Отношения Максима и Сании начались спустя три года после его школьного выпускного. Фото: личный архив.

— Мне 42, а ему — 26, — начинает рассказывать о своём браке Сания. Женщина давно привыкла к нападкам хейтеров в соцсетях и неудобным вопросам от незнакомцев. Дело в том, что Сания не только старше мужа на 16 лет. В прошлом она была его учительницей. Своей историей пара открыто делится в блоге и доказывает скептикам, что цифры в паспорте отношениям не помеха.

Подробности — в материале КП-Иркутск.

Танец, который всё изменил

Их история началась в небольшом посёлке, где все друг друга знают. Сания Николаевна, так называли её ученики, работала в местной школе хореографом, была замужем и воспитывала трёхлетнего сына. Максим тогда учился в десятом классе. Парень был серьёзным не по годам: всё свободное время посвящал учёбе и занятиям пауэрлифтингу. Шумные компании, алкоголь и дискотеки были не для него. Поворотным моментом стал танцевальный конкурс, где участвовали пары «учитель — ученик».

Сания работала учителем хореографии, Максим - учился в 10-м классе. Фото: личный архив.

— Для вальса со сложными поддержками был нужен высокий и крепкий партнёр. Именно поэтому я выбрала Максима, — вспоминает Сания. — Он сразу согласился, ни слова не сказал против, хотя танцами никогда не занимался.

Именно за кулисами после выступления у Максима что-то «ёкнуло». Позже он признавался: в тот момент впервые понял, что влюбился. Но, будучи скромным и воспитанным парнем, долго не решался даже намекнуть об этом.

Пара начала жить вместе в 2018 году. Фото: личный архив.

— Первой его раскрыла моя мама, — смеётся Сания. — Он сидел на скамейке у дома культуры, где я подрабатывала, и увидел, как я выхожу. Мама потом сказала: «Этот мальчишка в тебя влюблён. Я взрослая женщина и вижу этот взгляд». Я тогда посмеялась: «Ну какая влюблённость, он же шестнадцатилетний ребёнок!»

Шоколадки, записки и первые признания

Максим стал заходить к Сание Николаевне на каждой большой перемене: просто поздороваться, спросить, как дела, оставить шоколадку или бумажку с надписью «Как дела?» или «Хорошего дня». Сания поначалу относилась к этому с умилением — как к проявлению юношеской симпатии, но Максим становился настойчивее. Перед выпускным он предложил учительнице бросить всё и уехать с ним в город: «Я поступлю в университет, буду работать и заботиться о вас».

— Тогда я только развелась, пыталась заново выстроить свою жизнь. Конечно, я отказалась, но сказала, что, если судьба распорядится, мы будем вместе. Вскоре я вновь сошлась с бывшим мужем, но быстро стало понятно, что попытка неудачная. Узнав об этом, Максим чувствовал предательство, но не подавал виду. Признался лишь спустя несколько лет.

Семья в начале отношений. Фото: оичный архив.

Сания вместе с сыном всё-таки переехала в город, где уже обустроился Максим. По словам женщины, они жили раздельно и общались как хорошие знакомые. Сания поставила ультиматум: они смогут начать встречаться, только если Максим обеспечит её и сына. Студент учился очно и успевал подрабатывать: мыл автобусы по ночам, заливал крыши на стройках, рубил мясо в магазинах, вёл тренировки.

— Он с самого начала понимал: чтобы быть со мной, нужно быть взрослым. И он им стал.

«Я разберусь сам»

Когда пара съехалась, родные Максима были против этих отношений. Мама, которая старше Сании всего на шесть лет, переживала: сын ещё такой молодой, а тут взрослая женщина с ребёнком. Но Максим чётко дал понять: это его решение, и он сам за него отвечает.

— Он сказал мне: «Я разберусь сам». И действительно разобрался, — говорит Сания. — Не спорил, не доказывал, а просто каждый день показывал: у нас всё по-настоящему. И со временем мама увидела, что сыну рядом со мной хорошо, спокойно, уверенно. Сейчас она часто приезжает к нам в гости, мы ходим в кино, в рестораны, гуляем.

В 2024 году Сания вновь стала мамой. Фото: личный архив.

Сания дала Максиму понять, что не торопится вновь выйти замуж, но спустя пять лет разговоры о браке стали неизбежны — супруги начали планировать рождение ребёнка. Причём у Сании было одно шуточное условие: «Выйду замуж, только если подаришь кольцо с бриллиантом». И Максим сдержал слово, хотя для его невесты это уже было неважно.

Свадьба была не пышной, но очень душевной. Пригласили около 40 человек — самых близких. К тому времени, летом 2022 года, у Черновых уже была своя квартира: Сания взяла ипотеку, а Максим полностью взял на себя её погашение.

Имя от слова «аминь»

Коронавирус сильно пошатнул здоровье женщины, из-за чего несколько попыток забеременеть закончились потерями. Но в 2024 году Сания вновь узнала, что беременна. На этот раз всё шло хорошо, а в июле на свет появился сын Амин.

(Слева направо) Старший сын Сании, младший ребёнок и муж. Фото: личный архив.

— Так как я казашка, многие думали, что имя выбрала я, но это желание Максима. Он очень верующий, поэтому назвал сына от слова «аминь». У нас вообще чётко распределены роли: я много придумываю, строю планы, а он берёт и делает. Я — идейная, он — исполнитель. Он — мужчина, а я — за мужем. И это нас обоих устраивает.

По словам Сании, для её старшего сына, которому сейчас 15 лет, Максим не пытается заменить отца, а стал надёжным взрослым другом. Всегда водил на тренировки, помогал с уроками, поддерживал. С бывшим мужем Сании у них хорошие отношения.

Блог, хейтеры и письма от незнакомок

За жизнью Сании и Максима в соцсетях следят больше 14 тысяч человек. По словам блогерши, ей каждый день пишут женщины, которые оказались в похожей ситуации и боятся осуждения.

— Мне пишут: «Показывайте свою семью, пожалуйста. Нам становится легче, мы верим, что это реально». Да, хейта хватает. Чаще всего пишут: «Он тебя бросит, когда ты станешь старой». Но я отвечаю: мы с Максимом друг в друге ценим не только внешность. Ему важна моя мудрость, спокойствие, жизненный опыт. А мне — его энергия, сила, молодость. Мы реально пользуемся друг другом — в хорошем смысле. Пока мы даём друг другу то, что нужно, мы будем вместе.

Сания - домохозяйка. Максим - заместитель руководителя спортивной школы.

Она уверена: главная проблема в таких парах — не возраст, а разный уровень жизни и финансовые ожидания. Если этот барьер удаётся преодолеть, всё остальное решаемо.

Планы на будущее

Сейчас Максим — заместитель руководителя спортивной школы. Сания пока взяла паузу в работе, посвящает себя семье, но мечтает попробовать себя в бизнесе. И хочет сделать это вместе с мужем.

Максим назвал сына Амин. Фото: личный архив.

— Со сверстником в 40 лет рисковать и начинать новое страшно: человек уже привык к стабильности, боится потерять. А Максим молодой, у него ещё нет опыта неудач, он не боится пробовать. И я хочу использовать эту смелость, чтобы мы создали что-то своё. И верю, что у нас получится.

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