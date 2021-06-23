Режим нерабочих дней введен в Бурятии на две недели. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Режим нерабочих дней введен в Бурятии на две недели, с 27 июня по 11 июля. Такое решение принято на заседании республиканского оперативного штаба. Причиной, по которой принято такое решение, стал взрывной рост коронавируса. В первую очередь ограничения, как и весной прошлого года, касаются торговли и всей сферы услуг.

Как мы помним и по весне 200 года, условия очень конкретны - работают, с соблюдением эпидемических мер, только продуктовые магазины. Все, что можно перевести на удаленку, переводится.

- На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии. - Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.

Важно, что будет взят под контроль также и выезд в места отдыха, в том числе на Байкал. Все- строго по документам и только в связи с железной необходимостью. Дети до 14 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

Всем пострадавшим предприятиям (закрывается все, кроме компаний, что отвечают за жизнеобеспечение региона) будет оказана помощь.

В связи с чем принято такое решение в Бурятии? Количество больных коронавирусом в республике нарастает очень высокими темпами. Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен 258 больным. Для республики, все население которой около миллиона человек, это очень много. Тем более, что 50% заразившихся приходится на центр республики, Улан-Удэ.

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3093 коек: занято — 2866, свободно — 227 коек. Занятость коечного фонда составляет 92,7%, - сообщает Управление Роспотребнадзора Бурятии. - По данным медицинских организаций, на амбулаторном лечении и наблюдении находятся 14, 4 тысячи человек.

В отделениях реанимации находится 167 пациентов (из них старше 65 лет — 87), на ИВЛ — 124 пациентов (из них старше 65 — 66), в том числе на ИВЛ — 93. Умерли за сутки 20 человек, такого не было в прошлую волну.