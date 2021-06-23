Как идет вакцинация и можно ли выбрать препарат: Яков Сандаков рассказал о прививках от коронавируса в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Точка отсчета начала нового подъема COVID-19 названа - 5 июня 2021 года. В этот день на лечении в больницах находилось 1283 пациента. Сегодня можно точно сказать – это было только начало, больных в стационарах уже около 3, 5 тысяч. Остановить процесс должна вакцинация.

По плану, в Иркутской области должны сделать прививку от коронавируса 1 млн. 078 тысяч человек. В этом случае будет достигнут тот самый коллективный иммунитет, который должен защитить регион от опасного заболевания.

- Среди тех, кому нужно пройти вакцинацию – 303 тысячи жителей области старше 60 лет, - рассказал на заседании Депутатского штаба в ЗС глава минздрава региона Яков Сандаков. – И тут надо сказать, что около 40% тех, кто уже получил первую дозу препарата – это именно люди в возрасте. А всего привито 322, 2 тысячи человек - это 30% от необходимого количества. Полный курс вакцинации завершили 253, 4 тысяч человек, это 23, 5% от плана, в том числе около 100 тысяч – пенсионеры.

Прививают по-прежнему «с колес», хотя сейчас запас препаратов и есть. Их привозят в Иркутск самолетами и дальше распределяют по территориям.

Больше всего жителей региона вакцинировано «Спутником», его поступило уже 344, 7 тысячи доз, еще 36 тысяч (хватит на 18 тысяч человек) – ЭпиВакКороны и совсем немного КовиВака. Уже использовано 84,2% препаратов.

В лидерах – туристические и северные регионы. Несомненный лидер – Жигалово. В северном районе вакцины поставили уже 97,1% от необходимого числа жителей. Довольно много тех, кто получил иммунную защиту, в туристических поселках на Байкале. С учетом того, сколько сюда едет туристов, это просто жизненно необходимо.

- В Листвянке прошли вакцинацию 63,1%, в Большой Речке - 63,3%, в Большом Голоустном - 65% взрослого населения, - привел данные Яков Сандаков. – Немного ниже пока этот показатель на Ольхоне – 38%. Также в первую очередь позаботились о безопасности жителей тех районов, куда массово едут вахтовики. В Усть-Кутском районе привито 37%, в Бодайбо - 47%, в Киренске- 49%. Пока не так много пока тех, кто поставил укол, в Тайшетском, Черемховском, Братском районах – около 20%.

Будет ли введена обязательная вакцинация

Население в регионе достаточно активно делает прививки. Но, чтобы ускорить процесс, вслед за многими европейскими странами, в стране обсуждается введение обязательной вакцинации. Десять регионов, в том числе Москва и Кемерово, уже объявили об этом и вводят достаточно жесткие ограничения для тех, кто игнорирует иммунизацию.

- Да, я за то, чтобы большинство населения поставило вакцину, в любом порядке – добровольно или нет, - говорит Яков Сандаков. – Но, вводя ограничения, надо учесть многие нюансы. Поэтому решение об этом будет приниматься на санитарно-противоэпидемической комиссии. Но в целом надо иметь в виду, что практика ограничения доступа в общественные места (например, сейчас в Москве есть рестораны, попасть в которые можно только со справкой о прививке) набирает обороты. Где получить такую справку? В поликлинике, на бланке с печатью. Либо скачать с Госуслуг. Но для этого там надо заранее зарегистрироваться и там же записаться.

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Можно ли выбрать препарат для защиты самому

В последние недели, когда стало известно о наступлении третьей волны коронавируса, темп вакцинации жителей региона, и так достаточно высокий, еще ускорился, к первому июля общее число иммунизированных должно достичь 40%. Люди приходят в 89 стационарных и 21 мобильный пункт, где после медицинского осмотра делают укол.

- Можно ли выбрать препарат? Если в пункте вакцинации, кроме «Спутника», есть еще и «ЭпиВакКорона», то да, - объяснил глава Минздрава региона, - Что касается «КовиВака», то его пока очень мало. «Спутник лайт» должен поступить, как только он появится в обороте. Все препараты эффективны и предупреждают развитие тяжелых форм заболевания.

Однако для того, чтобы достичь необходимых для достижения коллективного иммунитета цифр, как планировали, к сентябрю, необходимо прививать 10,8 тысяч человек в сутки.