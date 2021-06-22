Синоптики рассказали, когда в Иркутск вернется жара и солнце

Синоптики рассказали, когда в Иркутск вернется солнце и хорошая погода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ну не могут никак в этом июне жаркие деньки надолго задержаться в Иркутске. После трех дней подряд почти 30-градусной жары погода опять резко испортилась. В ночь на 22 июня на Приангарье обрушился шквалистый ветер до 20 м/с и пошел дождь. А столбик термометра с 30 градусов опустился до +17…+19 градусов. Надолго ли вернулась непогода?

- Нет, уже в среду, 23 июня вновь выглянет солнце и потеплеет до +26…+28, - рассказывает замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Вообще устойчивой погоды всю эту неделю не ждем. Она будет чередоваться каждый день. Например, в четверг тоже тепло: до +23, но мы вновь ожидаем дождь. А в пятницу опять без осадков.

Ну а теперь самая приятная новость: похоже, что небесная канцелярия возвращает нам должок за несколько дождливых выходных в первой половине июня. По предварительному прогнозу синоптиков, следующие суббота и воскресенье вновь будут такими же солнечными и жаркими, как прошедшие. Вот только к вечеру воскресенья небо, скорее всего, затянет серыми облаками.