхай Мунхзул, Билигма Ринчинова, Баттвушин Балданцырен, Елена Шашина, Евгения Рейзвих, Алина Намсараева, Михаил Зурбанов, Дмитрий Барташкин, Александр Гергенов и Анастасия Штапова.

Особую атмосферу создадут творческие коллективы: ВИА «Лэйкерс — Забава», театр танца «Забава», театр песни и танца «Степные напевы», студия этно-танца «Буин Хан» и этногруппа «Шоно».

Специальный гость

Как стало известно КП-Иркутск, вишенкой на торте вечера станет появление специального гостя и ведущего концерта — Азамата Мусагалиева. Его харизма, чувство юмора и умение найти общий язык с любой аудиторией сделают этот вечер ещё более тёплым и душевным.

Азамат Мусагалиев — один из самых узнаваемых российских комиков и телеведущих: широкую известность он получил как капитан и фронтмен «Сборной Камызякского края», ставшей в 2015 году чемпионом Высшей лиги КВН. Позже он закрепил успех на телевидении — вёл шоу «Где логика?», снимался в скетч шоу «Однажды в России», а также участвовал в популярных проектах вроде «Музыкальная интуиция» и «Я себя знаю!». Кроме того, зрители любят его за актёрские работы в кино и сериалах — например, в «Интернах» и «Холопе».

КОНКРЕТНО

Афиша. Фото: Шаратский КДЦ.

Дата: 7 августа.

Время: начало в 20:00.

Место: стадион им. Г. И. Петрова, п. Новонукутский.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этот же день, 7 августа, в посёлке Новонукутский пройдет II Гастро-этнокультурный фестиваль «Унгинская баранина - энергия степей». Администрация Нукутского муниципального округа приглашает к участию всех, кто хочет заявить о себе и вкусно накормить гостей!

В программе фестиваля: конкурс по разделке туши барана, конкурс «Хатан Дангина», презентация фирменного блюда «Нэрэтэй мяхан», творческий конкурс и дефиле, «Алтан тогоон», дегустация лучшего блюда из баранины, конно-спортивные соревнования на ипподроме, а также в течение дня - конкурс малых архитектурных форм «Овечий дворик».

Для детей и взрослых на волейбольных площадках состоятся соревнования по шаагай наадан, развивающие конкурсы, игры и эстафеты для детей. Отдельная зона: Ярмарка мастеров и мастер-класс по стрельбе из лука.