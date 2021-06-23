Байкер из Иркутска получил серьезные переломы, угодив в аварию из-за ямы на дороге

Иркутский байкер Андрей Гордиенко. Фото: личный архив Андрея Гордиенко

Иркутский байкер Андрей Гордиенко теперь ходит в гараж, только чтобы протереть свой мотоцикл Yamaha Drag Star от пыли. Похоже, этот летний сезон для него закончен. Больше недели назад, во время вечерней поездки по центру города, он попал в страшное ДТП.

- Я ехал в районе остановки «Курорт «Ангара», скорость небольшая - километров 30 - 40, никого не трогал, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Андрей Гордиенко. - Из-за плохого освещения не заметил огромную яму посреди проезжей части и влетел в нее.

Что произошло после, зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мотоцикл Андрея начинает заносить, а сам байкер падает на асфальт. 250-килограммовый байк всей своей массой валится на хозяина. Чудом поблизости не оказалось автомобилей, водители которых могли просто не успеть притормозить и переехать мотоциклиста.

Та самая яма, в которую попал Андрей на своем мотоцикле. Фото: личный архив Андрея Гордиенко

- Байк придавил мне левую ногу, - продолжает Андрей Гордиенко. - Боль была страшная. Очевидцы помогли поднять мотоцикл и вызвали скорую. В больнице у меня нашли букет травм: перелом левой ноги и двух пальцев, вывих еще пяти пальцев и левого плеча, на которое я упал. Врачи сразу сказали, что дело серьезное. На ноге пришлось делать сложную операцию, вставлять шесть спиц. До сих пор хожу в гипсе. Дальше предстоит еще одна операция на плече. Восстанавливаться буду минимум два месяца.

Сразу после ДТП Андрей сделал одну важную вещь: помимо скорой вызвал на место аварии экипаж дорожных инспекторов. Полицейские зафиксировали, что авария произошла именно из-за того, что водитель мотоцикла попал в яму. Также они измерили пробоину и составили протокол.

В гипсе байкеру предстоит ходить два месяца. Фото: личный архив Андрея Гордиенко

- Благодаря тому что официально оформил ДТП, я смогу обратиться в суд на дорожные службы, - говорит Андрей. - Ведь таких случаев много, и автомобилисты нередко пробивают колеса, но не все жалуются.

К слову, Андрей водит не только мотоцикл, он еще и водитель трамвая. Сейчас, конечно, на работу не ходит.

- Суд решит, по какой причине произошла авария, - прокомментировали в пресс-службе администрации. - На той улице, где байкер попал в ДТП, уже проведен ямочный ремонт.

Ну а Андрей Гордиенко, похоже, сядет за руль своего байка Yamaha Drag Star только следующей весной.

- Кто же может запретить байкеру сесть на мотоцикл, - улыбается Андрей.

КОММЕНТАРИЙ АВТОЮРИСТА

Иван ЗУБАРЕВ, автоюрист:

Длина ямы на дороге не должна превышать 15 см, а глубина 5 см

- Конечно, при таких авариях нужно обязательно вызывать ГИБДД и настаивать на том, чтобы составили акт выявленных недостатков эксплуатационного состояния дороги. По ГОСТу, длина пробоины на проезжей части не должна превышать 15 см, а глубина 5 см. Если размеры больше, - то уже считается недостатком и на этом участке дороги обязаны выставить предупреждающие знаки. Полицейские должны измерить яму и описать видимые повреждения автомобиля или мотоцикла. Затем владелец обращается к экспертам, которые оценивают нанесенный ущерб. Если причинен вред здоровью, необходимо собрать справки от врачей. После всех этих пунктов можно обращаться в суд.