"Лохнесское чудовище" поймали в Иркутске: движущийся ком шерсти оказался собакой. Фото: К-9.

"Лохнесское чудовище" поймали в Иркутске. Огромный ком шерсти, который "катался" по улицам и пугал прохожих, оказался симпатичной собакой двух лет от роду. Правда, выяснилось это далеко не сразу.

- Нам сообщили, что по улице катится какой-то шерстяной шар и еще вроде бы гавкает, - рассказывают в иркутском питомнике "К". - Мы, конечно, сразу поняли, что это заросший пес, а никакое не чудище.

На спасение "лохнесского чудовища" сразу выехал профессиональный кинолог. Вскоре испуганный и огрызающийся злобным лаем комок шерсти привезли в питомник. С виду состояние пса оставляло желать лучшего - он очень оброс и отрастил себе когти. Судя по всему, грумера он не видел с рождения. Сразу нельзя было сказать не только породу, но даже пол "чудовища", которое в питомнике ласково прозвали Барашек.

На собаке был почти что ковер весом в несколько килограммов, и она с огромным трудом тащила на себе этот вес. На хвосте образовалась целая коса, а на лапах отросли когти, которые вместе с лишней шерстью превратили их в настоящие ласты.

- Привести пса в порядок нам помогла грумер, - рассказывают в питомнике. - Пришлось дать собаке успокаивающее, иначе такой "шар" было не остричь, тем более что на всю операцию потребовалось около часа. Шерсть сходила слоями, настоящее "золотое руно". Насчитали восемь килограммов!

После стрижки выяснилось - Барашек - прелестная "дама" в возрасте около двух лет. Насчет породы сомневаются - скорее всего, дворняжка. Хозяина, который довел собаку до такого состояния, определить не получилось — зато пса привели в порядок, и теперь он выглядит лучше некуда!

-Мы порадовались тому, что у Барашки, которую, конечно, чипировали и стерилизовали, не нашлось никаких серьезных болезней, - рассказывают кинологи. - Зато сражу же нашлись новые хозяева. Буквально в тот же день приехала девушка из деревни, она искала как раз мохнатого пса, и очень обрадовалась. Говорит, стричь будут регулярно.

И это правда. Мохнатой собаке в деревне точно будут рады. От "лохнесского чудовища" во дворе - двойная польза. И как от охранника ( а без него никуда) и как от поставщика шерсти и пуха, из которого вяжут теплые варежки, носки и шарфы. Между прочим, один килограмм такого "руна" и по правде почти золотой - - доходит в цене до полутора тысяч рублей. Так что жизнь Барашки у новых владельцев будет безбедной