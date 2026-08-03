Сибирский взгляд на Поднебесную

Вид с набережной Вайтань г. Шанхай. Фото Ирина Ваулина.

Делегация представителей СМИ из Иркутска побывала в пресс-туре в Китайскую Народную Республику, организованном Генеральным Консульством КНР в Иркутске.

Отношения между Россией и Китаем активно развиваются и крепнут, и Иркутская область играет в этом процессе свою немаловажную роль. Туристический поток в обоих направлениях ежегодно увеличивается. Сибиряки имеют возможность познакомиться с важными историческими местами, посетить масштабные мероприятия, которые проходят в крупных китайских городах, или исследовать исторические районы.

Пекин: древняя столица

Парк Цзиншань

Парк Цзиншань — это искусственный холм в центре Пекина, расположенный к северу от Запретного города. Он был создан в годы правления императора Юнлэ династии Мин (начало XV века) из грунта, вырытого при строительстве дворцовых рвов. Первоначально это был императорский сад династий Юань, Мин и Цин, а также самое высокое место в центре города. Сегодня это общественный парк, который особенно популярен среди пожилых людей: здесь они собираются, занимаются танцами, пением и другими культурными развлечениями. А еще отсюда открывается замечательный панорамный вид на Запретный город (бывшую резиденцию императоров, куда запрещалось входить простым людям).

Парк Цзиншань. Фото Ирина Ваулина.

Храм Неба

Храм Неба (Тяньтань) — одна из самых известных достопримечательностей Пекина и крупнейший сакральный комплекс императорских обрядов в Китае. Его строительство началось в 1420 году, а в 1998 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это грандиозный религиозный комплекс, где императоры династий Мин и Цин проводили обряды поклонения Небу и молились о богатом урожае. Храм ценится не только как архитектурный памятник, но и как символ древней китайской космологии: здесь каждая деталь наполнена смыслом, а сама планировка отражает представления о связи Неба и Земли.

Сегодня в Храме Неба не проводятся богослужения, это музей, в который могут попасть все желающие. Посетить его точно стоит, чтобы полюбоваться шедевром китайской архитектуры, узнать больше о церемониальных ритуалах, погулять по огромному парку площадью 270 гектаров.

Храм Неба. Фото Ирина Ваулина

Храм Неба. Фото Ирина Ваулина.

Шанхай: город будущего и живой истории

Международная выставка «экономики малых высот»

С 22 по 25 июля в Шанхае проходила Международная выставка «экономики малых высот». Это масштабное мероприятие с выставочной площадью 60 тыс. кв. м, в котором приняли участие более 400 организации.

«Экономика малых высот» — сектор, охватывающий дроны, электрические самолёты вертикального взлёта и посадки (eVTOL), а также связанные с ними услуги, функционирующие ниже стандартной высоты воздушного пространства.

В Китае развитию этого сектора уделяют пристальное внимание.

«На выставке представлены летательные аппараты, произведенные в Китае, а также в ней приняли участие более десяти зарубежных компаний, которые задействованы в цепочке поставок, но производством занимается КНР. Только в первый и второй день выставки было заключено более 800 заказов» - сообщил руководитель оргкомитета выставки Чжоу Чжэнин.

Были доступны к просмотру и десятки мировых и китайских премьер, включая: аэротакси воздушную скорую помощь, грузовые беспилотники и электросамолеты.

Компания Shanghai HITS, на китайском рынке известная как Сюэцин (Шанхай) Новая Энергетика, рассказала посетителям о преимуществах водородных беспилотников HITS, которые могут стабильно работать в диапазоне температур от -40°C до +50°C и имеют устойчивость к сложным погодным условиям.

Skyla Aviation (ShangHai) компания, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и эксплуатацией электросамолётов, представила свой флагман шестиместный электросамолет, весом 2 тонны, который благодаря технологии поворотных винтов применяет вертикальный взлет и посадку, имеет дальность полета до 260 км и развивает скорость до 320 км/ч.

Электросамолет Volant VE25-100. Фото Ирина Ваулина.

Электросамолет Skyla V30. Фото Ирина Ваулина.

Руководитель оргкомитета выставки Чжоу Чжэнин. Фото Ирина Ваулина.

Дрон на водородном топливе. Компания Shanghai HITS. Фото Ирина Ваулина

Мемориалы I и II съездов КПК

Мемориалы 1-го и 2-го съездов Коммунистической партии Китая — это главные исторические музеи, посвященные рождению КПК, расположенные в Шанхае.

Так, Мемориал I съезда КПК расположен в том самом здании, где с 23 июля по 5 августа 1921 года тайно прошел первый съезд и было объявлено о создании партии. Присутствовало 13 делегатов, включая Мао Цзэдуна. Музей включает воссозданные интерьеры залов заседаний и масштабный выставочный зал с десятками тысяч исторических реликвий и документов.

Мемориал II съезда КПК — место проведения съезда в июле 1922 года, где впервые были приняты Устав партии и решение о вступлении в Коминтерн. Комплекс разделен на залы заседаний, музей истории партийного устава и здание бывшей школы для женщин.

Мемориальный музей Первого съезда является музеем национального уровня первой категории и базой патриотического образования. В 2025 году фонды музея пополнились почти 400 предметами, часть из которых была впервые приобретена за рубежом.

Мемориалы I и II съездов КПК. Фото Ирина Ваулина.

Жители и гости г.Шанхай оставляют свои пожелания на карточках для будущих посетителей. Фото Ирина Ваулина.

Мемориалы I и II съездов КПК. Фото Ирина Ваулина.

Мемориалы I и II съездов КПК. Фото Ирина Ваулина.

Общественное пространство, доступное каждому

Центр обслуживания партийных и массовых организаций — это важная точка, которая заслуживает отдельного внимания. В Шанхае создана целая сеть подобных учреждений, которые выполняют функции обслуживания населения и оптимизации деловой среды.

Например, в них действуют различные курсы для жителей всех возрастов. Хоровые коллективы, команды по запуску воздушных змеев и группы по оздоровительной гимнастике цигун.

Сюда приходят в основном люди серебряного возраста. Здесь они могут провести целый день: посетить библиотеку, смастерить традиционный китайский сувенир, практиковать каллиграфию, петь в хоре, заниматься танцами и спортом.

Также в данном центре можно получить консультацию врача, измерить давление и пульс, а позже перейти в другое здание и посетить общественную столовую с применением социальной скидки.

Коммунистическая партия Китая проводит активную работу с населением, чтобы каждый мог почувствовать себя важной частью государства.

Кабинет медицинского осмотра. Фото Ирина Ваулина.

Кабинет медицинского осмотра. Фото Ирина Ваулина.

Общественное пространство для виртуального управления дронами. Фото Ирина Ваулина.

Библиотека «на колесах» г. Шанхай. Фото Ирина Ваулина.

Библиотека «на колесах» г. Шанхай. Фото Ирина Ваулина.

Общественное пространство для игры с автоматизированным соперником. Фото Ирина Ваулина.

Самый высокий небоскрёб Азии

Шанхайская башня —высотой 632 метра (128 этажей), самое высокое здание в Китае и второе по высоте в мире. Она расположена в финансовой зоне Луцзяцзуй района Пудун. Строительство завершено в 2015 году.

Смотровая площадка «Вершина Шанхая» находится на 118-м и 119-м этажах на высоте 546 метров. Самый быстрый в мире лифт доставляет посетителей наверх всего за 55 секунд. Оттуда открывается панорамный вид на город, реку Хуанпу и другие знаменитые небоскребы.

Цвет башни в зависимости от времени суток меняется от розового до перламутрового, а ночью включается подсветка. На момент постройки Шанхайская башня признана самым «зелёным» небоскребом, практически не наносящим вреда окружающей среде: используются альтернативные источники энергии и системы сбора дождевой воды.

Шанхайская башня. Фото Ирина Ваулина.

Набережная Вайтань — «музей мировой архитектуры»

Набережная Вайтань — участок улицы Сунь Ятсена вдоль реки Хуанпу в восточной части района Хуанпу. Напротив через реку расположен новый деловой район Пудун.

На полуторакилометровом участке набережной располагаются 52 здания различных архитектурных стилей: классицизм, готика, барокко, ар-деко. Благодаря этому Вайтань называют «музеем мировой архитектуры». В этих зданиях когда-то располагались банки и торговые компании Великобритании, Франции, США, России, Германии, Японии, Нидерландов и Бельгии. Генеральное консульство Российской Федерации в Шанхае находится здесь и по сей день.

Строительный бум конца XIX — начала XX века превратил Вайтань в главный финансовый центр Восточной Азии. Сегодня это визитная карточка Шанхая, место прогулок и любования исторической застройкой на фоне современных небоскребов Пудуна.

Шанхайская башня. Вид с набережной Вайтань. Фото Ирина Ваулина.

Переход на набережную Вайтань г. Шанхай. Фото Ирина Ваулина.

Посетили также гости из Иркутска редакцию журнала «Новая молодёжь», основанного в 1915 году, штаб-квартиру компании Tencent — создателей WeChat, офис Шанхайской объединённой медиагруппы, которая включает телевидение, сайт, социальные сети, радио и газету ShanghaiDaily.

Офис компании Tencent — создателей WeChat. Фото Ирина Ваулина.

Офис компании Tencent — создателей WeChat. Фото Ирина Ваулина.

Офис Шанхайской объединённой медиагруппы. Фото Ирина Ваулина.