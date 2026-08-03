Сибирский взгляд на Поднебесную

Делегация представителей СМИ из Иркутска побывала в пресс-туре в Китайскую Народную Республику, организованном Генеральным Консульством КНР в Иркутске.
Отношения между Россией и Китаем активно развиваются и крепнут, и Иркутская область играет в этом процессе свою немаловажную роль. Туристический поток в обоих направлениях ежегодно увеличивается. Сибиряки имеют возможность познакомиться с важными историческими местами, посетить масштабные мероприятия, которые проходят в крупных китайских городах, или исследовать исторические районы.
Парк Цзиншань
Парк Цзиншань — это искусственный холм в центре Пекина, расположенный к северу от Запретного города. Он был создан в годы правления императора Юнлэ династии Мин (начало XV века) из грунта, вырытого при строительстве дворцовых рвов. Первоначально это был императорский сад династий Юань, Мин и Цин, а также самое высокое место в центре города. Сегодня это общественный парк, который особенно популярен среди пожилых людей: здесь они собираются, занимаются танцами, пением и другими культурными развлечениями. А еще отсюда открывается замечательный панорамный вид на Запретный город (бывшую резиденцию императоров, куда запрещалось входить простым людям).
Храм Неба
Храм Неба (Тяньтань) — одна из самых известных достопримечательностей Пекина и крупнейший сакральный комплекс императорских обрядов в Китае. Его строительство началось в 1420 году, а в 1998 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это грандиозный религиозный комплекс, где императоры династий Мин и Цин проводили обряды поклонения Небу и молились о богатом урожае. Храм ценится не только как архитектурный памятник, но и как символ древней китайской космологии: здесь каждая деталь наполнена смыслом, а сама планировка отражает представления о связи Неба и Земли.
Сегодня в Храме Неба не проводятся богослужения, это музей, в который могут попасть все желающие. Посетить его точно стоит, чтобы полюбоваться шедевром китайской архитектуры, узнать больше о церемониальных ритуалах, погулять по огромному парку площадью 270 гектаров.
Международная выставка «экономики малых высот»
С 22 по 25 июля в Шанхае проходила Международная выставка «экономики малых высот». Это масштабное мероприятие с выставочной площадью 60 тыс. кв. м, в котором приняли участие более 400 организации.
«Экономика малых высот» — сектор, охватывающий дроны, электрические самолёты вертикального взлёта и посадки (eVTOL), а также связанные с ними услуги, функционирующие ниже стандартной высоты воздушного пространства.
В Китае развитию этого сектора уделяют пристальное внимание.
«На выставке представлены летательные аппараты, произведенные в Китае, а также в ней приняли участие более десяти зарубежных компаний, которые задействованы в цепочке поставок, но производством занимается КНР. Только в первый и второй день выставки было заключено более 800 заказов» - сообщил руководитель оргкомитета выставки Чжоу Чжэнин.
Были доступны к просмотру и десятки мировых и китайских премьер, включая: аэротакси воздушную скорую помощь, грузовые беспилотники и электросамолеты.
Компания Shanghai HITS, на китайском рынке известная как Сюэцин (Шанхай) Новая Энергетика, рассказала посетителям о преимуществах водородных беспилотников HITS, которые могут стабильно работать в диапазоне температур от -40°C до +50°C и имеют устойчивость к сложным погодным условиям.
Skyla Aviation (ShangHai) компания, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и эксплуатацией электросамолётов, представила свой флагман шестиместный электросамолет, весом 2 тонны, который благодаря технологии поворотных винтов применяет вертикальный взлет и посадку, имеет дальность полета до 260 км и развивает скорость до 320 км/ч.
Мемориалы I и II съездов КПК
Мемориалы 1-го и 2-го съездов Коммунистической партии Китая — это главные исторические музеи, посвященные рождению КПК, расположенные в Шанхае.
Так, Мемориал I съезда КПК расположен в том самом здании, где с 23 июля по 5 августа 1921 года тайно прошел первый съезд и было объявлено о создании партии. Присутствовало 13 делегатов, включая Мао Цзэдуна. Музей включает воссозданные интерьеры залов заседаний и масштабный выставочный зал с десятками тысяч исторических реликвий и документов.
Мемориал II съезда КПК — место проведения съезда в июле 1922 года, где впервые были приняты Устав партии и решение о вступлении в Коминтерн. Комплекс разделен на залы заседаний, музей истории партийного устава и здание бывшей школы для женщин.
Мемориальный музей Первого съезда является музеем национального уровня первой категории и базой патриотического образования. В 2025 году фонды музея пополнились почти 400 предметами, часть из которых была впервые приобретена за рубежом.
Общественное пространство, доступное каждому
Центр обслуживания партийных и массовых организаций — это важная точка, которая заслуживает отдельного внимания. В Шанхае создана целая сеть подобных учреждений, которые выполняют функции обслуживания населения и оптимизации деловой среды.
Например, в них действуют различные курсы для жителей всех возрастов. Хоровые коллективы, команды по запуску воздушных змеев и группы по оздоровительной гимнастике цигун.
Сюда приходят в основном люди серебряного возраста. Здесь они могут провести целый день: посетить библиотеку, смастерить традиционный китайский сувенир, практиковать каллиграфию, петь в хоре, заниматься танцами и спортом.
Также в данном центре можно получить консультацию врача, измерить давление и пульс, а позже перейти в другое здание и посетить общественную столовую с применением социальной скидки.
Коммунистическая партия Китая проводит активную работу с населением, чтобы каждый мог почувствовать себя важной частью государства.
Самый высокий небоскрёб Азии
Шанхайская башня —высотой 632 метра (128 этажей), самое высокое здание в Китае и второе по высоте в мире. Она расположена в финансовой зоне Луцзяцзуй района Пудун. Строительство завершено в 2015 году.
Смотровая площадка «Вершина Шанхая» находится на 118-м и 119-м этажах на высоте 546 метров. Самый быстрый в мире лифт доставляет посетителей наверх всего за 55 секунд. Оттуда открывается панорамный вид на город, реку Хуанпу и другие знаменитые небоскребы.
Цвет башни в зависимости от времени суток меняется от розового до перламутрового, а ночью включается подсветка. На момент постройки Шанхайская башня признана самым «зелёным» небоскребом, практически не наносящим вреда окружающей среде: используются альтернативные источники энергии и системы сбора дождевой воды.
Набережная Вайтань — «музей мировой архитектуры»
Набережная Вайтань — участок улицы Сунь Ятсена вдоль реки Хуанпу в восточной части района Хуанпу. Напротив через реку расположен новый деловой район Пудун.
На полуторакилометровом участке набережной располагаются 52 здания различных архитектурных стилей: классицизм, готика, барокко, ар-деко. Благодаря этому Вайтань называют «музеем мировой архитектуры». В этих зданиях когда-то располагались банки и торговые компании Великобритании, Франции, США, России, Германии, Японии, Нидерландов и Бельгии. Генеральное консульство Российской Федерации в Шанхае находится здесь и по сей день.
Строительный бум конца XIX — начала XX века превратил Вайтань в главный финансовый центр Восточной Азии. Сегодня это визитная карточка Шанхая, место прогулок и любования исторической застройкой на фоне современных небоскребов Пудуна.
Посетили также гости из Иркутска редакцию журнала «Новая молодёжь», основанного в 1915 году, штаб-квартиру компании Tencent — создателей WeChat, офис Шанхайской объединённой медиагруппы, которая включает телевидение, сайт, социальные сети, радио и газету ShanghaiDaily.